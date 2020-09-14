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Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T22:41
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культура
юлия михалкова
стиль жизни
книги
уральские пельмени
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает пресс-служба издательства АСТ nonfiction.В своем литературном дебюте Юлия вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, — каждый из которых стал для нее учителем, подарил ей уникальный опыт.Также актриса добавила, что хотела рассказать "про свое прошлое и то, как оно повлияло на будущее, про ценность перемещений по территории необъятной России, и какую ключевую, связующую роль в этом играли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных".
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юлия михалкова, стиль жизни, книги, уральские пельмени

Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами

22:41 14.09.2020 (обновлено: 22:55 14.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
Актриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает пресс-служба издательства АСТ nonfiction.
В своем литературном дебюте Юлия вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, — каждый из которых стал для нее учителем, подарил ей уникальный опыт.

"Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной. Каким именно образом делает — второй вопрос. В этой книге я хочу наглядно доказать вам эту любопытную идею", — цитирует Юлию Михалкову пресс-служба.

Также актриса добавила, что хотела рассказать "про свое прошлое и то, как оно повлияло на будущее, про ценность перемещений по территории необъятной России, и какую ключевую, связующую роль в этом играли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных".
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