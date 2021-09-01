https://ria.ru/20210901/rosmolodezh-1748200636.html

Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ

Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2021

Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ

Молодые предприниматели, презентовавшие лучшие инициативы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), получат финансовую поддержку в рамках грантового конкурса... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:05

2021-09-01T17:05

2021-09-01T17:05

общество

владивосток

министерство спорта рф

дальневосточный федеральный университет

ксения разуваева (роспатриотцентр)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Молодые предприниматели, презентовавшие лучшие инициативы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), получат финансовую поддержку в рамках грантового конкурса Росмолодежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства."Точкой притяжения молодых предпринимателей на ВЭФ станет интерактивный стенд Росмолодежи "Дальний Восток – для молодых!". На нем участники смогут получить консультации бизнес-коучей, вместе с профессиональным дизайнером подготовить презентации для инвесторов и провести питчинг своих идей. Лучшие инициативы, представленные на стенде, смогут получить финансовую поддержку в рамках грантового конкурса Росмолодежи", - говорится в сообщении.Также в рамках программы форума Росмолодежь совместно с министерством экономического развития РФ презентуют всероссийскую программу по поддержке молодежного предпринимательства, отметили в пресс-службе."Для нас важно, чтобы участники форума не только стали слушателями сессий, но и получили реальную пользу: проанализировали свои проекты, узнали мнение экспертов, смогли завести полезные контакты и заручиться поддержкой опытных предпринимателей и инвесторов", – сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, которую цитирует пресс-служба.Кроме этого, в рамках ВЭФ впервые проведут детскую секцию, которая объединит старшеклассников, участников конкурса "Большая перемена", лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, где школьники смогут выступить модераторами дискуссии, рассказали в Росмолодежи."На полях VI Восточного экономического форума запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Росмолодежи с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством спорта РФ, правительством республики Алтай, Дальневосточным федеральным университетом и федерацией компьютерного спорта России", - добавили в ведомстве.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/sportsmeny-1748111051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/putin-1748002841.html

владивосток

россия

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общество, владивосток, министерство спорта рф, дальневосточный федеральный университет, ксения разуваева (роспатриотцентр), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)