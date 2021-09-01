https://ria.ru/20210901/mikhalkova-1748172369.html

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом - РИА Новости, 01.09.2021

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала подписчиков своего Instagram разводом. Она отметила, что тема очень личная. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:47

2021-09-01T20:47

2021-09-01T20:47

шоубиз

уральские пельмени

знаменитости

отношения

юлия михалкова

развод

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала подписчиков своего Instagram разводом. Она отметила, что тема очень личная.Артистка добавила, что хочет мнения и истории своих подписчиков. Причину, по которой она решила затронуть эту тему, Михалкова решила не раскрывать.Вопрос разводов для многих комментаторов оказался злободневным: под публикацией они поспешили высказать свои мысли."Это плохо, но это сегодняшний тренд. Поженились и через год разбежались. Семейный быт и финансовые проблемы рушат браки", – написал один из пользователей Сети.Некоторые поклонники высказали мысль, что Юлия может собирать материал для нового проекта. Так, в прошлом году у звезды вышла книга "Не говори мужчинам "НЕТ!" о взаимоотношениях с противоположным полом.

https://ria.ru/20210826/sud-1747330788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уральские пельмени, знаменитости, отношения, юлия михалкова, развод