https://ria.ru/20210901/lavrov-1748131406.html
Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму
Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:41
2021-09-01T11:41
2021-09-01T11:41
политика
мгимо
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов."Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную Думу", - сказал он, выступая в МГИМО, в ответ на вопрос том, видит ли свое будущее в качестве депутата и поступали ему предложения об этом.Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ, в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210619/kandidaty-1737696500.html
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политика, мгимо, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия, денис проценко
Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов