https://ria.ru/20210901/putin-1748124723.html
Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах
Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах - РИА Новости, 01.09.2021
Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:16
2021-09-01T11:16
2021-09-01T14:05
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические лагеря.Такая идея была высказана во время встречи Путина с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке."Конечно. Согласен полностью", - сказал Путин и пообещал обсудить реализацию идеи с коллегами.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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общество, владивосток, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор
11:16 01.09.2021 (обновлено: 14:05 01.09.2021)
Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах
Президент Путин одобрил идею допкурса истории в школах и поощрения активных учеников