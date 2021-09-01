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В Краснодаре ученики пошли в первый "Ы" класс
В Краснодаре ученики пошли в первый "Ы" класс - РИА Новости, 01.09.2021
В Краснодаре ученики пошли в первый "Ы" класс
Наплыв учеников в краснодарскую школу № 94 привел к формированию 28 первых классов, сообщил телеканал "Россия.Кубань". РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:21
2021-09-01T13:50
общество
образование - общество
краснодарский край
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россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Наплыв учеников в краснодарскую школу № 94 привел к формированию 28 первых классов, сообщил телеканал "Россия.Кубань".При обозначении пришлось использовать все буквы алфавита, кроме "Ь", "Ъ", "Й", "Ё" и "Щ". Таким образом, некоторые дети стали учениками классов "Ы", "Я" и "Ю".Всего в этом году учебное заведение примет 840 первоклассников.Ранее сообщалось, что российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Вузы также собираются провести очные праздничные мероприятия для своих студентов и начать учебный год в смешанном формате.В прошедшем году День знаний в России прошел в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, 1 сентября в московских школах традиционные линейки состоялись только для первоклассников, для остальных учащихся были проведены классные часы.
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общество, образование - общество, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, сн_образование, социальный навигатор
11:21 01.09.2021 (обновлено: 13:50 01.09.2021)
 
В Краснодаре ученики пошли в первый "Ы" класс

Ученики краснодарской школы отправились в первый "Ы" класс

© Depositphotos / poznyakovШкольные канцелярские товары
Школьные канцелярские товары - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / poznyakov
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Наплыв учеников в краснодарскую школу № 94 привел к формированию 28 первых классов, сообщил телеканал "Россия.Кубань".
При обозначении пришлось использовать все буквы алфавита, кроме "Ь", "Ъ", "Й", "Ё" и "Щ". Таким образом, некоторые дети стали учениками классов "Ы", "Я" и "Ю".
Всего в этом году учебное заведение примет 840 первоклассников.
Ранее сообщалось, что российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Вузы также собираются провести очные праздничные мероприятия для своих студентов и начать учебный год в смешанном формате.
В прошедшем году День знаний в России прошел в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, 1 сентября в московских школах традиционные линейки состоялись только для первоклассников, для остальных учащихся были проведены классные часы.
Ученики первых классов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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