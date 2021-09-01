https://ria.ru/20210901/tatarstan-1748175250.html

Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид

Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид - РИА Новости, 01.09.2021

Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид

Татарстан до конца текущего года переведет все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид, заявил президент республики Рустам... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:08

2021-09-01T15:08

2021-09-01T15:10

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

москва

рустам минниханов

россия

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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года переведет все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный вид, заявил президент республики Рустам Минниханов в среду в ходе лекции для студентов марафона "Новое Знание"."Сегодня Татарстан (лидирует) в части цифровизации, оказания услуг и сервисов. Мы в этом году все сервисы государственные должны перевести в электронный вид… 70 услуг уже мы перевели, еще 40 услуг надо перевести. Это огромная работа, и это все делают разработчики наши, татарстанские", - сказал Минниханов.По словам главы республики, татарстанские IT-разработки используют во многих регионах России, в том числе в Москве.Минниханов отметил, что цифровизация органов власти республики продолжается. Особое внимание уделяется подготовке кадров и оснащению образовательных учреждений. В высших и средних специальных заведениях обучаются около 3 тысяч будущих IT-специалистов."Сегодня мы можем сказать, что все школы Татарстана обеспечены оптико-волоконной связью, даже сельские… У нас где-то 9 тысяч учреждений образования уже обеспечены, еще 2,5 тысячи учреждений мы в течение этого года должны обеспечить оптико-волоконной связью", - сказал глава Татарстана, добавив, что в системе образования республики сегодня зарегистрировано порядка 1 миллиона пользователей.

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общество, республика татарстан (татарстан), москва, рустам минниханов, россия