Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/leningrad-1748119520.html
Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду
Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду - РИА Новости, 01.09.2021
Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду
Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград - тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:47
2021-09-01T14:06
владимир путин
блокада ленинграда (1941-1944)
общество
ленинград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746748943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96c1621a1b29eaf59a182ce362762e09.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград - тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин."Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы - тех, кто говорит об этом сегодня", - заявил Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746751873_0:0:2912:2184_1920x0_80_0_0_b27b7ccd568f5684f03e6f673688df30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), общество, ленинград
10:47 01.09.2021 (обновлено: 14:06 01.09.2021)
 
Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду

Президент Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград - тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин.
"Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы - тех, кто говорит об этом сегодня", - заявил Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Наступление Красной Армии - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 16:03
Упертые русские! Опубликованы письма немца о блокаде Ленинграда
 
Владимир ПутинБлокада Ленинграда (1941-1944)ОбществоЛенинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
13:35Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
13:32В МИД анонсировали заседание расширенной "тройки" по Афганистану в Кабуле
Лента новостейМолния