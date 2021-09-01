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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/terrorizm-1748144682.html
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане
Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:36
2021-09-01T13:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Игорь Моргулов.Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210831/bayden-1748084119.html
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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:36 01.09.2021 (обновлено: 13:44 01.09.2021)
 
В МИД рассказали о террористической угрозе в Афганистане

Замглавы МИД Моргулов: террористическая угроза на территории Афганистана сохраняется

© AFP 2021Люди на пакистано-афганской границе
Люди на пакистано-афганской границе - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский МИД не исключает, что боевики ИГ* и других террористических организаций перейдут границы сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Игорь Моргулов.

"Угроза с территории Афганистана пока сохраняется. <...> Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата", — сказал он.

Двадцать шестого августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 23:00Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась
Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью >>
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Байден пригрозил афганским террористам новыми ударами
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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