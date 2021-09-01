Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/mintsifry-1748230855.html
Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение
Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение - РИА Новости, 01.09.2021
Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение
Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по размещению физическими лицами своих биометрических персональных данных... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:54
2021-09-01T19:54
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
московское центральное кольцо (мцк)
метро
россия
биометрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148752/21/1487522165_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_a7b096351d0055027051982516fa0782.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по размещению физическими лицами своих биометрических персональных данных через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов."Провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных... с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера", - говорится в документе.Целями эксперимента являются тестирование механизма размещения гражданами России своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе с применением мобильного устройства и повышение эффективности дистанционного взаимодействия госорганов, банков и граждан РФ при предоставлении отдельных услуг с использованием указанных биометрических данных."Гражданам, самостоятельно зарегистрировавшимся в разработанном для мобильных устройств приложении и прошедшим с его помощью процедуру сдачи двух типов биометрии - голоса и лица, будет доступен широкий перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Для размещения данных необходимо скачать приложение "Биометрия" и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В перечень сервисов с биометрической идентификацией войдут в том числе дистанционный банковский сервис, онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи и оплата проезда в метро и на МЦК.
https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html
https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148752/21/1487522165_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_57fe07be758fdc8c605f5b095d583cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), московское центральное кольцо (мцк), метро, россия, биометрия
19:54 01.09.2021
 
Минцифры предложило размещать биометрические данные через приложение

Минцифры предложило эксперимент по размещению биометрических данных через приложение

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по размещению физическими лицами своих биометрических персональных данных через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Распознавание лица на смартфоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 08:00Наука
Эксперты рассказали, к чему привело внедрение биометрии на смартфонах
"Провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных... с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера", - говорится в документе.
Целями эксперимента являются тестирование механизма размещения гражданами России своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе с применением мобильного устройства и повышение эффективности дистанционного взаимодействия госорганов, банков и граждан РФ при предоставлении отдельных услуг с использованием указанных биометрических данных.
"Гражданам, самостоятельно зарегистрировавшимся в разработанном для мобильных устройств приложении и прошедшим с его помощью процедуру сдачи двух типов биометрии - голоса и лица, будет доступен широкий перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Для размещения данных необходимо скачать приложение "Биометрия" и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В перечень сервисов с биометрической идентификацией войдут в том числе дистанционный банковский сервис, онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи и оплата проезда в метро и на МЦК.
Студенты во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 19:58
Минцифры предложило использовать биометрию при проведении экзаменов в вузах
 
ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Московское центральное кольцо (МЦК)МетроРоссияБиометрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при Талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
05:23Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов
Лента новостейМолния