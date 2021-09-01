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Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму
Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:41
2021-09-01T11:41
политика
мгимо
госдума рф
общероссийский народный фронт
сергей лавров
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов."Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную Думу", - сказал он, выступая в МГИМО, в ответ на вопрос том, видит ли свое будущее в качестве депутата и поступали ему предложения об этом.Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ, в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210619/kandidaty-1737696500.html
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политика, мгимо, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия, денис проценко
11:41 01.09.2021
 
Лавров оценил возможность своего перехода в Госдуму

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов

© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочая поездка главы МИД РФ С. Лаврова в Волгоград
Рабочая поездка главы МИД РФ С. Лаврова в Волгоград
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов.
"Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную Думу", - сказал он, выступая в МГИМО, в ответ на вопрос том, видит ли свое будущее в качестве депутата и поступали ему предложения об этом.
Путин предложил пятерку Единой России на думских выборах
19 июня, 15:13
Путин назвал Шойгу и Лаврова кандидатами в лидеры списка ЕР на выборах
Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ, в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
10:59
Россия готова к сотрудничеству с Западом, заявил Лавров
 
ПолитикаМГИМОГосдума РФОбщероссийский народный фронтСергей ЛавровКоммунарка (Москва)Анна КузнецоваРоссияДенис Проценко
 
 
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