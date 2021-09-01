https://ria.ru/20210901/mirzoyan-1748215104.html

Арарат Мирзоян: Ереван готов разговаривать с Баку по Карабаху

Арарат Мирзоян: Ереван готов разговаривать с Баку по Карабаху - РИА Новости, 01.09.2021

Арарат Мирзоян: Ереван готов разговаривать с Баку по Карабаху

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в первом интервью на посту министра иностранных дел рассказал корреспонденту РИА Новости, готов ли Ереван вести переговоры с... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:00

2021-09-01T19:00

2021-09-01T19:41

интервью

армения

азербайджан

нагорный карабах

россия

арарат мирзоян

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в первом интервью на посту министра иностранных дел рассказал корреспонденту РИА Новости, готов ли Ереван вести переговоры с Баку, есть ли контакты по вопросам делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, и когда миссия ЮНЕСКО может посетить Карабах.– Каким будет внешнеполитический курс нового правительства Армении? Сохранится ли настрой на стратегическое сотрудничество с Россией? Как вы считаете, был ли период недоверия между двумя странами, и удалось ли его преодолеть?– Республика Армения проводит предсказуемую, стабильную и надежную внешнюю политику. Ереван неоднократно как делом, так и словом доказывал свою последовательность в вопросе развития армяно-российских стратегических союзнических отношений. Уверен, что народы наших стран продолжат славные традиции, основанные на многовековой дружбе, взаимном доверии, открытости и полном понимании.В утвержденной на днях программе правительства, сформированного по итогам состоявшихся в Армении парламентских выборов, вновь подтверждена готовность к практическому наращиванию армяно-российских союзнических отношений по всему спектру. Мы продолжим расширение и углубление нашего взаимодействия с Россией по всем направлениям межгосударственной повестки.Рассчитываем, что совместными усилиями мы обогатим наше сотрудничество новыми примерами в политической, торгово-экономической и в других областях, а также проявлениями конструктивного взаимодействия на международных и региональных площадках, существенным продвижением в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях.– Насколько реально подписание мирного договора с Азербайджаном в обозримой перспективе? Возможно ли включение в этот документ пункта о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга?– Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть – неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе.Невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехстороннем заявлением от 9 ноября, в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также ложные территориальные претензии к Армении и в целом постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру в регионе.Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине.– Когда начнутся переговоры между Арменией и Азербайджаном о делимитации и демаркации границы? Будет ли сохранен трехсторонний формат с участием России, или в этот процесс могут быть вовлечены другие страны-посредники Минской группы либо международные организации, такие как ООН или ОБСЕ?– Переговоров по делимитации и демаркации границ нет. На данный момент ведутся переговоры, исход которых еще раз продемонстрирует степень договороспособности официального Баку, а также готовность последнего отказаться от политики инициирования искусственной повестки дня через грубое нарушение норм и принципов международного права. Если Азербайджан займет конструктивную позицию и выведет свои войска с суверенной территории Армении, то есть вернется на позиции, которые были по состоянию на 11 мая этого года, то будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации.Указанные переговоры ведутся при непосредственном участии российской стороны, и мы рассчитываем на возможность нахождения решения этого вопроса в ходе таких обсуждений, при которых не будет необходимости обращаться к упомянутым вами структурам.– Прорабатывается ли возможность саммита на трехстороннем уровне между главами Армении, России и Азербайджана?– Мир и стабильность в регионе – наша долгосрочная стратегия. Мы приветствуем посреднические усилия России в этом направлении, в том числе и по возобновлению переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.Для всех очевидно, что применение силы никоим образом не может являться урегулированием конфликта, окончательное, всеобъемлющее и устойчивое разрешение которого должно быть на основе известных сторонам элементов и принципов, выработанных сопредседательством Минской группы ОБСЕ. И это не только позиция Армении, но и России, Франции, и Соединенных Штатов, выступающих в едином формате сопредседателей. Это позиция самого международного сообщества.– Глава армянского правительства предложил разместить вдоль границы с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и мониторинговую миссию ОДКБ. Ведутся ли уже конкретные переговоры по этим предложениям? Выражала ли российская сторона интерес к этому вопросу?– С 12 мая этого года мы столкнулись с ситуацией, когда вооруженные подразделения Азербайджана проникли на суверенную территорию Республики Армения, что чревато взрывоопасными последствиями. Это недопустимо, и ситуация должна быть разрешена посредством немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.В этом контексте инициативы разместить пограничников и мониторинговую миссию в соответствующих приграничных районах Армении следует рассматривать в качестве шага, направленного на сдерживание милитаристских устремлений азербайджанской стороны и избежание кровопролития.– Ожидает ли армянская сторона продления срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе? Ведутся ли переговоры с целью обеспечения бессрочного пребывания там миротворческого контингента РФ?– Ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха, сыграла Россия, при непосредственной вовлеченности которой 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана, направленное на прекращение всех боевых действий и огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.Согласно этому заявлению, 5-летний срок пребывания миротворческого контингента автоматически продлевается, если одна из сторон заблаговременно не заявит о своем намерении прекратить применение данного положения. Присутствие российских миротворцев играет очень важную роль в обеспечении безопасности и права народа Арцаха на жизнь, о чем четко говорится в утвержденной на днях программе правительства Армении на 2021-2026 годы.Между тем надо заметить, что Азербайджан не только до сих пор не подписал мандат миротворцев, но и ведет пропаганду против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Более того, Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению целесообразность и эффективность миротворческой миссии. В этом ключе следует рассматривать и пленение армянских военнослужащих в зонах ответственности миротворцев.– Когда в Карабах может прибыть миссия ЮНЕСКО? Баку заявляет, что Армения выступает против такой миссии и всячески ей препятствует. Как вы прокомментируете это заявление?– Необходимость немедленной реализации оценочной миссии ЮНЕСКО возникла в 2020 году для защиты армянского культурного и религиозного наследия от опасности полного уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны. Как в ходе военных действий, так и после прекращения боевых действий и огня многочисленны документированные случаи умышленного уничтожения и вандализма в отношении армянских церквей, других культурных и религиозных памятников со стороны азербайджанских вооруженных сил, которые осуществляются по указанию высшего руководства Азербайджана.Именно с целью сокрытия культурных преступлений Азербайджан долгое время препятствовал визиту экспертов ЮНЕСКО, одновременно обвиняя в этом Армению. Практика создания препятствий для осуществления миссии, политизация вопроса властями Азербайджана продолжается и сейчас. Напомню, что еще в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре заявил, что Азербайджан не дает согласия на направление миссии.Культурное и религиозное наследие Арцаха, которое находится под угрозой уничтожения, нуждается в срочном внимании международного сообщества, чтобы должным образом обеспечить его сохранение и предотвращение случаев вандализма. Армения заинтересована в осуществлении миссии ЮНЕСКО в максимально короткие сроки и продолжает прилагать целенаправленные усилия в этом направлении.

https://ria.ru/20210826/armeniya-1747310211.html

https://ria.ru/20210831/mid-1748026189.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/armeniya-1739257194.html

https://ria.ru/20210802/karabakh-1743957211.html

https://ria.ru/20210824/karabakh-1747045381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, армения, азербайджан, нагорный карабах, россия, арарат мирзоян