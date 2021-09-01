https://ria.ru/20210901/nato-1748251004.html

Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 01.09.2021

Псаки ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО

США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены, но настаивают, что возможность для этого должна оставаться для тех стран, которые выполняют РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:25

2021-09-01T23:25

2021-09-01T23:25

в мире

украина

киев

сша

вашингтон (город)

андерс фог расмуссен

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены, но настаивают, что возможность для этого должна оставаться для тех стран, которые выполняют необходимые условия, сказала на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Думаю, важно понимать, что это не решение Соединенных Штатов, мы продолжаем поддерживать и настаивать, что двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Ее попросили прокомментировать просьбу украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву видение США по вопросу украинской евроинтеграции и возможные сроки этого процесса. Отвечая на это Псаки подчеркнула, что речь идет "о членстве в НАТО", а потому решение принимает сама организация, а не Вашингтон.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, в среду он проводит переговоры с президентом США Джо Байденом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748100280.html

украина

киев

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), андерс фог расмуссен, джо байден, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, администрация президента сша, дженнифер псаки