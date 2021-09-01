https://ria.ru/20210901/putin-1748133540.html

Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве - РИА Новости, 01.09.2021

Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:52

2021-09-01T11:52

2021-09-01T14:05

общество

владивосток

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты."Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком — и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, но у меня так получилось", — рассказал президент России.Но он подчеркнул, что главное вовсе не это, а то, что и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству."И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", — добавил Путин.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210630/mechty-1739217912.html

https://ria.ru/20210412/mishustin-1727882023.html

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общество, владивосток, владимир путин, россия