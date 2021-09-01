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В Совфеде доклад ООН по Крыму назвали "крайне непрофессиональным"
В Совфеде доклад ООН по Крыму назвали "крайне непрофессиональным" - РИА Новости, 01.09.2021
В Совфеде доклад ООН по Крыму назвали "крайне непрофессиональным"
Доклад ООН о "нарушениях прав человека" в Крыму сделан крайне непрофессионально, дистанционно, России следует подать протест на необъективную оценку ситуации на РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:53
2021-09-01T10:53
украина
оон
владимир путин
сергей цеков
антониу гутерреш
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Доклад ООН о "нарушениях прав человека" в Крыму сделан крайне непрофессионально, дистанционно, России следует подать протест на необъективную оценку ситуации на полуострове, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.Генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины. В документе говорится о якобы необъективности российского судопроизводства на территории полуострова, о пытках заключенных."Подготовка подобных докладов ООН осуществляется крайне непрофессионально. Организация при оценке соблюдения прав человека в какой-то стране, прежде всего, должна сделать все для посещения конкретного региона, по которому она готовит справку", - отметил Цеков.По его словам, подготовка дистанционно столь важных документов говорит "о крайней слабости, крайнем непрофессионализме тех, кто отвечает за права человека в ООН"."Собирать сведения о ситуации в Крыму от тех, кто является фактически врагом нынешнего Крыма, тех, кто осуществляет там различные действия наказательного характера по отношению к Крыму – перекрывает воду, электроэнергию?", - выразил недоумение политик.По его словам, так бы и написали – "составить справку не можем, потому что не можем посетить Крым, это было бы честно и правильно".По мнению Цекова, России "следует подать протест" на необъективную оценку ситуации в Крыму.По словам законодателя, все, что в докладе указывается о якобы нарушении прав человека на полуострове, "оно полностью применимо к Украине". В частности, он упомянул рекомендацию в докладе о признании Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)."Они требуют признать организацией то, что в юридическом плане по современным стандартам организацией не является", - сказал парламентарий. Он напомнил, что Меджлис не зарегистрирован и на Украине, у него нет юридического статуса. "Это означает, что организация работает втемную", - заключил политик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, оон, владимир путин, сергей цеков, антониу гутерреш, россия
10:53 01.09.2021
 
В Совфеде доклад ООН по Крыму назвали "крайне непрофессиональным"

Сенатор Сергей Цеков: доклад ООН о "нарушениях" в Крыму сделан крайне непрофессионально

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Доклад ООН о "нарушениях прав человека" в Крыму сделан крайне непрофессионально, дистанционно, России следует подать протест на необъективную оценку ситуации на полуострове, заявил РИА Новости в среду сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины. В документе говорится о якобы необъективности российского судопроизводства на территории полуострова, о пытках заключенных.
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В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
"Подготовка подобных докладов ООН осуществляется крайне непрофессионально. Организация при оценке соблюдения прав человека в какой-то стране, прежде всего, должна сделать все для посещения конкретного региона, по которому она готовит справку", - отметил Цеков.
По его словам, подготовка дистанционно столь важных документов говорит "о крайней слабости, крайнем непрофессионализме тех, кто отвечает за права человека в ООН".
"Собирать сведения о ситуации в Крыму от тех, кто является фактически врагом нынешнего Крыма, тех, кто осуществляет там различные действия наказательного характера по отношению к Крыму – перекрывает воду, электроэнергию?", - выразил недоумение политик.
По его словам, так бы и написали – "составить справку не можем, потому что не можем посетить Крым, это было бы честно и правильно".
По мнению Цекова, России "следует подать протест" на необъективную оценку ситуации в Крыму.
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На Украине поняли, что вопрос Крыма закрыт, заявил Лавров
По словам законодателя, все, что в докладе указывается о якобы нарушении прав человека на полуострове, "оно полностью применимо к Украине". В частности, он упомянул рекомендацию в докладе о признании Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
"Они требуют признать организацией то, что в юридическом плане по современным стандартам организацией не является", - сказал парламентарий. Он напомнил, что Меджлис не зарегистрирован и на Украине, у него нет юридического статуса. "Это означает, что организация работает втемную", - заключил политик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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