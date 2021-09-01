Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение
Минцифры предложило эксперимент по размещению биометрических данных через приложение
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по размещению физическими лицами своих биометрических персональных данных через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных... с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера", - говорится в документе.
Целями эксперимента являются тестирование механизма размещения гражданами России своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе с применением мобильного устройства и повышение эффективности дистанционного взаимодействия госорганов, банков и граждан РФ при предоставлении отдельных услуг с использованием указанных биометрических данных.
"Гражданам, самостоятельно зарегистрировавшимся в разработанном для мобильных устройств приложении и прошедшим с его помощью процедуру сдачи двух типов биометрии - голоса и лица, будет доступен широкий перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Для размещения данных необходимо скачать приложение "Биометрия" и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В перечень сервисов с биометрической идентификацией войдут в том числе дистанционный банковский сервис, онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи и оплата проезда в метро и на МЦК.