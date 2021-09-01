https://ria.ru/20210901/shkola-1748167476.html
В Ростове-на-Дону в школе №22 открыли новый корпус
В Ростове-на-Дону в школе №22 открыли новый корпус - РИА Новости, 01.09.2021
В Ростове-на-Дону в школе №22 открыли новый корпус
Второй корпус школы №22 в микрорайоне Вересаево Ростова-на-Дону торжественно открыли в День знаний, образовательное учреждение стало самым большим в городе,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:24
2021-09-01T14:24
2021-09-01T14:24
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости. Второй корпус школы №22 в микрорайоне Вересаево Ростова-на-Дону торжественно открыли в День знаний, образовательное учреждение стало самым большим в городе, сообщает администрация города.Четырехэтажное здание школы №22 было построено примерно за год, на строительство и оснащение потратили более 1,5 миллиарда рублей. Учебное заведение рассчитано на 1434 ученика. Школе присвоено имя дважды героя Советского Союза, маршала Ивана Баграмяна, возглавлявшего операцию по освобождению Ростова-на-Дону от фашистов."Школа оснащена всем необходимым оборудованием, современной мебелью и компьютерной техникой. В ней есть концертный зал на 950 человек, а еще - единственная в регионе кибер-арена. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром притяжения для молодежи района", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, который принял участие в открытии учебного заведения.В школе также оборудованы шесть читальных залов, два кабинета робототехники, две студии для занятий изобразительным искусством, IT-центр с лабораториями 3D-программирования и виртуальной реальности. Спортивная инфраструктура школы, которой, по данным горадминистрации, нет аналогов в Ростове-на-Дону, включает шесть спортивных залов, полноценное футбольное поле, где можно проводить соревнования и чемпионаты, легкоатлетический стадион и 50-метровый тир."Питание в школе организовано в двух столовых: на 200 мест для учащихся начальных классов и на 500 мест – для средних и старших школьников. Для охраны здоровья создано восемь медкабинетов", - добавила замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова.
https://ria.ru/20210827/pedagog-1747533316.html
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общество, школа, ростов-на-дону, ростовская область, день знаний, россия, 1 сентября
В Ростове-на-Дону в школе №22 открыли новый корпус
Школа №22 в Ростове-на-Дону стала самой большой в городе после открытия нового корпуса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости.
Второй корпус школы №22 в микрорайоне Вересаево Ростова-на-Дону
торжественно открыли в День знаний, образовательное учреждение стало самым большим в городе, сообщает администрация города.
Четырехэтажное здание школы №22 было построено примерно за год, на строительство и оснащение потратили более 1,5 миллиарда рублей. Учебное заведение рассчитано на 1434 ученика. Школе присвоено имя дважды героя Советского Союза, маршала Ивана Баграмяна, возглавлявшего операцию по освобождению Ростова-на-Дону от фашистов.
"Школа оснащена всем необходимым оборудованием, современной мебелью и компьютерной техникой. В ней есть концертный зал на 950 человек, а еще - единственная в регионе кибер-арена. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром притяжения для молодежи района", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, который принял участие в открытии учебного заведения.
В школе также оборудованы шесть читальных залов, два кабинета робототехники, две студии для занятий изобразительным искусством, IT-центр с лабораториями 3D-программирования и виртуальной реальности. Спортивная инфраструктура школы, которой, по данным горадминистрации, нет аналогов в Ростове-на-Дону, включает шесть спортивных залов, полноценное футбольное поле, где можно проводить соревнования и чемпионаты, легкоатлетический стадион и 50-метровый тир.
"Питание в школе организовано в двух столовых: на 200 мест для учащихся начальных классов и на 500 мест – для средних и старших школьников. Для охраны здоровья создано восемь медкабинетов", - добавила замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова.