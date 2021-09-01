https://ria.ru/20210901/mintsifry-1748230855.html

Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение

Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение - РИА Новости, 01.09.2021

Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение

Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по размещению физическими лицами своих биометрических персональных данных... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:54

2021-09-01T19:54

2021-09-01T19:54

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

московское центральное кольцо (мцк)

метро

россия

биометрия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по размещению физическими лицами своих биометрических персональных данных через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов."Провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных... с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера", - говорится в документе.Целями эксперимента являются тестирование механизма размещения гражданами России своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе с применением мобильного устройства и повышение эффективности дистанционного взаимодействия госорганов, банков и граждан РФ при предоставлении отдельных услуг с использованием указанных биометрических данных."Гражданам, самостоятельно зарегистрировавшимся в разработанном для мобильных устройств приложении и прошедшим с его помощью процедуру сдачи двух типов биометрии - голоса и лица, будет доступен широкий перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Для размещения данных необходимо скачать приложение "Биометрия" и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В перечень сервисов с биометрической идентификацией войдут в том числе дистанционный банковский сервис, онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи и оплата проезда в метро и на МЦК.

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), московское центральное кольцо (мцк), метро, россия, биометрия