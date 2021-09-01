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Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям
Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям
Существенное повышение зарплат учителей во всех регионах является первоочередной задачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:16
2021-09-01T08:16
образование - общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Существенное повышение зарплат учителей во всех регионах является первоочередной задачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах. Считаю это первоочередной задачей", - написала она в блоге, опубликованном на сайте Совфеда.По словам спикера, Россия располагает одной из лучших в мире систем выявления и поддержки талантливых детей и подростков. Свидетельством этого являются успехи команд российских школьников на международных олимпиадах по физике, математике, информатике, напомнила Матвиенко."Повторю, это наше несомненное достижение. Вместе с тем неоспорим тот факт, что качество человеческого капитала определяется, в конечном счете, качеством образования, которое дается в обычных школах. И потому именно они должны находиться в центре внимания федеральных, региональных, муниципальных властей", - убеждена председатель верхней палаты.
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образование - общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
08:16 01.09.2021
 
Матвиенко призвала повысить зарплаты учителям

Спикер Совфеда Матвиенко назвала повышение зарплаты учителей первоочередной задачей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Существенное повышение зарплат учителей во всех регионах является первоочередной задачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах. Считаю это первоочередной задачей", - написала она в блоге, опубликованном на сайте Совфеда.
По словам спикера, Россия располагает одной из лучших в мире систем выявления и поддержки талантливых детей и подростков. Свидетельством этого являются успехи команд российских школьников на международных олимпиадах по физике, математике, информатике, напомнила Матвиенко.
"Повторю, это наше несомненное достижение. Вместе с тем неоспорим тот факт, что качество человеческого капитала определяется, в конечном счете, качеством образования, которое дается в обычных школах. И потому именно они должны находиться в центре внимания федеральных, региональных, муниципальных властей", - убеждена председатель верхней палаты.
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Образование - ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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