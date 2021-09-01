https://ria.ru/20210901/terrorizm-1748144682.html

В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане

В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021

В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане

Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:36

2021-09-01T12:36

2021-09-01T13:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748154003_0:144:2940:1798_1920x0_80_0_0_279026cef7913e7330b428a4156783e7.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Игорь Моргулов.Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html

https://ria.ru/20210831/udar-1748085047.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)