Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: решение о вступлении Украины в НАТО принимают не США
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены, но настаивают, что возможность для этого должна оставаться для тех стран, которые выполняют необходимые условия, сказала на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Думаю, важно понимать, что это не решение Соединенных Штатов, мы продолжаем поддерживать и настаивать, что двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Ее попросили прокомментировать просьбу украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву видение США по вопросу украинской евроинтеграции и возможные сроки этого процесса. Отвечая на это Псаки подчеркнула, что речь идет "о членстве в НАТО", а потому решение принимает сама организация, а не Вашингтон.
Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, в среду он проводит переговоры с президентом США Джо Байденом.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.