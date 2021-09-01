https://ria.ru/20210901/snouden-1748162540.html
Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание" - РИА Новости, 01.09.2021
Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание", рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:00
2021-09-01T14:00
2021-09-01T14:00
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общество "знание"
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эдвард сноуден
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание", рассказали РИА Новости в пресс-службе общества "Знание", которое выступает организатором акции."У нас эти три дня большой марафон "Новое Знание", который стартовал с лекции президента России Владимира Путина. По уровню лекторов у нас такого еще в стране не было... завтрашний день открывается лекцией председателя правительства, руководителей всех крупнейших компаний. Из неожиданных у нас завтра запланировано участие Сноудена, где он даст ответы для общества "Знание". При всей его нелюбви давать интервью - для общества "Знание" он его дает", - сказал представитель пресс-службы.Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
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общество, владивосток, москва, владимир путин, общество "знание", нижний новгород, эдвард сноуден
Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Эдвард Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание" 2 сентября