https://ria.ru/20210901/shkola-1748167476.html

В Ростове-на-Дону в школе №22 открыли новый корпус

В Ростове-на-Дону в школе №22 открыли новый корпус - РИА Новости, 01.09.2021

В Ростове-на-Дону в школе №22 открыли новый корпус

Второй корпус школы №22 в микрорайоне Вересаево Ростова-на-Дону торжественно открыли в День знаний, образовательное учреждение стало самым большим в городе,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:24

2021-09-01T14:24

2021-09-01T14:24

ростовская область

общество

школа

ростов-на-дону

ростовская область

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1 сентября

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости. Второй корпус школы №22 в микрорайоне Вересаево Ростова-на-Дону торжественно открыли в День знаний, образовательное учреждение стало самым большим в городе, сообщает администрация города.Четырехэтажное здание школы №22 было построено примерно за год, на строительство и оснащение потратили более 1,5 миллиарда рублей. Учебное заведение рассчитано на 1434 ученика. Школе присвоено имя дважды героя Советского Союза, маршала Ивана Баграмяна, возглавлявшего операцию по освобождению Ростова-на-Дону от фашистов."Школа оснащена всем необходимым оборудованием, современной мебелью и компьютерной техникой. В ней есть концертный зал на 950 человек, а еще - единственная в регионе кибер-арена. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром притяжения для молодежи района", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, который принял участие в открытии учебного заведения.В школе также оборудованы шесть читальных залов, два кабинета робототехники, две студии для занятий изобразительным искусством, IT-центр с лабораториями 3D-программирования и виртуальной реальности. Спортивная инфраструктура школы, которой, по данным горадминистрации, нет аналогов в Ростове-на-Дону, включает шесть спортивных залов, полноценное футбольное поле, где можно проводить соревнования и чемпионаты, легкоатлетический стадион и 50-метровый тир."Питание в школе организовано в двух столовых: на 200 мест для учащихся начальных классов и на 500 мест – для средних и старших школьников. Для охраны здоровья создано восемь медкабинетов", - добавила замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова.

https://ria.ru/20210827/pedagog-1747533316.html

https://ria.ru/20210831/istoriya-1747983970.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, ростов-на-дону, ростовская область, день знаний, россия, 1 сентября