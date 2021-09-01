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В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера - РИА Новости, 01.09.2021
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера
Москва надеется, что запуск диалога в Афганистане снизит напряженность вокруг Панджшера, важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну, заявил в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:50
2021-09-01T13:16
в мире
талибан
афганистан
игорь моргулов
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что запуск диалога в Афганистане снизит напряженность вокруг Панджшера, важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Рассчитываем, что запуск инклюзивного мирного межафганского диалога поможет снять остроту вокруг провинции Панджшер, где собрались лидеры национальных меньшинств во главе с сыном покойного Ахмада Шах Масуда. Важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну", - заявил Моргулов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, которая находится в горной местности к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова&gt;&gt;
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афганистан
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в мире, талибан, афганистан, игорь моргулов, панджшер (провинция)
12:50 01.09.2021 (обновлено: 13:16 01.09.2021)
 
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг Панджшера

Замглавы МИД Моргулов: важно, чтобы ситуация с Панджшером не переросла в гражданскую войну

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер
Бронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва надеется, что запуск диалога в Афганистане снизит напряженность вокруг Панджшера, важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Рассчитываем, что запуск инклюзивного мирного межафганского диалога поможет снять остроту вокруг провинции Панджшер, где собрались лидеры национальных меньшинств во главе с сыном покойного Ахмада Шах Масуда. Важно, чтобы ситуация там не переросла в гражданскую войну", - заявил Моргулов.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, которая находится в горной местности к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова>>
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
11:22
Талибы не пойдут на диалог с Панджшером, заявил афганский посол
 
В миреТалибанАфганистанИгорь МоргуловПанджшер (провинция)
 
 
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