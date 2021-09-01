https://ria.ru/20210901/tseny-1748226552.html

В России подорожал сахар и подсолнечное масло

В России подорожал сахар и подсолнечное масло - РИА Новости, 01.09.2021

В России подорожал сахар и подсолнечное масло

Гречка в России с 24 по 30 августа подешевела, цена на нее снизилась на 0,15% против роста на 0,1% неделей ранее, яйца подешевели на 0,49%, цена на сахар,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:20

2021-09-01T19:20

2021-09-01T19:20

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Гречка в России с 24 по 30 августа подешевела, цена на нее снизилась на 0,15% против роста на 0,1% неделей ранее, яйца подешевели на 0,49%, цена на сахар, подсолнечное масло и мясо кур выросла в пределах 0,1%, следует из данных Росстата.Гречка с 24 по 30 августа подешевела на 0,15%, тогда как за предыдущий период цена выросла на 0,1%; с начала года гречка в РФ подорожала на 10,6%, согласно данным Росстата. Цены на рис снизились на 0,02% (неделей ранее - выросли на 0,29%, с начала года - на 2,25%), на пшено - сократились на 0,47% (за предыдущий период стали ниже на 0,6%, с начала года - снизились на 3,64%).Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,06%, в том числе в 29 субъектах РФ - на 0,1-2,1%. "В 37 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,6%", - сообщает Росстат. С 17 по 23 августа цены на сахар выросли на 0,16%, а с начала года по 30 августа - прибавили 3,54%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,07% против снижения в цене на 0,02% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 34 субъектах РФ цены выросли на 0,1-2,9%, в 38 - не изменились, а в 13 регионах - снизились на 0,1-2,3%. С начала года по 30 августа цены на него выросли на 5,76%.Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,13%, в том числе в 49 субъектах РФ – на 0,1-2,8%. "В 16 субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-1,5%", - говорится в сообщении. С 17 по 23 августа мясо кур подорожало сильнее - на 0,3%, а с начала года по 30 августа его цена выросла 16,1%.Цены на куриные яйца в среднем по России стали ниже на 0,51%, в том числе в 39 регионах - на 0,1-2,0, а в 15 – на 2,1-5,2%. "В 9 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-3,2%", - сообщается в материалах. За предыдущий отчетный период цены в среднем снизились на 0,77% а с начала года - на 10,96%.Говядина на неделе с 24 по 30 августа подорожала на 0,25% против роста за предыдущий отчетный период на 0,64%, рост цен на свинину также замедлился, составив 0,49% против 0,62% неделей ранее. С начала года цена на говядину выросла на 7,77%, на свинину - на 10,81%. Полукопченая и варенокопченая колбаса стала дороже на 0,15%, сардельки и сосиски - на 0,24%; на прошлой неделе колбаса подорожала на 0,86%, сосиски и сардельки - на 0,77%, а с начала года - на 5,12% и 5,97% соответственно.Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,05% (за предыдущий период - подорожала на 0,21%, с начала года - на 4,05%), черный хлеб стал дороже на 0,2% (за предыдущий период - также на 0,2%, с начала года - на 4,33%), макаронные изделия выросли в цене на 0,06% (неделей ранее - на 0,39%, с начала года - на 5,3%). Вермишель подорожала на 0,01% (за предыдущий период - на 0,51%, с начала года - на 5,17%), белый хлеб - на 0,29% (неделей ранее - на 0,17%, с начала года - на 3,82%).По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,9%; в частности, лук подешевел на 0,89%, картофель - на 1,89%, морковь - на 5,39%, яблоки - на 0,21%.Свежая белокочанная капуста в России подешевела на 1,74%; неделей ранее, с 16 по 23 августа, цена на нее стала ниже на 0,46%. Репчатый лук подешевел на 0,89%, на предыдущей неделе - на 0,32%. Огурцы подешевели на 0,01%, помидоры - подорожали на 0,18%, впервые за последние месяцы.С начала года к 30 августа картофель в России подорожал на 34,43%, капуста - на 91,76%, лук - на 26,36%. Морковь с начала года выросла в цене на 61,85%, яблоки - на 6,51%, огурцы подешевели на 52,29%, помидоры - на 40,37%.За предыдущий период, с 16 по 23 августа, картофель подешевел на 1,91%, капуста - на 0,46%, морковь - на 7,51%, огурцы - на 0,68%, помидоры - на 1,7%, яблоки - на 1,08%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 1,7%.С 24 по 30 августа в России выросли цены на печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,6%), на сливочное масло и маргарин (на 0,4%), на мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, жирный творог (на 0,3%), на баранину, стерилизованное молоко, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты (на 0,2%). Сметана, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, водка, соль стали дороже на 0,1%.

https://ria.ru/20210824/pomosch-1747075549.html

https://ria.ru/20210824/tseny-1746965648.html

https://ria.ru/20210819/tseny-1746447138.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия