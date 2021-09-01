https://ria.ru/20210901/pandzhsher-1748147549.html

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера - РИА Новости, 01.09.2021

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера

Москва надеется, что запуск диалога в Афганистане снизит напряженность вокруг Панджшера, важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну, заявил в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:50

2021-09-01T12:50

2021-09-01T13:16

в мире

талибан

афганистан

игорь моргулов

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что запуск диалога в Афганистане снизит напряженность вокруг Панджшера, важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Рассчитываем, что запуск инклюзивного мирного межафганского диалога поможет снять остроту вокруг провинции Панджшер, где собрались лидеры национальных меньшинств во главе с сыном покойного Ахмада Шах Масуда. Важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну", - заявил Моргулов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, которая находится в горной местности к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова>>

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748125924.html

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, игорь моргулов, панджшер (провинция)