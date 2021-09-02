17:11 02.09.2021 (обновлено: 18:17 02.09.2021)
Глава Минцифры заявил о доказанной безвредности связи 5G
Глава Минцифры Шадаев: безопасность связи 5G доказана, вреда здоровью она не приносит
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Безопасность связи пятого поколения (5G) доказана, никакого вреда здоровью она не приносит, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, уже больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Опасения у людей есть, но они беспочвенные", - сказал Шадаев в четверг на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Он напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет собственного производства. "Безусловно, это каким-то образом отражается на темпах распространения. Но при этом государству было важнее контролировать эту технологию. Поэтому сейчас большая программа по созданию производства собственного оборудования для 5G реализуется… В 2024 году в городах-миллионниках должна быть обеспечена доступность 5G", - добавил министр.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.
6 апреля, 08:00НаукаКак поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь