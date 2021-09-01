Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/kontent-1748239581.html
В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете
В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете - РИА Новости, 01.09.2021
В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете
Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:05
2021-09-01T21:05
общество
технологии
интернет
дети
михаил осеевский
ростелеком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152949/82/1529498276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b1b516fba0223ed6c408954da0b02eb.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В него вошел и "Ростелеком".Участники, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей."Невозможно "заборами" закрыть все проблемы, можно у брата взять телефон, у мамы. Все равно детей надо учить. В школе есть уроки информатики, но в рамках общего образования недостаточно внимания уделяется этому сегменту и мы на этом все хотим сосредоточиться", - рассказал Осеевский.Президент компании отметил, что программы дополнительного образования особенно важны для детей, проживающих в небольших населенных пунктах, где интернет только появляется, у "Ростелекома" также есть своя образовательная программа, обучающая детей безопасному поведению в сети."Для таких ребят образование – это очень важный нюанс, для того, чтобы они научились пользоваться интернетом, но знали о рисках, которые там существуют", - добавил Осеевский.
https://ria.ru/20210901/putin-1748155006.html
https://ria.ru/20210901/yandeks-1748184576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152949/82/1529498276_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_d91c4a27bd93c96bba33197e0b9c6fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, интернет, дети, михаил осеевский, ростелеком
21:05 01.09.2021
 
В Ростелекоме высказались о надежности ограничений для детей в интернете

Глава "Ростелекома" Осеевский высказался об ограничениях для детей от вредного контента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый логотип компании "Ростелеком"
Новый логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уберечь детей от вредного контента в интернете только при помощи ограничений невозможно, необходимо учить их им пользоваться, рассказал РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах церемонии подписания хартии по безопасности детей в интернете.
В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. В рамках хартии создан Альянс по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. В него вошел и "Ростелеком".
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 13:29
Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей
Участники, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития детей: участники обязуются создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.
"Невозможно "заборами" закрыть все проблемы, можно у брата взять телефон, у мамы. Все равно детей надо учить. В школе есть уроки информатики, но в рамках общего образования недостаточно внимания уделяется этому сегменту и мы на этом все хотим сосредоточиться", - рассказал Осеевский.
Президент компании отметил, что программы дополнительного образования особенно важны для детей, проживающих в небольших населенных пунктах, где интернет только появляется, у "Ростелекома" также есть своя образовательная программа, обучающая детей безопасному поведению в сети.
"Для таких ребят образование – это очень важный нюанс, для того, чтобы они научились пользоваться интернетом, но знали о рисках, которые там существуют", - добавил Осеевский.
Новый логотип Яндекса
Вчера, 15:52
"Яндекс" разработает курс цифровой грамотности для детей
 
ОбществоТехнологииИнтернетДетиМихаил ОсеевскийРостелеком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при Талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
05:23Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов
05:20Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
Лента новостейМолния