https://ria.ru/20210901/posol-1748098719.html

Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере

Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере - РИА Новости, 01.09.2021

Афганский посол: "Талибан"* намерен убить лидера сопротивления в Панджшере

Движение "Талибан"* намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T07:26

2021-09-01T07:26

2021-09-01T09:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

ахмад масуд

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ДУШАНБЕ, 1 сен — РИА Новости. Движение "Талибан"* намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.Агбар выразил мнение, что цель талибов — "поставить на колени весь Афганистан" и "уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда". При этом он отметил, что "Талибан" не готов к переговорам с противоборствующей стороной.Боевики в августе захватили почти всю территорию республики. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана, сын покойного главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, по сообщению источника РИА Новости, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210901/posol-1748097096.html

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афганистан

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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд