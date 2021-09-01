https://ria.ru/20210901/leningrad-1748119520.html

Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду

Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду - РИА Новости, 01.09.2021

Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду

Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград - тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:47

2021-09-01T10:47

2021-09-01T14:06

владимир путин

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

ленинград

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград - тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин."Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы - тех, кто говорит об этом сегодня", - заявил Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

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2021

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владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), общество, ленинград