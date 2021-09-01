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Шоубиз
https://ria.ru/20210901/mikhalkova-1748172369.html
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом - РИА Новости, 01.09.2021
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала подписчиков своего Instagram разводом. Она отметила, что тема очень личная. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:47
2021-09-01T20:47
шоубиз
уральские пельмени
знаменитости
отношения
юлия михалкова
развод
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала подписчиков своего Instagram разводом. Она отметила, что тема очень личная.Артистка добавила, что хочет мнения и истории своих подписчиков. Причину, по которой она решила затронуть эту тему, Михалкова решила не раскрывать.Вопрос разводов для многих комментаторов оказался злободневным: под публикацией они поспешили высказать свои мысли."Это плохо, но это сегодняшний тренд. Поженились и через год разбежались. Семейный быт и финансовые проблемы рушат браки", – написал один из пользователей Сети.Некоторые поклонники высказали мысль, что Юлия может собирать материал для нового проекта. Так, в прошлом году у звезды вышла книга "Не говори мужчинам "НЕТ!" о взаимоотношениях с противоположным полом.
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уральские пельмени, знаменитости, отношения, юлия михалкова, развод
20:47 01.09.2021
 

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала разводом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
Актриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова заинтриговала подписчиков своего Instagram разводом. Она отметила, что тема очень личная.

"У кого знакомые в процессе развода? Может быть вы сами переживаете такой период? В чем причины размолвки? Развод – это хорошо или плохо?", – написала в публикации Юлия.

Артистка добавила, что хочет мнения и истории своих подписчиков. Причину, по которой она решила затронуть эту тему, Михалкова решила не раскрывать.

"Только не спрашивайте, с чем связаны эти вопросы. Это пока очень личное. Пока", – озадачила поклонников Юлия.

Вопрос разводов для многих комментаторов оказался злободневным: под публикацией они поспешили высказать свои мысли.
"Это плохо, но это сегодняшний тренд. Поженились и через год разбежались. Семейный быт и финансовые проблемы рушат браки", – написал один из пользователей Сети.
Некоторые поклонники высказали мысль, что Юлия может собирать материал для нового проекта. Так, в прошлом году у звезды вышла книга "Не говори мужчинам "НЕТ!" о взаимоотношениях с противоположным полом.
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ШоубизУральские пельмениЗнаменитостиотношенияЮлия МихалковаРазвод
 
 
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