https://ria.ru/20210901/terrorizm-1748144682.html
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане
Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:36
2021-09-01T12:36
2021-09-01T13:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748154003_0:144:2940:1798_1920x0_80_0_0_279026cef7913e7330b428a4156783e7.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Игорь Моргулов.Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html
https://ria.ru/20210831/udar-1748085047.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748154003_196:0:2809:1960_1920x0_80_0_0_2888248abfcdbd3603b3a4434842e2ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:36 01.09.2021 (обновлено: 13:44 01.09.2021)
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане
Замглавы МИД Моргулов: террористическая угроза на территории Афганистана сохраняется
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Игорь Моргулов.
"Угроза с территории Афганистана пока сохраняется. <...> Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата", — сказал он.
Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана
"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер
. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд
заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.