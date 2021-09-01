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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/posol-1748098719.html
Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере
Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере - РИА Новости, 01.09.2021
Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере
Движение "Талибан"* намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:26
2021-09-01T09:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ахмад масуд
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ДУШАНБЕ, 1 сен — РИА Новости. Движение "Талибан"* намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.Агбар выразил мнение, что цель талибов — "поставить на колени весь Афганистан" и "уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда". При этом он отметил, что "Талибан" не готов к переговорам с противоборствующей стороной.Боевики в августе захватили почти всю территорию республики. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана, сын покойного главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210901/posol-1748097096.html
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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд
07:26 01.09.2021 (обновлено: 09:33 01.09.2021)
 
Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере

Посол Афганистана Агбар: "Талибан"* намерен уничтожить лидера сопротивления Масуда

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 сен — РИА Новости. Движение "Талибан"* намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

"Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления в Панджшере. — Прим. ред.), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира", — сказал дипломат.

Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
06:17Захват власти в Афганистане талибами
Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
Агбар выразил мнение, что цель талибов — "поставить на колени весь Афганистан" и "уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда". При этом он отметил, что "Талибан" не готов к переговорам с противоборствующей стороной.
Боевики в августе захватили почти всю территорию республики. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана, сын покойного главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 20:49Захват власти в Афганистане талибами
СМИ сообщили о тайной сделке США с талибами
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАхмад Масуд
 
 
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