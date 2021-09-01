https://ria.ru/20210901/remont-1748149696.html
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице - РИА Новости, 01.09.2021
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице
Губернатор Амурской области рассказал о беспрецедентном ремонте в Амурской областной клинической больнице (АОКБ). Сейчас здесь приводят в порядок ожоговое... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:01
2021-09-01T13:01
2021-09-01T13:01
амурская область
амурская область
ремонт
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области рассказал о беспрецедентном ремонте в Амурской областной клинической больнице (АОКБ). Сейчас здесь приводят в порядок ожоговое отделение, завершить работы должны до 1 октября, также обновляют холл и приводят в порядок входные двери.Капитальный ремонт холла АОКБ стартовал в начале июля 2021 года. После его завершения здесь будут организованы комфортные места для ожидания, современная и удобная цветовая навигация, холл разделят на зоны: для сотрудников, пациентов и посетителей больницы. Также будет оборудована доступная среда для маломобильных пациентов и посетителей."Что касается ремонта холла, то работы выполнены на 90%. Сейчас идет монтаж подвесных потолков, окраска помещений, монтаж светопрозрачных конструкций. В ближайшее время планируем постелить финишное покрытие пола. В течение десяти дней закончим ремонтные работы", - рассказал представитель подрядчика Сергей Туптин, его слова также приводятся в сообщении.Главврач АОКБ Евгений Тарасюк добавил, что облик холла после ремонта изменится кардинально. Значительно расширится зона ожидания пациентов, на две части разделят приемную больницы: на чистую зону и зону для ожидания пациентов, которые не находятся в стационаре. Появится место для администратора, отдельно оборудуют зону передач.Активно идет ремонт и в ожоговом отделении. Эти преобразования – первый, пилотный проект комплексного ремонта АОКБ, который поможет специалистам с модернизацией остальных отделений, в медучреждении планируется поэтажный ремонт всех отделений.Специалисты проводят замену систем тепло- и водоснабжения, подачи кислорода, видеонаблюдения, всех коммуникаций. На капитальный ремонт ожогового отделения заключен контракт на 36 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Строители планируют завершить работы в течение месяца."В ожоговом отделении ремонт выполнен на 70%. Мы отказались от привычных текущих и капитальных ремонтов и отошли от покраски и шпаклевки стен, выбрав установку панелей. Это сделает ремонт более долговечным, отделение будет выглядеть современно и станет соответствовать всем нормам и требованиям... Все капитальные ремонты выполняются в рамках дорожной карты, предполагающей работы на три года вперед. Большой объем работ уже проведен: полностью отремонтированы крыши всех корпусов, выполнен капремонт межпанельных швов, заменены все окна", - рассказал Тарасюк.По поручению Орлова министерством здравоохранения и минстроем региона разработан план капитальных ремонтов отделений АОКБ, который рассчитан на три года. В этом году в планах начать капитальный ремонт еще в двух отделениях: челюстно-лицевой хирургии и торакальной хирургии.Всего до 2025 года в Приамурье запланировано более 60 мероприятий, среди которых капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения. На сегодня капитальный ремонт идет в 34 объектах здравоохранения региона. В 10 медицинских учреждениях меняют и приводят в порядок лифты. Также до конца года запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ еще в семи учреждениях.
https://ria.ru/20210831/pamyatnik-1747982377.html
https://ria.ru/20210827/ambulatoriya-1747503812.html
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амурская область, ремонт, василий орлов (губернатор), россия
Глава Приамурья рассказал о ремонте в областной клинической больнице
Глава Амурской области Орлов: в АОКБ запланирован беспрецедентный объем работ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен – РИА Новости.
Губернатор Амурской области
рассказал о беспрецедентном ремонте в Амурской областной клинической больнице (АОКБ). Сейчас здесь приводят в порядок ожоговое отделение, завершить работы должны до 1 октября, также обновляют холл и приводят в порядок входные двери.
"В АОКБ запланирован беспрецедентный объем работ. И в ремонт, и в оснащение главной больницы области вкладываются большие средства. Нам необходимо сделать так, чтобы улучшилось качество медицинских услуг, которые получают граждане, чтобы наши медицинские организации были удобными и выглядели современно, а людям было комфортно в них находиться", - отметил Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
Капитальный ремонт холла АОКБ стартовал в начале июля 2021 года. После его завершения здесь будут организованы комфортные места для ожидания, современная и удобная цветовая навигация, холл разделят на зоны: для сотрудников, пациентов и посетителей больницы. Также будет оборудована доступная среда для маломобильных пациентов и посетителей.
"Что касается ремонта холла, то работы выполнены на 90%. Сейчас идет монтаж подвесных потолков, окраска помещений, монтаж светопрозрачных конструкций. В ближайшее время планируем постелить финишное покрытие пола. В течение десяти дней закончим ремонтные работы", - рассказал представитель подрядчика Сергей Туптин, его слова также приводятся в сообщении.
Главврач АОКБ Евгений Тарасюк добавил, что облик холла после ремонта изменится кардинально. Значительно расширится зона ожидания пациентов, на две части разделят приемную больницы: на чистую зону и зону для ожидания пациентов, которые не находятся в стационаре. Появится место для администратора, отдельно оборудуют зону передач.
Активно идет ремонт и в ожоговом отделении. Эти преобразования – первый, пилотный проект комплексного ремонта АОКБ, который поможет специалистам с модернизацией остальных отделений, в медучреждении планируется поэтажный ремонт всех отделений.
Специалисты проводят замену систем тепло- и водоснабжения, подачи кислорода, видеонаблюдения, всех коммуникаций. На капитальный ремонт ожогового отделения заключен контракт на 36 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Строители планируют завершить работы в течение месяца.
"В ожоговом отделении ремонт выполнен на 70%. Мы отказались от привычных текущих и капитальных ремонтов и отошли от покраски и шпаклевки стен, выбрав установку панелей. Это сделает ремонт более долговечным, отделение будет выглядеть современно и станет соответствовать всем нормам и требованиям... Все капитальные ремонты выполняются в рамках дорожной карты, предполагающей работы на три года вперед. Большой объем работ уже проведен: полностью отремонтированы крыши всех корпусов, выполнен капремонт межпанельных швов, заменены все окна", - рассказал Тарасюк.
По поручению Орлова
министерством здравоохранения и минстроем региона разработан план капитальных ремонтов отделений АОКБ, который рассчитан на три года. В этом году в планах начать капитальный ремонт еще в двух отделениях: челюстно-лицевой хирургии и торакальной хирургии.
Всего до 2025 года в Приамурье запланировано более 60 мероприятий, среди которых капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения. На сегодня капитальный ремонт идет в 34 объектах здравоохранения региона. В 10 медицинских учреждениях меняют и приводят в порядок лифты. Также до конца года запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ еще в семи учреждениях.