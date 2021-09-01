https://ria.ru/20210901/mishustin-1748178277.html

Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, уверен Мишустин

Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, уверен Мишустин - РИА Новости, 01.09.2021

Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, уверен Мишустин

Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, однако системы искусственного интеллекта могли бы использоваться в проверке домашних заданий, считает... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:21

2021-09-01T15:21

2021-09-01T15:21

общество

технологии

долгопрудный

михаил мишустин

россия

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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, однако системы искусственного интеллекта могли бы использоваться в проверке домашних заданий, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Никакая цифровая платформа не заменит учителя: человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а который поделится и личным сопереживанием", - сказал глава кабмина в ходе общения с учащимися и выпускниками физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.Глава правительства подчеркнул, что "человек в этом смысле - лучший мотиватор, лучший навигатор и лучший учитель, и никакая платформа с этим не справится".При этом Мишустин назвал искусственный интеллект важнейшим направлением развития науки и технологии и в России и в мире, поскольку он может стать" важнейшим катализатором новых решений и новых идей".Он также отметил, что в ближайшие три года на научные исследования из федерального бюджета будет выделено свыше 1,5 триллиона рублей."Это колоссальная сумма, и наше государство позволяет себе такую возможность, потому что нет ничего важнее на сегодня, чем создание самых качественных базовых образовательных школ", - подчеркнул глава кабмина.

https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html

https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html

долгопрудный

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общество, технологии, долгопрудный, михаил мишустин, россия