https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html

Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям

Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям - РИА Новости, 01.09.2021

Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям

Существенное повышение зарплат учителей во всех регионах является первоочередной задачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:16

2021-09-01T08:16

2021-09-01T08:16

образование - общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Существенное повышение зарплат учителей во всех регионах является первоочередной задачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах. Считаю это первоочередной задачей", - написала она в блоге, опубликованном на сайте Совфеда.По словам спикера, Россия располагает одной из лучших в мире систем выявления и поддержки талантливых детей и подростков. Свидетельством этого являются успехи команд российских школьников на международных олимпиадах по физике, математике, информатике, напомнила Матвиенко."Повторю, это наше несомненное достижение. Вместе с тем неоспорим тот факт, что качество человеческого капитала определяется, в конечном счете, качеством образования, которое дается в обычных школах. И потому именно они должны находиться в центре внимания федеральных, региональных, муниципальных властей", - убеждена председатель верхней палаты.

https://ria.ru/20210901/vyplaty-1748025556.html

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образование - общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия