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Шувалов прокомментировал идею переноса столицы из Москвы
Шувалов прокомментировал идею переноса столицы из Москвы - РИА Новости, 01.09.2021
Шувалов прокомментировал идею переноса столицы из Москвы
Перенос столицы из Москвы не приведет к изменению города: она уже накопила достаточно силы для активного развития и притяжения "самых жадных до жизни" россиян,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:37
2021-09-01T17:18
владивосток
москва
сергей шойгу
игорь шувалов
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Перенос столицы из Москвы не приведет к изменению города: она уже накопила достаточно силы для активного развития и притяжения "самых жадных до жизни" россиян, считает глава ВЭБа Игорь Шувалов."К переносу столицы никак не отношусь. Я сколько живу, столько помню, что вот было бы хорошо перенести куда-нибудь столицу или функции столичных ведомств по разным городам разнести. Может быть, будет когда-нибудь такое решение, а может, и не будет, не знаю. От этого Москва не изменится", — сказал Шувалов, выступая на марафоне "Новое знание".Город уже имеет достаточно сил для развития вне зависимости от статуса, пояснил глава госкорпорации, добавив, что дальше интереса к жизни в нем станет еще больше."Это большая экономика, это очень большая экономика. Сюда будут самые жадные до жизни стремиться, способные к этим скоростям. Питер тоже большая экономика, там другие скорости, там другие ценности, туда поедут другие люди", — отметил он.Многие российские политики и бизнесмены в разное время выдвигали предложения о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург, Владивосток и другие города России. В частности, министр обороны Сергей Шойгу в начале августа 2021 года выдвинул идею создания в Сибири трех-пяти крупных городов и переноса туда столицы. Впервые такое предложение он озвучил еще в 2012 году.
https://ria.ru/20210901/uroven-1748188960.html
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владивосток, москва, сергей шойгу, игорь шувалов, россия
16:37 01.09.2021 (обновлено: 17:18 01.09.2021)
 
Шувалов прокомментировал идею переноса столицы из Москвы

Глава ВЭБа Шувалов прокомментировал идею переноса столицы из Москвы в регионы

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкИгорь Шувалов на заседании Совета Межбанковского объединения ШОС в Москве
Игорь Шувалов на заседании Совета Межбанковского объединения ШОС в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Перенос столицы из Москвы не приведет к изменению города: она уже накопила достаточно силы для активного развития и притяжения "самых жадных до жизни" россиян, считает глава ВЭБа Игорь Шувалов.
"К переносу столицы никак не отношусь. Я сколько живу, столько помню, что вот было бы хорошо перенести куда-нибудь столицу или функции столичных ведомств по разным городам разнести. Может быть, будет когда-нибудь такое решение, а может, и не будет, не знаю. От этого Москва не изменится", — сказал Шувалов, выступая на марафоне "Новое знание".
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 16:11
В России можно поднять уровень жизни до европейского, заявил Шувалов
Город уже имеет достаточно сил для развития вне зависимости от статуса, пояснил глава госкорпорации, добавив, что дальше интереса к жизни в нем станет еще больше.
"Это большая экономика, это очень большая экономика. Сюда будут самые жадные до жизни стремиться, способные к этим скоростям. Питер тоже большая экономика, там другие скорости, там другие ценности, туда поедут другие люди", — отметил он.
Многие российские политики и бизнесмены в разное время выдвигали предложения о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург, Владивосток и другие города России. В частности, министр обороны Сергей Шойгу в начале августа 2021 года выдвинул идею создания в Сибири трех-пяти крупных городов и переноса туда столицы. Впервые такое предложение он озвучил еще в 2012 году.
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