https://ria.ru/20200914/otnosheniya-1577228983.html
Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T22:41
2020-09-14T22:41
2020-09-14T22:55
культура
юлия михалкова
стиль жизни
книги
уральские пельмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155307/13/1553071396_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_6c1edc6053794b2d03208d5e378199f0.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает пресс-служба издательства АСТ nonfiction.В своем литературном дебюте Юлия вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, — каждый из которых стал для нее учителем, подарил ей уникальный опыт.Также актриса добавила, что хотела рассказать "про свое прошлое и то, как оно повлияло на будущее, про ценность перемещений по территории необъятной России, и какую ключевую, связующую роль в этом играли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных".
https://ria.ru/20200909/figura-1576975430.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155307/13/1553071396_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_1427194a4e44315471abec245b689041.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия михалкова, стиль жизни, книги, уральские пельмени
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, ранее выступавшая в шоу "Уральские пельмени", написала книгу про взаимоотношения "Не говори мужчинам "НЕТ!"", сообщает пресс-служба издательства АСТ nonfiction.
В своем литературном дебюте Юлия вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, — каждый из которых стал для нее учителем, подарил ей уникальный опыт.
"Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной. Каким именно образом делает — второй вопрос. В этой книге я хочу наглядно доказать вам эту любопытную идею", — цитирует Юлию Михалкову пресс-служба.
Также актриса добавила, что хотела рассказать "про свое прошлое и то, как оно повлияло на будущее, про ценность перемещений по территории необъятной России, и какую ключевую, связующую роль в этом играли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных".