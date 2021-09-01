https://ria.ru/20210901/peterburg-1748128766.html

Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19

Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021

Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге – 1312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:32

2021-09-01T11:32

2021-09-01T11:33

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге – 1312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 1312, 2. Москва – 1229, 3. Московская область – 543", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии