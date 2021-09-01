https://ria.ru/20210901/shkola-1748125570.html

В Краснодаре ученики пошли в первый "Ы" класс

В Краснодаре ученики пошли в первый "Ы" класс - РИА Новости, 01.09.2021

В Краснодаре ученики пошли в первый "Ы" класс

Наплыв учеников в краснодарскую школу № 94 привел к формированию 28 первых классов, сообщил телеканал "Россия.Кубань". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:21

2021-09-01T11:21

2021-09-01T13:50

общество

образование - общество

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Наплыв учеников в краснодарскую школу № 94 привел к формированию 28 первых классов, сообщил телеканал "Россия.Кубань".При обозначении пришлось использовать все буквы алфавита, кроме "Ь", "Ъ", "Й", "Ё" и "Щ". Таким образом, некоторые дети стали учениками классов "Ы", "Я" и "Ю".Всего в этом году учебное заведение примет 840 первоклассников.Ранее сообщалось, что российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Вузы также собираются провести очные праздничные мероприятия для своих студентов и начать учебный год в смешанном формате.В прошедшем году День знаний в России прошел в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, 1 сентября в московских школах традиционные линейки состоялись только для первоклассников, для остальных учащихся были проведены классные часы.

https://ria.ru/20210901/kolyma-1748105863.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, сн_образование, социальный навигатор