На Колыме впервые за последние 35 лет открыли новую школу
На Колыме в поселке Снежная Долина впервые за последние 35 лет открыли новую школу
МАГАДАН, 1 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Новую школу открыли в среду в поселке Снежная Долина под Магаданом в рамках нацпроекта "Демография", это первая новая школа в регионе за последние 35 лет, сообщил РИА Новости представитель министерства образования Колымы.
"В Магаданской области впервые за последние 35 лет открыли новую школу. Школа в посёлке Снежная Долина под Магаданом рассчитана на полсотни ученических и 30 дошкольных мест. Объект стоимостью более 400 миллионов рублей строили в рамках национального проекта "Демография". Здание старой школы в Снежной Долине обветшало и уже не подлежит ремонту. Родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах обучаться в школы Магадана. Сейчас у нас появилось новое современное здание, соответствующее всем требованиям образовательного процесса", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в новом здании для школьников откроют также классы продленного дня и кабинеты для внеурочных занятий. Там же расположится детский сад, в котором готовы принимать детей с полуторагодовалого возраста.
В планах региональных властей сделать открытие новых школ в регионе 1 сентября традицией, сейчас их строят в поселке Ола и в Магадане, рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Ольская школа будет одной из лучших, затем в третьем микрорайоне Магадана. Мы Ольскую школу запускаем в следующем году, ровно через год. Школу в третьем микрорайоне надо запускать к 1 сентября 2023 года. А на Гороховом поле (новый микрорайон в Магадане – ред.) к 1 сентября 2024 года. Если хотите, у нас очень хорошая традиция закладывается", - сказал Носов.
Он уточнил, что в школе в Снежной Долине планируют обучать не только малышей, но и ребят постарше. Вскоре сформируют педагогический состав и предложат родителям больше не возить детей в Магадан. Площадь здания позволяет вместить всех поселковых школьников.
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