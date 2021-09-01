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СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ
СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2021
СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума, сообщило... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:01
2021-09-01T16:01
в мире
япония
владивосток
россия
есихидэ суга
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума, сообщило агентство Киодо со ссылкой на многочисленные правительственные источники.Возможность визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве, и премьер Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится.Агентство также приводит мнение источника в дипломатических кругах о том, что Россия может стремиться к переговорам с администрацией на долгосрочный период, а в отношении премьер-министра, вокруг которого усиливаются центробежные процессы перед выборами в нижнюю палату парламента, решила выдержать дистанцию.Киодо сообщает, что еще в середине июля на встрече с депутатом Мунэо Судзуки премьер-министр Суга высказывал позитивное отношение к возможности визита, также и во время телефонного разговора глав МИД 11 августа стороны пришли к мнению о необходимости согласования возможностей для личной встречи лидеров двух стран. В то же время в правительстве Японии возникли и более пессимистичные взгляды на возможность такого визита в связи с планами России на создание особой экономической зоны на Курилах.Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ четыре года подряд с 2016 года приезжал на ВЭФ.
https://ria.ru/20210826/iturup-1747283252.html
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в мире, япония, владивосток, россия, есихидэ суга, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
16:01 01.09.2021
 
СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ

Киодо: премьер Японии Суга не приедет на ВЭФ, так как не получил приглашения от России

© AP Photo / Koji SasaharaПремьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума, сообщило агентство Киодо со ссылкой на многочисленные правительственные источники.
Возможность визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве, и премьер Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится.
"Приглашение не было получено. Вероятно, таково решение российской стороны", - приводит агентство слова высокопоставленного чиновника МИД Японии.
Агентство также приводит мнение источника в дипломатических кругах о том, что Россия может стремиться к переговорам с администрацией на долгосрочный период, а в отношении премьер-министра, вокруг которого усиливаются центробежные процессы перед выборами в нижнюю палату парламента, решила выдержать дистанцию.
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Киодо сообщает, что еще в середине июля на встрече с депутатом Мунэо Судзуки премьер-министр Суга высказывал позитивное отношение к возможности визита, также и во время телефонного разговора глав МИД 11 августа стороны пришли к мнению о необходимости согласования возможностей для личной встречи лидеров двух стран. В то же время в правительстве Японии возникли и более пессимистичные взгляды на возможность такого визита в связи с планами России на создание особой экономической зоны на Курилах.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ четыре года подряд с 2016 года приезжал на ВЭФ.
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В миреЯпонияВладивостокРоссияЕсихидэ СугаВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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