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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/peterburg-1748128766.html
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге – 1312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:32
2021-09-01T11:33
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге – 1312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 1312, 2. Москва – 1229, 3. Московская область – 543", - говорится в сообщении.
санкт-петербург
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 01.09.2021 (обновлено: 11:33 01.09.2021)
 
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19

Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге — 1312

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи у здания Петроградского районного суда
Автомобиль скорой помощи у здания Петроградского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге – 1312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 1312, 2. Москва – 1229, 3. Московская область – 543", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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