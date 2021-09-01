https://ria.ru/20210901/temrezov-1748195963.html

Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии

Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 01.09.2021

Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии

Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:52

2021-09-01T16:52

2021-09-01T16:52

карачаево-черкесская республика

зеленчукский район

хабезский район

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темрезов.Учреждения культуры площадью 660 квадратных метров каждый, с 250 зрительскими местами и кинотеатром открылись в станице Сторожевой Зеленчукского района и ауле Беленей Хабезского района.В ДК есть зал для занятия танцами, библиотека, кабинет рисования, артистическая и иные вспомогательные помещения. Территории домов культуры полностью благоустроены.Дома культуры построены в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

https://ria.ru/20210811/proekt-1745370632.html

зеленчукский район

хабезский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленчукский район, хабезский район, рашид темрезов