Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала подписчиков своего Instagram разводом. Она отметила, что тема очень личная.
"У кого знакомые в процессе развода? Может быть вы сами переживаете такой период? В чем причины размолвки? Развод – это хорошо или плохо?", – написала в публикации Юлия.
Артистка добавила, что хочет мнения и истории своих подписчиков. Причину, по которой она решила затронуть эту тему, Михалкова решила не раскрывать.
"Только не спрашивайте, с чем связаны эти вопросы. Это пока очень личное. Пока", – озадачила поклонников Юлия.
Вопрос разводов для многих комментаторов оказался злободневным: под публикацией они поспешили высказать свои мысли.
"Это плохо, но это сегодняшний тренд. Поженились и через год разбежались. Семейный быт и финансовые проблемы рушат браки", – написал один из пользователей Сети.
Некоторые поклонники высказали мысль, что Юлия может собирать материал для нового проекта. Так, в прошлом году у звезды вышла книга "Не говори мужчинам "НЕТ!" о взаимоотношениях с противоположным полом.