https://ria.ru/20210901/kontent-1748239581.html

В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете

В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете - РИА Новости, 01.09.2021

В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете

Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:05

2021-09-01T21:05

2021-09-01T21:05

общество

технологии

интернет

дети

михаил осеевский

ростелеком

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В него вошел и "Ростелеком".Участники, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей."Невозможно "заборами" закрыть все проблемы, можно у брата взять телефон, у мамы. Все равно детей надо учить. В школе есть уроки информатики, но в рамках общего образования недостаточно внимания уделяется этому сегменту и мы на этом все хотим сосредоточиться", - рассказал Осеевский.Президент компании отметил, что программы дополнительного образования особенно важны для детей, проживающих в небольших населенных пунктах, где интернет только появляется, у "Ростелекома" также есть своя образовательная программа, обучающая детей безопасному поведению в сети."Для таких ребят образование – это очень важный нюанс, для того, чтобы они научились пользоваться интернетом, но знали о рисках, которые там существуют", - добавил Осеевский.

https://ria.ru/20210901/putin-1748155006.html

https://ria.ru/20210901/yandeks-1748184576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, интернет, дети, михаил осеевский, ростелеком