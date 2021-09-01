https://ria.ru/20210901/putin-1748124723.html

Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах

Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах - РИА Новости, 01.09.2021

Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:16

2021-09-01T11:16

2021-09-01T14:05

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические лагеря.Такая идея была высказана во время встречи Путина с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке."Конечно. Согласен полностью", - сказал Путин и пообещал обсудить реализацию идеи с коллегами.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/putin-1748123998.html

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общество, владивосток, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор