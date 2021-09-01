https://ria.ru/20210901/kolyma-1748105863.html

На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу

На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2021

На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу

Новую школу открыли в среду в поселке Снежная Долина под Магаданом в рамках нацпроекта "Демография", это первая новая школа в регионе за последние 35 лет,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:16

2021-09-01T09:16

2021-09-01T09:16

общество

магаданская область

магадан

сергей носов

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МАГАДАН, 1 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Новую школу открыли в среду в поселке Снежная Долина под Магаданом в рамках нацпроекта "Демография", это первая новая школа в регионе за последние 35 лет, сообщил РИА Новости представитель министерства образования Колымы."В Магаданской области впервые за последние 35 лет открыли новую школу. Школа в посёлке Снежная Долина под Магаданом рассчитана на полсотни ученических и 30 дошкольных мест. Объект стоимостью более 400 миллионов рублей строили в рамках национального проекта "Демография". Здание старой школы в Снежной Долине обветшало и уже не подлежит ремонту. Родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах обучаться в школы Магадана. Сейчас у нас появилось новое современное здание, соответствующее всем требованиям образовательного процесса", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в новом здании для школьников откроют также классы продленного дня и кабинеты для внеурочных занятий. Там же расположится детский сад, в котором готовы принимать детей с полуторагодовалого возраста.В планах региональных властей сделать открытие новых школ в регионе 1 сентября традицией, сейчас их строят в поселке Ола и в Магадане, рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.Он уточнил, что в школе в Снежной Долине планируют обучать не только малышей, но и ребят постарше. Вскоре сформируют педагогический состав и предложат родителям больше не возить детей в Магадан. Площадь здания позволяет вместить всех поселковых школьников.

https://ria.ru/20210831/shkoly-1748006316.html

https://realty.ria.ru/20210825/shkoly-1747216601.html

магаданская область

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, магадан, сергей носов