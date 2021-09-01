https://ria.ru/20210901/putin-1748149897.html

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостоке

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостоке - РИА Новости, 01.09.2021

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостоке

Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина после оговорки во время открытого урока в рамках марафона общества "Знание" в детском центре... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:04

2021-09-01T13:04

2021-09-01T14:06

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина после оговорки во время открытого урока в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке.Обсуждая вопрос по истории, российский лидер назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток, в свою очередь, решил поправить главу государства."Не сочтите за мою как бы...в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", — сказал школьник.Путин поблагодарил мальчика за его замечание.Сегодня Владимир Путин прибыл во Владивосток — там он провел открытый урок для учащихся школы Всероссийского детского центра "Океан". Он также рассказал о своем образовании и подчеркнул, что история — не только интересный и важный предмет, но и фундамент всех гуманитарных знаний.

https://ria.ru/20210901/putin-1748137964.html

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Школьник поправил Путина в вопросе про Северную войну во время открытого урока Школьник поправил Путина в вопросе про Северную войну во время открытого урока 2021-09-01T13:04 true PT1M36S

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владимир путин, общество, образование - общество, владивосток, сн_образование, социальный навигатор