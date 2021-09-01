https://ria.ru/20210901/snouden-1748162540.html

Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"

Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание" - РИА Новости, 01.09.2021

Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание", рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:00

2021-09-01T14:00

2021-09-01T14:00

общество

владивосток

москва

владимир путин

общество "знание"

нижний новгород

эдвард сноуден

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание", рассказали РИА Новости в пресс-службе общества "Знание", которое выступает организатором акции."У нас эти три дня большой марафон "Новое Знание", который стартовал с лекции президента России Владимира Путина. По уровню лекторов у нас такого еще в стране не было... завтрашний день открывается лекцией председателя правительства, руководителей всех крупнейших компаний. Из неожиданных у нас завтра запланировано участие Сноудена, где он даст ответы для общества "Знание". При всей его нелюбви давать интервью - для общества "Знание" он его дает", - сказал представитель пресс-службы.Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.

https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html

владивосток

москва

нижний новгород

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общество, владивосток, москва, владимир путин, общество "знание", нижний новгород, эдвард сноуден