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Вице-премьер Украины заявил, что не обсуждали Россию на переговорах в США
Вице-премьер Украины заявил, что не обсуждали Россию на переговорах в США - РИА Новости, 01.09.2021
Вице-премьер Украины заявил, что не обсуждали Россию на переговорах в США
Россия не является предметом обсуждения на переговорах чиновников Украины и США в ходе визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, заявил первый... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:14
2021-09-01T19:14
2021-09-01T19:14
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джо байден
владимир зеленский
верховная рада украины
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ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Россия не является предметом обсуждения на переговорах чиновников Украины и США в ходе визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко."Вообще не было планов обсуждать Россию", - сказал Любченко в ответ на соответствующий вопрос.Между тем во вторник тема сдерживания России звучала в ходе переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином, кроме того, РФ упоминается в анонсах Белого дома о предстоящих контактах Зеленского и Байдена.Отношения Москвы с Киевом и странами Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, а вопрос Крыма называет закрытым окончательно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, министерство обороны сша, ллойд остин, россия
Вице-премьер Украины заявил, что не обсуждали Россию на переговорах в США
Вице-премьер Украины Любченко: Киев и Вашингтон не обсуждали Россию в ходе переговоров