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Генпрокурор прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Генпрокурор прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2021
Генпрокурор прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в среду прибыл с визитом во Владивосток, где примет участие в VI Восточном экономическом форуме и откроет филиал... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:00
2021-09-01T17:29
владивосток
игорь краснов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в среду прибыл с визитом во Владивосток, где примет участие в VI Восточном экономическом форуме и откроет филиал Университета прокуратуры Российской Федерации – Дальневосточный юридический институт, сообщает пресс-служба ГП РФ."Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в город Владивосток, где 3 сентября примет участие в работе VI Восточного экономического форума в сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций"... Сегодня Генпрокурор России в торжественной обстановке откроет новый – пятый – филиал Университета прокуратуры Российской Федерации – Дальневосточный юридический институт – с дислокацией в городе Владивостоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что рабочий визит Генпрокурор РФ начал с возложения венка на мемориальном комплексе "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота", который является одним из наиболее значимых мест памяти о приморцах, отдавших жизнь за свободу Отечества в годы Великой Отечественной войны.
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владивосток, игорь краснов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:00 01.09.2021 (обновлено: 17:29 01.09.2021)
 
Генпрокурор прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Генпрокурор Краснов прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ и откроет институт

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в среду прибыл с визитом во Владивосток, где примет участие в VI Восточном экономическом форуме и откроет филиал Университета прокуратуры Российской Федерации – Дальневосточный юридический институт, сообщает пресс-служба ГП РФ.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в город Владивосток, где 3 сентября примет участие в работе VI Восточного экономического форума в сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций"... Сегодня Генпрокурор России в торжественной обстановке откроет новый – пятый – филиал Университета прокуратуры Российской Федерации – Дальневосточный юридический институт – с дислокацией в городе Владивостоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рабочий визит Генпрокурор РФ начал с возложения венка на мемориальном комплексе "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота", который является одним из наиболее значимых мест памяти о приморцах, отдавших жизнь за свободу Отечества в годы Великой Отечественной войны.
За новыми возможностями: подготовка к Восточному экономическому форуму
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.

Девушка в главном корпусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в преддверии Восточного экономического форума
1 из 15

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

Посетители в главном корпусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
2 из 15

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

Логотип Восточного экономического форума
3 из 15

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

Вход в центр ПЦР-тестирования на COVID-19 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивосток
4 из 15

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
5 из 15

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Девушка фотографируется на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
6 из 15

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

Эмблема Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
7 из 15

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.

Студент играет в баскетбол на спортивной площадке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский
8 из 15

Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Баннеры ПАО НК Роснефть в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
9 из 15

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

Логотип Восточного экономического форума
10 из 15

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

Мужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
11 из 15

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
12 из 15

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

Девушка из обслуживающего персонала форума в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
13 из 15

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

Девушка на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
14 из 15

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

Щит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
15 из 15

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский 2 сентября и продлится три дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 15

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Кроме того, участников ждут насыщенные спортивная и культурная программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 15

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
ВладивостокИгорь КрасновРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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