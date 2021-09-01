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Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла
Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла - РИА Новости, 01.09.2021
Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла
Актер Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", встал с инвалидного кресла после долгой реабилитации. Об этом он рассказал в своем... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:50
2021-09-01T13:50
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Актер Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", встал с инвалидного кресла после долгой реабилитации. Об этом он рассказал в своем Instagram.Несчастье случилось с актером прошлым летом, когда он оступился и упал с 12-метровой высоты. Казаков чудом остался жив, но серьезно травмировал ноги.Актер поблагодарил врача, который помог ему снова ходить."Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил – возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьей", – добавил Михаил.Ранее он признавался, что терпит очень сильные боли после операции, которая длилась шесть часов. Актеру пришлось поставить в ноги специальные пластины.
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актеры, знаменитости
13:50 01.09.2021
 

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла

© Первый каналСтоп-кадр из передачи "Привет Андрей!"
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей!
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Актер Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", встал с инвалидного кресла после долгой реабилитации. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Несчастье случилось с актером прошлым летом, когда он оступился и упал с 12-метровой высоты. Казаков чудом остался жив, но серьезно травмировал ноги.

"Я выжил тогда, и это было настоящим чудом. Но думаю, что мне повезло дважды. Вторым моим везением считаю то, что мне удалось попасть на операцию к прекрасному доктору", – написал Михаил.

Актер поблагодарил врача, который помог ему снова ходить.
"Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил – возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьей", – добавил Михаил.
Ранее он признавался, что терпит очень сильные боли после операции, которая длилась шесть часов. Актеру пришлось поставить в ноги специальные пластины.
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