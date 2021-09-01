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Генпрокурор прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Генпрокурор прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2021

Генпрокурор прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в среду прибыл с визитом во Владивосток, где примет участие в VI Восточном экономическом форуме и откроет филиал... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:00

2021-09-01T14:00

2021-09-01T17:29

владивосток

игорь краснов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в среду прибыл с визитом во Владивосток, где примет участие в VI Восточном экономическом форуме и откроет филиал Университета прокуратуры Российской Федерации – Дальневосточный юридический институт, сообщает пресс-служба ГП РФ."Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в город Владивосток, где 3 сентября примет участие в работе VI Восточного экономического форума в сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций"... Сегодня Генпрокурор России в торжественной обстановке откроет новый – пятый – филиал Университета прокуратуры Российской Федерации – Дальневосточный юридический институт – с дислокацией в городе Владивостоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что рабочий визит Генпрокурор РФ начал с возложения венка на мемориальном комплексе "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота", который является одним из наиболее значимых мест памяти о приморцах, отдавших жизнь за свободу Отечества в годы Великой Отечественной войны.

владивосток

россия

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владивосток, игорь краснов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)