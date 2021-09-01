https://ria.ru/20210901/rossiya-1748225686.html

Вице-премьер Украины заявил, что не обсуждали Россию на переговорах в США

Вице-премьер Украины заявил, что не обсуждали Россию на переговорах в США - РИА Новости, 01.09.2021

Вице-премьер Украины заявил, что не обсуждали Россию на переговорах в США

Россия не является предметом обсуждения на переговорах чиновников Украины и США в ходе визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, заявил первый... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:14

2021-09-01T19:14

2021-09-01T19:14

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

верховная рада украины

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Россия не является предметом обсуждения на переговорах чиновников Украины и США в ходе визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко."Вообще не было планов обсуждать Россию", - сказал Любченко в ответ на соответствующий вопрос.Между тем во вторник тема сдерживания России звучала в ходе переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином, кроме того, РФ упоминается в анонсах Белого дома о предстоящих контактах Зеленского и Байдена.Отношения Москвы с Киевом и странами Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, а вопрос Крыма называет закрытым окончательно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, министерство обороны сша, ллойд остин, россия