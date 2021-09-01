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В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете
В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете - РИА Новости, 01.09.2021
В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете
Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:05
2021-09-01T21:05
2021-09-01T21:05
общество
технологии
интернет
дети
михаил осеевский
ростелеком
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В него вошел и "Ростелеком".Участники, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей."Невозможно "заборами" закрыть все проблемы, можно у брата взять телефон, у мамы. Все равно детей надо учить. В школе есть уроки информатики, но в рамках общего образования недостаточно внимания уделяется этому сегменту и мы на этом все хотим сосредоточиться", - рассказал Осеевский.Президент компании отметил, что программы дополнительного образования особенно важны для детей, проживающих в небольших населенных пунктах, где интернет только появляется, у "Ростелекома" также есть своя образовательная программа, обучающая детей безопасному поведению в сети."Для таких ребят образование – это очень важный нюанс, для того, чтобы они научились пользоваться интернетом, но знали о рисках, которые там существуют", - добавил Осеевский.
https://ria.ru/20210901/putin-1748155006.html
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общество, технологии, интернет, дети, михаил осеевский, ростелеком
В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете
Глава "Ростелекома" Осеевский высказался об ограничениях для детей от вредного контента
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент "Ростелекома
" Михаил Осеевский
в кулуарах церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.
В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В него вошел и "Ростелеком".
Участники, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.
"Невозможно "заборами" закрыть все проблемы, можно у брата взять телефон, у мамы. Все равно детей надо учить. В школе есть уроки информатики, но в рамках общего образования недостаточно внимания уделяется этому сегменту и мы на этом все хотим сосредоточиться", - рассказал Осеевский.
Президент компании отметил, что программы дополнительного образования особенно важны для детей, проживающих в небольших населенных пунктах, где интернет только появляется, у "Ростелекома" также есть своя образовательная программа, обучающая детей безопасному поведению в сети.
"Для таких ребят образование – это очень важный нюанс, для того, чтобы они научились пользоваться интернетом, но знали о рисках, которые там существуют", - добавил Осеевский.