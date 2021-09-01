https://ria.ru/20210901/morgulov-1748145758.html

Игорь Моргулов: не следует драматизировать обстановку в Афганистане

Игорь Моргулов: не следует драматизировать обстановку в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2021

Игорь Моргулов: не следует драматизировать обстановку в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов рассказал в интервью РИА Новости о том, почему талибам (движение "Талибан" признано террористическим... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:00

2021-09-01T13:00

2021-09-01T13:01

интервью

талибан

афганистан

игорь моргулов

россия

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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов рассказал в интервью РИА Новости о том, почему талибам (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) удалось захватить власть в Афганистане, будет ли РФ признавать их в качестве законного правительства, и как Москва видит свою роль в стабилизации обстановки в этой центральноазиатской стране. Он также оценил, насколько велика террористическая угроза, исходящая с афганской территории, есть ли риски того, что боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) попадут оттуда в соседние государства, сообщил, будет ли Россия эвакуировать свое посольство из Кабула.– США покинули Афганистан. Последние американские военнослужащие завершили эвакуацию своих и иностранных граждан. Что, на ваш взгляд, ждет эту страну? Как обстоит дело с признанием новых афганских властей?– Прежде всего хотел бы сказать, что бегство правительства Ашрафа Гани во главе с ним самим и произошедшая фактически добровольно сдача Кабула в середине августа – закономерный результат 20 лет демократизаторских усилий США в Афганистане. И еще одно свидетельство того, что афганское общество не приемлет управления и контроля извне над своей страной и путями ее развития.Думаю, не следует драматизировать обстановку в Афганистане. Новые власти объявили о завершении боевых действий, всеобщей амнистии правительственным чиновникам, заявили о намерениях создать коалиционное инклюзивное правительство, соблюдать права женщин, разумеется, в рамках исламской правовой системы, сохранить свободу СМИ. Также, что немаловажно, объявлено о стремлении искоренить наркопроизводство в стране. Оцениваем все это как позитивные сигналы и ждем их воплощения на практике.Что касается вопроса об официальном признании, то сначала надо дождаться формирования нового правительства, в котором были бы представлены все политические силы, включая этнические меньшинства, а затем определять свою позицию. Спешки тут нет. Мы искренне надеемся, что вовлеченным сторонам удастся выйти на политический консенсус, и новая структура государственной власти будет сформирована с учетом интересов всего афганского народа.Кстати, рассчитываем, что запуск инклюзивного мирного межафганского диалога поможет снять остроту вокруг провинции Панджшер, где собрались лидеры национальных меньшинств во главе с сыном покойного Ахмада Шаха Масуда. Важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну.Что касается России, то видим свою роль в содействии вместе с другими международными партнерами в скорейшей стабилизации ситуации. С этой целью планируем организовать в Кабуле очередное заседание формата расширенной "тройки", в которую входят Россия, США, Китай и Пакистан, как только позволят обстоятельства. Прежде всего, имею в виду возобновление работы кабульского аэропорта для осуществления коммерческих рейсов гражданской авиации.– Как вы оцениваете ситуацию с угрозами безопасности, исходящими из этой страны?– Террористическая угроза с территории Афганистана пока сохраняется. Деятельность ИГИЛ*, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане. Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата. Не исключены попытки боевиков этой и других тергруппировок перейти границу сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев.Сохраняет актуальность и проблема производства и контрабанды наркотиков с территории Афганистана. Усилий прежнего афганского правительства было явно недостаточно для ее решения. Посмотрим теперь, как это получится у новых властей.– Планируется ли эвакуация посольства России в Кабуле и вывоз российских граждан из Афганистана? Будет ли оказано содействие афганским студентам, обучающимся в России и не имеющим возможности выехать из Афганистана? Какая работа ведется на этом направлении?– Посольство России в Афганистане продолжает работать в штатном режиме. Гражданам России, стран ОДКБ и СНГ, оказавшимся в сложной ситуации, было оказано содействие в возвращении на родину. 25-26 августа силами нашего Министерства обороны осуществлены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в Посольство России в Кабуле. Общая численность – порядка 400 человек. Со стороны новых властей и США, контролировавших на тот момент кабульский аэропорт, была оказана необходимая поддержка.Возможность организации выезда в Россию афганских студентов, обучающихся или только поступивших в российские вузы, прорабатывается. Соответствующие заявки от афганских граждан принимает наше посольство в Кабуле.– Вы недавно побывали с визитом в Южной Корее. Как известно, процесс урегулирования проблем Корейского полуострова уже длительное время находится в застое из-за глубоких расхождений в позициях ключевых участников – КНДР и США. Другая причина – сохраняющиеся карантинные ограничения, не позволяющие полноценно, в очном формате, осуществлять дипломатические контакты. Не могли бы вы поделиться оценками состоявшихся встреч по этой теме?– Да, действительно, уже более полутора лет в силу действующих в разных странах противоэпидемических ограничений поддерживаем контакты со всеми ключевыми партнерами преимущественно по телефону и дипломатическим каналам. Поэтому мой визит в Сеул 23-25 августа предоставил редкую возможность для углубленного обсуждения ситуации на Корейском полуострове как со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Но Гю Доком, так и на отдельной встрече со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом, находившимся в Южной Корее в те же даты.Довел до коллег нашу принципиальную позицию о безальтернативности политико-дипломатического пути урегулирования проблем Корейского полуострова, указал на контрпродуктивность совместных военных учений США с РК, состоявшихся 16-26 августа этого года, для перспектив переговорного процесса. При этом поддержал настрой Вашингтона на возобновление прямых контактов с КНДР без предварительных условий, заявления американцев об отсутствии враждебности по отношению к Пхеньяну и о готовности рассмотреть вопрос о поставках на Север гуманитарной помощи.В то же время дал понять партнерам, что в нынешних условиях дефицита доверия между КНДР и США эти декларации следует подкрепить конкретными шагами. Стимулом для реанимации политического диалога могли бы послужить изъятия из международного санкционного режима в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных, конечно, с ракетно-ядерной программой. Необходимость этого давно назрела с учетом принятых Пхеньяном в одностороннем порядке мер по снижению военной напряженности в регионе и сложной гуманитарной ситуации в стране.Предложил коллегам также возобновить обсуждение составленного Россией и Китаем в 2019 года "плана действий" по комплексному урегулированию Корейского полуострова. Он содержит набор мер, которые могут быть приняты сторонами параллельно и в различных форматах в четырех измерениях: военном, политическом, экономическом и гуманитарном.В целом по реакции собеседников чувствовалась восприимчивость к нашей логике и изложенным инициативам, особенно со стороны южнокорейцев. Республика Корея явно настроена активизировать практическое сотрудничество с Севером, там есть свои идеи, к реализации которых готовы приступить по мере стабилизации эпидемиологической ситуации. Кроме того, Сеул подтверждает намерение вернуться к предметной проработке трехсторонних – Россия – две Кореи – экономических проектов. Речь, разумеется, идет о том, что не запрещено санкционными резолюциями Совета Безопасности ООН. Имеется в виду, в первую очередь, организация тестового прогона поезда по Транскорейской магистрали с выходом на Транссиб и транзитные поставки угля из России в Южную Корею в рамках нашего совместного с КНДР транспортно-логистического проекта "Хасан-Раджин".В общем, оцениваю состоявшиеся контакты как весьма полезные. Надеюсь, что в ближайшее время они будут продолжены.* Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/putin-1748131249.html

https://ria.ru/20210817/narkotiki-1746130486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/topor-1746106999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, талибан, афганистан, игорь моргулов, россия