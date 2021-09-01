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Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ
Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2021
Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ
Молодые предприниматели, презентовавшие лучшие инициативы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), получат финансовую поддержку в рамках грантового конкурса... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:05
2021-09-01T17:05
общество
владивосток
министерство спорта рф
дальневосточный федеральный университет
ксения разуваева (роспатриотцентр)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Молодые предприниматели, презентовавшие лучшие инициативы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), получат финансовую поддержку в рамках грантового конкурса Росмолодежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства."Точкой притяжения молодых предпринимателей на ВЭФ станет интерактивный стенд Росмолодежи "Дальний Восток – для молодых!". На нем участники смогут получить консультации бизнес-коучей, вместе с профессиональным дизайнером подготовить презентации для инвесторов и провести питчинг своих идей. Лучшие инициативы, представленные на стенде, смогут получить финансовую поддержку в рамках грантового конкурса Росмолодежи", - говорится в сообщении.Также в рамках программы форума Росмолодежь совместно с министерством экономического развития РФ презентуют всероссийскую программу по поддержке молодежного предпринимательства, отметили в пресс-службе."Для нас важно, чтобы участники форума не только стали слушателями сессий, но и получили реальную пользу: проанализировали свои проекты, узнали мнение экспертов, смогли завести полезные контакты и заручиться поддержкой опытных предпринимателей и инвесторов", – сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, которую цитирует пресс-служба.Кроме этого, в рамках ВЭФ впервые проведут детскую секцию, которая объединит старшеклассников, участников конкурса "Большая перемена", лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, где школьники смогут выступить модераторами дискуссии, рассказали в Росмолодежи."На полях VI Восточного экономического форума запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Росмолодежи с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством спорта РФ, правительством республики Алтай, Дальневосточным федеральным университетом и федерацией компьютерного спорта России", - добавили в ведомстве.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/sportsmeny-1748111051.html
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общество, владивосток, министерство спорта рф, дальневосточный федеральный университет, ксения разуваева (роспатриотцентр), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
17:05 01.09.2021
 
Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ

Лучшие проекты молодых предпринимателей на ВЭФ получат финансовую поддержку от Росмолодежи

© Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежиЛоготип Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
Логотип Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
© Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Молодые предприниматели, презентовавшие лучшие инициативы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), получат финансовую поддержку в рамках грантового конкурса Росмолодежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Точкой притяжения молодых предпринимателей на ВЭФ станет интерактивный стенд Росмолодежи "Дальний Восток – для молодых!". На нем участники смогут получить консультации бизнес-коучей, вместе с профессиональным дизайнером подготовить презентации для инвесторов и провести питчинг своих идей. Лучшие инициативы, представленные на стенде, смогут получить финансовую поддержку в рамках грантового конкурса Росмолодежи", - говорится в сообщении.
Спортсмены из 10 стран примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021
Вчера, 09:56
Спортсмены из десяти стран примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021
Также в рамках программы форума Росмолодежь совместно с министерством экономического развития РФ презентуют всероссийскую программу по поддержке молодежного предпринимательства, отметили в пресс-службе.
"Для нас важно, чтобы участники форума не только стали слушателями сессий, но и получили реальную пользу: проанализировали свои проекты, узнали мнение экспертов, смогли завести полезные контакты и заручиться поддержкой опытных предпринимателей и инвесторов", – сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, которую цитирует пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Стала известна программа рабочей поездки Путина на Дальний Восток
Кроме этого, в рамках ВЭФ впервые проведут детскую секцию, которая объединит старшеклассников, участников конкурса "Большая перемена", лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, где школьники смогут выступить модераторами дискуссии, рассказали в Росмолодежи.
"На полях VI Восточного экономического форума запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Росмолодежи с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством спорта РФ, правительством республики Алтай, Дальневосточным федеральным университетом и федерацией компьютерного спорта России", - добавили в ведомстве.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
За новыми возможностями: подготовка к Восточному экономическому форуму
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.

Девушка в главном корпусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в преддверии Восточного экономического форума
1 из 15

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

Посетители в главном корпусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
2 из 15

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

Логотип Восточного экономического форума
3 из 15

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

Вход в центр ПЦР-тестирования на COVID-19 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивосток
4 из 15

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
5 из 15

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Девушка фотографируется на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
6 из 15

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

Эмблема Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
7 из 15

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.

Студент играет в баскетбол на спортивной площадке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский
8 из 15

Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Баннеры ПАО НК Роснефть в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
9 из 15

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

Логотип Восточного экономического форума
10 из 15

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

Мужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
11 из 15

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
12 из 15

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

Девушка из обслуживающего персонала форума в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
13 из 15

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

Девушка на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
14 из 15

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

Щит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
15 из 15

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 15

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 15

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоВладивостокМинистерство спорта РФДальневосточный федеральный университетКсения Разуваева (Роспатриотцентр)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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