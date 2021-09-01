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На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу
На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2021
На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу
Новую школу открыли в среду в поселке Снежная Долина под Магаданом в рамках нацпроекта "Демография", это первая новая школа в регионе за последние 35 лет,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:16
2021-09-01T09:16
общество
магаданская область
магадан
сергей носов
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МАГАДАН, 1 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Новую школу открыли в среду в поселке Снежная Долина под Магаданом в рамках нацпроекта "Демография", это первая новая школа в регионе за последние 35 лет, сообщил РИА Новости представитель министерства образования Колымы."В Магаданской области впервые за последние 35 лет открыли новую школу. Школа в посёлке Снежная Долина под Магаданом рассчитана на полсотни ученических и 30 дошкольных мест. Объект стоимостью более 400 миллионов рублей строили в рамках национального проекта "Демография". Здание старой школы в Снежной Долине обветшало и уже не подлежит ремонту. Родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах обучаться в школы Магадана. Сейчас у нас появилось новое современное здание, соответствующее всем требованиям образовательного процесса", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в новом здании для школьников откроют также классы продленного дня и кабинеты для внеурочных занятий. Там же расположится детский сад, в котором готовы принимать детей с полуторагодовалого возраста.В планах региональных властей сделать открытие новых школ в регионе 1 сентября традицией, сейчас их строят в поселке Ола и в Магадане, рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.Он уточнил, что в школе в Снежной Долине планируют обучать не только малышей, но и ребят постарше. Вскоре сформируют педагогический состав и предложат родителям больше не возить детей в Магадан. Площадь здания позволяет вместить всех поселковых школьников.
https://ria.ru/20210831/shkoly-1748006316.html
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общество, магаданская область, магадан, сергей носов
09:16 01.09.2021
 
На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу

На Колыме в поселке Снежная Долина впервые за последние 35 лет открыли новую школу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов
Ученики первых классов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МАГАДАН, 1 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Новую школу открыли в среду в поселке Снежная Долина под Магаданом в рамках нацпроекта "Демография", это первая новая школа в регионе за последние 35 лет, сообщил РИА Новости представитель министерства образования Колымы.
Магаданской области впервые за последние 35 лет открыли новую школу. Школа в посёлке Снежная Долина под Магаданом рассчитана на полсотни ученических и 30 дошкольных мест. Объект стоимостью более 400 миллионов рублей строили в рамках национального проекта "Демография". Здание старой школы в Снежной Долине обветшало и уже не подлежит ремонту. Родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах обучаться в школы Магадана. Сейчас у нас появилось новое современное здание, соответствующее всем требованиям образовательного процесса", - рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в новом здании для школьников откроют также классы продленного дня и кабинеты для внеурочных занятий. Там же расположится детский сад, в котором готовы принимать детей с полуторагодовалого возраста.
В планах региональных властей сделать открытие новых школ в регионе 1 сентября традицией, сейчас их строят в поселке Ола и в Магадане, рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Ольская школа будет одной из лучших, затем в третьем микрорайоне Магадана. Мы Ольскую школу запускаем в следующем году, ровно через год. Школу в третьем микрорайоне надо запускать к 1 сентября 2023 года. А на Гороховом поле (новый микрорайон в Магадане – ред.) к 1 сентября 2024 года. Если хотите, у нас очень хорошая традиция закладывается", - сказал Носов.
Он уточнил, что в школе в Снежной Долине планируют обучать не только малышей, но и ребят постарше. Вскоре сформируют педагогический состав и предложат родителям больше не возить детей в Магадан. Площадь здания позволяет вместить всех поселковых школьников.
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ОбществоМагаданская областьМагаданСергей Носов
 
 
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