https://ria.ru/20210901/twitter-1748239975.html

Twitter запустил новую функцию

Twitter запустил новую функцию - РИА Новости, 01.09.2021

Twitter запустил новую функцию

Социальная сеть Twitter представила новый режим безопасности, который будет удалять комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, а также... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:10

2021-09-01T21:10

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Социальная сеть Twitter представила новый режим безопасности, который будет удалять комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, а также блокировать их авторов, сообщает Twitter в своем блоге."…Мы представляем "Режим безопасности", новую функцию, которая направлена на сокращение нежелательных взаимодействий. С сегодняшнего дня, мы запускаем нашу функцию безопасности для небольшой тестовой группы на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов, которые используют английский язык", - говорится в блоге Twitter.Компания объясняет, что новая функция безопасности будет блокировать на семь дней учетные записи за использование потенциально опасной лексики, а также за повторяющиеся ответы или упоминания.Пользователи, у которых будет включен режим безопасности, смогут просматривать информацию о твитах, которые были отмечены системой, а также о заблокированных учетных записях. Перед окончанием "периода безопасного режима", пользователи будут получать об этом уведомления."Когда режим включен в ваших настройках, наши системы будут оценивать вероятность негативного взаимодействия, учитывая и содержание твита, и отношения автора и комментатора. Наша система принимает во внимание существующие отношения, так что аккаунты, на которые вы подписаны или с которыми периодически взаимодействуете, не будут автоматически блокироваться", - сообщает Twitter.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210713/twitter-1741122667.html

https://ria.ru/20210607/twitter-1736041814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, сан-франциско, калифорния, apple ios, google android