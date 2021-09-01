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На ВЭФ-2021 приедет делегация Мьянмы

На ВЭФ-2021 приедет делегация Мьянмы - РИА Новости, 01.09.2021

На ВЭФ-2021 приедет делегация Мьянмы

Делегация Республики Союз Мьянма примет очное участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:16

2021-09-01T14:16

2021-09-01T17:24

экономика

мьянма

владивосток

дальневосточный федеральный университет

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Делегация Республики Союз Мьянма примет очное участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс"."Делегация Республики Союз Мьянма подтвердила очное участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Делегацию возглавит министр планирования и финансов Мьянмы Вин Шейн, также в ее состав войдут представители дипломатических кругов", - говорится в сообщении.Участники делегации Мьянмы проведут ряд встреч с официальными лицами и предпринимателями России.Как отметил Вин Шейн, чьи слова приводятся в сообщении, Мьянма надеется на новые возможности для делового и экономического сотрудничества с Россией в целях расширения экономических связей. В частности, Мьянма экспортирует в Россию сельскохозяйственную и рыбную продукцию, а также является импортером удобрений, дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов."Мьянма может предложить российским предпринимателям и инвесторам инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе, особенно в области разведки прибрежной зоны и морских месторождений и нефтеперерабатывающих заводов; в производстве продукции сельского хозяйства и животноводства с высокой добавленной стоимостью; промышленном производстве, таком как резиновая промышленность; развитии инфраструктуры, к примеру, железных дорог, портов и резервуаров для хранения нефтепродуктов; а также в сфере возобновляемых источников энергии, информационных и коммуникационных технологий, услуг здравоохранения и в финансовом секторе", – сказал министр планирования и финансов.В 2019 году делегация Мьянмы уже принимала участие в мероприятиях Восточного экономического форума.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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мьянма

владивосток

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экономика, мьянма, владивосток, дальневосточный федеральный университет, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)