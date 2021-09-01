https://ria.ru/20210901/pandzhsher-1748147549.html
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера - РИА Новости, 01.09.2021
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера
Москва надеется, что запуск диалога в Афганистане снизит напряженность вокруг Панджшера, важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну, заявил в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:50
2021-09-01T12:50
2021-09-01T13:16
в мире
талибан
афганистан
игорь моргулов
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что запуск диалога в Афганистане снизит напряженность вокруг Панджшера, важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Рассчитываем, что запуск инклюзивного мирного межафганского диалога поможет снять остроту вокруг провинции Панджшер, где собрались лидеры национальных меньшинств во главе с сыном покойного Ахмада Шах Масуда. Важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну", - заявил Моргулов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, которая находится в горной местности к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова>>
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748125924.html
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в мире, талибан, афганистан, игорь моргулов, панджшер (провинция)
12:50 01.09.2021 (обновлено: 13:16 01.09.2021)
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера
Замглавы МИД Моргулов: важно, чтобы ситуация с Панджшером не переросла в гражданскую войну