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Республика Татарстан
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Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид
Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид - РИА Новости, 01.09.2021
Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид
Татарстан до конца текущего года переведет все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид, заявил президент республики Рустам... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:08
2021-09-01T15:10
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
москва
рустам минниханов
россия
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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года переведет все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид, заявил президент республики Рустам Минниханов в среду в ходе лекции для студентов марафона "Новое Знание"."Сегодня Татарстан (лидирует) в части цифровизации, оказания услуг и сервисов. Мы в этом году все сервисы государственные должны перевести в электронный вид… 70 услуг уже мы перевели, еще 40 услуг надо перевести. Это огромная работа, и это все делают разработчики наши, татарстанские", - сказал Минниханов.По словам главы республики, татарстанские IT-разработки используют во многих регионах России, в том числе в Москве.Минниханов отметил, что цифровизация органов власти республики продолжается. Особое внимание уделяется подготовке кадров и оснащению образовательных учреждений. В высших и средних специальных заведениях обучаются около 3 тысяч будущих IT-специалистов."Сегодня мы можем сказать, что все школы Татарстана обеспечены оптико-волоконной связью, даже сельские… У нас где-то 9 тысяч учреждений образования уже обеспечены, еще 2,5 тысячи учреждений мы в течение этого года должны обеспечить оптико-волоконной связью", - сказал глава Татарстана, добавив, что в системе образования республики сегодня зарегистрировано порядка 1 миллиона пользователей.
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общество, республика татарстан (татарстан), москва, рустам минниханов, россия
15:08 01.09.2021 (обновлено: 15:10 01.09.2021)
 

Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид

© РИА НовостиПортал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости
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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года переведет все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид, заявил президент республики Рустам Минниханов в среду в ходе лекции для студентов марафона "Новое Знание".
"Сегодня Татарстан (лидирует) в части цифровизации, оказания услуг и сервисов. Мы в этом году все сервисы государственные должны перевести в электронный вид… 70 услуг уже мы перевели, еще 40 услуг надо перевести. Это огромная работа, и это все делают разработчики наши, татарстанские", - сказал Минниханов.
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По словам главы республики, татарстанские IT-разработки используют во многих регионах России, в том числе в Москве.
Минниханов отметил, что цифровизация органов власти республики продолжается. Особое внимание уделяется подготовке кадров и оснащению образовательных учреждений. В высших и средних специальных заведениях обучаются около 3 тысяч будущих IT-специалистов.
"Сегодня мы можем сказать, что все школы Татарстана обеспечены оптико-волоконной связью, даже сельские… У нас где-то 9 тысяч учреждений образования уже обеспечены, еще 2,5 тысячи учреждений мы в течение этого года должны обеспечить оптико-волоконной связью", - сказал глава Татарстана, добавив, что в системе образования республики сегодня зарегистрировано порядка 1 миллиона пользователей.

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Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваРустам МиннихановРоссия
 
 
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