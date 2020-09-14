https://ria.ru/20200914/otnosheniya-1577228983.html

Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T22:41

2020-09-14T22:41

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культура

юлия михалкова

стиль жизни

книги

уральские пельмени

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает пресс-служба издательства АСТ nonfiction.В своем литературном дебюте Юлия вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, — каждый из которых стал для нее учителем, подарил ей уникальный опыт.Также актриса добавила, что хотела рассказать "про свое прошлое и то, как оно повлияло на будущее, про ценность перемещений по территории необъятной России, и какую ключевую, связующую роль в этом играли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных".

https://ria.ru/20200909/figura-1576975430.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия михалкова, стиль жизни, книги, уральские пельмени