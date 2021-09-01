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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210901/temrezov-1748195963.html
Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 01.09.2021
Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:52
2021-09-01T16:52
карачаево-черкесская республика
зеленчукский район
хабезский район
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темрезов.Учреждения культуры площадью 660 квадратных метров каждый, с 250 зрительскими местами и кинотеатром открылись в станице Сторожевой Зеленчукского района и ауле Беленей Хабезского района.В ДК есть зал для занятия танцами, библиотека, кабинет рисования, артистическая и иные вспомогательные помещения. Территории домов культуры полностью благоустроены.Дома культуры построены в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий".
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зеленчукский район, хабезский район, рашид темрезов
16:52 01.09.2021
 

Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРДва дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Учреждения культуры площадью 660 квадратных метров каждый, с 250 зрительскими местами и кинотеатром открылись в станице Сторожевой Зеленчукского района и ауле Беленей Хабезского района.
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В ДК есть зал для занятия танцами, библиотека, кабинет рисования, артистическая и иные вспомогательные помещения. Территории домов культуры полностью благоустроены.
"За последние годы мы построили и реконструировали порядка 30 домов культуры в сельской местности. Уверен, новые ДК станут вторым домом жителей и творческих коллективов", - отметил Темрезов.
Дома культуры построены в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий".
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРДва дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
1 из 2
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРДва дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
2 из 2
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 2
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 2
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЗеленчукский районХабезский районРашид Темрезов
 
 
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