https://ria.ru/20210901/mishustin-1748178277.html
Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, уверен Мишустин
Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, уверен Мишустин - РИА Новости, 01.09.2021
Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, уверен Мишустин
Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, однако системы искусственного интеллекта могли бы использоваться в проверке домашних заданий, считает... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:21
2021-09-01T15:21
2021-09-01T15:21
общество
технологии
долгопрудный
михаил мишустин
россия
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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, однако системы искусственного интеллекта могли бы использоваться в проверке домашних заданий, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Никакая цифровая платформа не заменит учителя: человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а который поделится и личным сопереживанием", - сказал глава кабмина в ходе общения с учащимися и выпускниками физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.Глава правительства подчеркнул, что "человек в этом смысле - лучший мотиватор, лучший навигатор и лучший учитель, и никакая платформа с этим не справится".При этом Мишустин назвал искусственный интеллект важнейшим направлением развития науки и технологии и в России и в мире, поскольку он может стать" важнейшим катализатором новых решений и новых идей".Он также отметил, что в ближайшие три года на научные исследования из федерального бюджета будет выделено свыше 1,5 триллиона рублей."Это колоссальная сумма, и наше государство позволяет себе такую возможность, потому что нет ничего важнее на сегодня, чем создание самых качественных базовых образовательных школ", - подчеркнул глава кабмина.
https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html
https://ria.ru/20210901/zarplata-1748101921.html
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общество, технологии, долгопрудный, михаил мишустин, россия
Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, уверен Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил использовать ИИ для проверки домашних заданий
ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости.
Никакая цифровая платформа не сможет заменить учителя, однако системы искусственного интеллекта могли бы использоваться в проверке домашних заданий, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Никакая цифровая платформа не заменит учителя: человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а который поделится и личным сопереживанием", - сказал глава кабмина в ходе общения с учащимися и выпускниками физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.
Глава правительства подчеркнул, что "человек в этом смысле - лучший мотиватор, лучший навигатор и лучший учитель, и никакая платформа с этим не справится".
При этом Мишустин назвал искусственный интеллект важнейшим направлением развития науки и технологии и в России
и в мире, поскольку он может стать" важнейшим катализатором новых решений и новых идей".
"В будущем искусственный интеллект может заменить рутинные процессы, связанные с проверкой домашних заданий, в этом смысле это инструмент, которым можно пользоваться везде", - считает Мишустин.
Он также отметил, что в ближайшие три года на научные исследования из федерального бюджета будет выделено свыше 1,5 триллиона рублей.
"Это колоссальная сумма, и наше государство позволяет себе такую возможность, потому что нет ничего важнее на сегодня, чем создание самых качественных базовых образовательных школ", - подчеркнул глава кабмина.