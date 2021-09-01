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Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве
Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве - РИА Новости, 01.09.2021
Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве
Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:52
2021-09-01T14:05
общество
владивосток
владимир путин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты."Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком — и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, но у меня так получилось", — рассказал президент России.Но он подчеркнул, что главное вовсе не это, а то, что и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству."И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", — добавил Путин.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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общество, владивосток, владимир путин, россия
11:52 01.09.2021 (обновлено: 14:05 01.09.2021)
 
Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Президент Путин рассказал, что в детстве думал о профессиях летчика, моряка и разведчика

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.
Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.
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Путин посоветовал надеяться на лучшее и мечтать
"Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком — и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, но у меня так получилось", — рассказал президент России.
Но он подчеркнул, что главное вовсе не это, а то, что и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству.
"И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", — добавил Путин.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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