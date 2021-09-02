https://ria.ru/20210902/5g-1748401537.html

Глава Минцифры заявил о доказанной безвредности связи 5G

Глава Минцифры заявил о доказанной безвредности связи 5G - РИА Новости, 02.09.2021

Глава Минцифры заявил о доказанной безвредности связи 5G

Безопасность связи пятого поколения (5G) доказана, никакого вреда здоровью она не приносит, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:11

2021-09-02T17:11

2021-09-02T18:17

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

5g

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735617990_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_f0a7aefbe7f1f88ff0e8a679d51b9a41.jpg

САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Безопасность связи пятого поколения (5G) доказана, никакого вреда здоровью она не приносит, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев."Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, уже больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Опасения у людей есть, но они беспочвенные", - сказал Шадаев в четверг на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.Он напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет собственного производства. "Безусловно, это каким-то образом отражается на темпах распространения. Но при этом государству было важнее контролировать эту технологию. Поэтому сейчас большая программа по созданию производства собственного оборудования для 5G реализуется… В 2024 году в городах-миллионниках должна быть обеспечена доступность 5G", - добавил министр.Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.

https://ria.ru/20210830/5g-1747850115.html

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, 5g, россия