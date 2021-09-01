https://ria.ru/20210901/peterburg-1748128766.html
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге – 1312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:32
2021-09-01T11:32
2021-09-01T11:33
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564872022_0:32:1276:750_1920x0_80_0_0_9aaf6173534455f2991d942547b6ae50.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге – 1312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 1312, 2. Москва – 1229, 3. Московская область – 543", - говорится в сообщении.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564872022_1:0:1276:956_1920x0_80_0_0_041a09c7a2f64e8529a50ed03d90e01d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 01.09.2021 (обновлено: 11:33 01.09.2021)
Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев COVID-19
Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге — 1312