На ВЭФ-2021 приедет делегация Мьянмы

Росконгресс: делегация Республики Союз Мьянма примет очное участие в ВЭФ во Владивостоке
Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.
Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.
Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.
Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.
Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.
Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.
Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.
Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.
Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.
Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.
Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.
Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.
Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.
Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.
Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.
Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.
Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.
Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.
Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.
Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.
Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.
На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.
На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.
Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.
Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.
Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.
Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.
Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.
Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.
Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.
Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.
Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.
Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.
Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.
Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.
Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.
На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.
Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.