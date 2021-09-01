https://ria.ru/20210901/krym-1748121044.html

В Совфеде доклад ООН по Крыму назвали "крайне непрофессиональным"

В Совфеде доклад ООН по Крыму назвали "крайне непрофессиональным" - РИА Новости, 01.09.2021

В Совфеде доклад ООН по Крыму назвали "крайне непрофессиональным"

Доклад ООН о "нарушениях прав человека" в Крыму сделан крайне непрофессионально, дистанционно, России следует подать протест на необъективную оценку ситуации на РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:53

2021-09-01T10:53

2021-09-01T10:53

украина

оон

владимир путин

сергей цеков

антониу гутерреш

россия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Доклад ООН о "нарушениях прав человека" в Крыму сделан крайне непрофессионально, дистанционно, России следует подать протест на необъективную оценку ситуации на полуострове, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.Генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины. В документе говорится о якобы необъективности российского судопроизводства на территории полуострова, о пытках заключенных."Подготовка подобных докладов ООН осуществляется крайне непрофессионально. Организация при оценке соблюдения прав человека в какой-то стране, прежде всего, должна сделать все для посещения конкретного региона, по которому она готовит справку", - отметил Цеков.По его словам, подготовка дистанционно столь важных документов говорит "о крайней слабости, крайнем непрофессионализме тех, кто отвечает за права человека в ООН"."Собирать сведения о ситуации в Крыму от тех, кто является фактически врагом нынешнего Крыма, тех, кто осуществляет там различные действия наказательного характера по отношению к Крыму – перекрывает воду, электроэнергию?", - выразил недоумение политик.По его словам, так бы и написали – "составить справку не можем, потому что не можем посетить Крым, это было бы честно и правильно".По мнению Цекова, России "следует подать протест" на необъективную оценку ситуации в Крыму.По словам законодателя, все, что в докладе указывается о якобы нарушении прав человека на полуострове, "оно полностью применимо к Украине". В частности, он упомянул рекомендацию в докладе о признании Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)."Они требуют признать организацией то, что в юридическом плане по современным стандартам организацией не является", - сказал парламентарий. Он напомнил, что Меджлис не зарегистрирован и на Украине, у него нет юридического статуса. "Это означает, что организация работает втемную", - заключил политик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html

https://ria.ru/20210831/krym-1747961931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, оон, владимир путин, сергей цеков, антониу гутерреш, россия