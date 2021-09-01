https://ria.ru/20210901/kazakov-1748147303.html

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла - РИА Новости, 01.09.2021

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла

Актер Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", встал с инвалидного кресла после долгой реабилитации. Об этом он рассказал в своем... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:50

2021-09-01T13:50

2021-09-01T13:50

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Актер Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", встал с инвалидного кресла после долгой реабилитации. Об этом он рассказал в своем Instagram.Несчастье случилось с актером прошлым летом, когда он оступился и упал с 12-метровой высоты. Казаков чудом остался жив, но серьезно травмировал ноги.Актер поблагодарил врача, который помог ему снова ходить."Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил – возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьей", – добавил Михаил.Ранее он признавался, что терпит очень сильные боли после операции, которая длилась шесть часов. Актеру пришлось поставить в ноги специальные пластины.

https://ria.ru/20200705/1573915614.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

актеры, знаменитости