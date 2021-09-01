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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210901/penza-1748219882.html
Матвиенко оценила огромный потенциал Пензенской области
Матвиенко оценила огромный потенциал Пензенской области - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко оценила огромный потенциал Пензенской области
Пензенская область обладает мощным потенциалом, в регионе увеличиваются объемы возводимого жилья, удерживаются темпы промышленного и сельскохозяйственного... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:44
2021-09-01T18:44
пензенская область
экономика
пензенская область
пенза
совет федерации рф
валентина матвиенко
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Пензенская область обладает мощным потенциалом, в регионе увеличиваются объемы возводимого жилья, удерживаются темпы промышленного и сельскохозяйственного производства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Пензенская область обладает огромным потенциалом, далеко не во всех сферах он востребован. Хорошо, что вы сделали программу экономического и социального развития, выделив те наиболее острые вопросы, которые волнуют граждан. Знаю, что вы в постоянном диалоге с жителями Пензенской области, используете для этого личные встречи, возможности социальных сетей, реагируете на обращения граждан. И можно сказать, что благодаря активному участию граждан удалось скорректировать стратегию развития области с учетом уже новых вызовов и новых реалий", - цитирует Матвиенко пресс-служба правительства области.Спикер Совфеда в среду на встрече с врио губернатора Олегом Мельниченко в Пензе с одобрением отозвалась о темпах промышленного и сельскохозяйственного производства региона. "Есть позитивные подвижки по объему и строительству жилья. Несмотря на ковид, не сбавили темпов. Растет количество ипотечных кредитов, другой вопрос, чтобы жилье было доступным для людей, чтобы сдерживать рост цен", - отметила она.Матвиенко среди застарелых проблем региона, требующих поддержки федерального центра, назвала, в частности, вопрос водоснабжения."Это ключевая вещь - чистая вода. Это здоровье населения. И, конечно же, развитие инфраструктуры будет способствовать привлечению инвестиций… По итогам нашей встречи подготовьте список проблем, в решении которых, как вы считаете, необходимо участие федерального центра", - сказала спикер Совфеда, добавив, что федеральный центр подключится для оказания поддержки региону в рамках "дорожной карты", которую необходимо составить.Мельниченко в свою очередь отметил, что региону потребуются серьезные финансовые ресурсы для модернизации общественного транспорта в Пензенской агломерации и автодорожной сети в муниципалитетах области."Чтобы нам создать опорную сеть муниципальных дорог, их отремонтировать надо - порядка 800 километров… Плюс дорожная сеть непосредственно в самих райцентрах, более крупных населенных пунктах. Это достаточно серьезные затраты, сопоставимые с 8-9 миллиардами рублей на три-четыре года… Нам, конечно, потребуется дополнительная поддержка для увеличения объемов выделяемого финансирования на дорожное строительство Пензенской области", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
https://ria.ru/20210901/rak-1748208607.html
https://ria.ru/20210901/matvienko-1748161396.html
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экономика, пензенская область, пенза, совет федерации рф, валентина матвиенко, олег мельниченко
18:44 01.09.2021
 

Матвиенко оценила огромный потенциал Пензенской области

© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской области Валентина Матвиенко на торжественной линейке в лицее №14 в Пензе
 Валентина Матвиенко на торжественной линейке в лицее №14 в Пензе - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Пензенской области
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ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Пензенская область обладает мощным потенциалом, в регионе увеличиваются объемы возводимого жилья, удерживаются темпы промышленного и сельскохозяйственного производства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Пензенская область обладает огромным потенциалом, далеко не во всех сферах он востребован. Хорошо, что вы сделали программу экономического и социального развития, выделив те наиболее острые вопросы, которые волнуют граждан. Знаю, что вы в постоянном диалоге с жителями Пензенской области, используете для этого личные встречи, возможности социальных сетей, реагируете на обращения граждан. И можно сказать, что благодаря активному участию граждан удалось скорректировать стратегию развития области с учетом уже новых вызовов и новых реалий", - цитирует Матвиенко пресс-служба правительства области.
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Спикер Совфеда в среду на встрече с врио губернатора Олегом Мельниченко в Пензе с одобрением отозвалась о темпах промышленного и сельскохозяйственного производства региона. "Есть позитивные подвижки по объему и строительству жилья. Несмотря на ковид, не сбавили темпов. Растет количество ипотечных кредитов, другой вопрос, чтобы жилье было доступным для людей, чтобы сдерживать рост цен", - отметила она.
Матвиенко среди застарелых проблем региона, требующих поддержки федерального центра, назвала, в частности, вопрос водоснабжения.
"Это ключевая вещь - чистая вода. Это здоровье населения. И, конечно же, развитие инфраструктуры будет способствовать привлечению инвестиций… По итогам нашей встречи подготовьте список проблем, в решении которых, как вы считаете, необходимо участие федерального центра", - сказала спикер Совфеда, добавив, что федеральный центр подключится для оказания поддержки региону в рамках "дорожной карты", которую необходимо составить.
Мельниченко в свою очередь отметил, что региону потребуются серьезные финансовые ресурсы для модернизации общественного транспорта в Пензенской агломерации и автодорожной сети в муниципалитетах области.
"Чтобы нам создать опорную сеть муниципальных дорог, их отремонтировать надо - порядка 800 километров… Плюс дорожная сеть непосредственно в самих райцентрах, более крупных населенных пунктах. Это достаточно серьезные затраты, сопоставимые с 8-9 миллиардами рублей на три-четыре года… Нам, конечно, потребуется дополнительная поддержка для увеличения объемов выделяемого финансирования на дорожное строительство Пензенской области", - цитирует Мельниченко пресс-служба.

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