https://ria.ru/20210901/suga-1748186299.html

СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ

СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2021

СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума, сообщило... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:01

2021-09-01T16:01

2021-09-01T16:01

в мире

япония

владивосток

россия

есихидэ суга

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума, сообщило агентство Киодо со ссылкой на многочисленные правительственные источники.Возможность визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве, и премьер Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится.Агентство также приводит мнение источника в дипломатических кругах о том, что Россия может стремиться к переговорам с администрацией на долгосрочный период, а в отношении премьер-министра, вокруг которого усиливаются центробежные процессы перед выборами в нижнюю палату парламента, решила выдержать дистанцию.Киодо сообщает, что еще в середине июля на встрече с депутатом Мунэо Судзуки премьер-министр Суга высказывал позитивное отношение к возможности визита, также и во время телефонного разговора глав МИД 11 августа стороны пришли к мнению о необходимости согласования возможностей для личной встречи лидеров двух стран. В то же время в правительстве Японии возникли и более пессимистичные взгляды на возможность такого визита в связи с планами России на создание особой экономической зоны на Курилах.Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ четыре года подряд с 2016 года приезжал на ВЭФ.

https://ria.ru/20210826/iturup-1747283252.html

https://ria.ru/20210901/rossiyanin-1748158579.html

япония

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, владивосток, россия, есихидэ суга, восточный экономический форум — 2021 (вэф)