https://ria.ru/20210901/kazakov-1748147303.html
Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла
Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла - РИА Новости, 01.09.2021
Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков встал с инвалидного кресла
Актер Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", встал с инвалидного кресла после долгой реабилитации. Об этом он рассказал в своем... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:50
2021-09-01T13:50
2021-09-01T13:50
шоубиз
актеры
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_bc28f7c62cc27f5af2cdcc228e7beda6.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Актер Михаил Казаков, известный ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", встал с инвалидного кресла после долгой реабилитации. Об этом он рассказал в своем Instagram.Несчастье случилось с актером прошлым летом, когда он оступился и упал с 12-метровой высоты. Казаков чудом остался жив, но серьезно травмировал ноги.Актер поблагодарил врача, который помог ему снова ходить."Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил – возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьей", – добавил Михаил.Ранее он признавался, что терпит очень сильные боли после операции, которая длилась шесть часов. Актеру пришлось поставить в ноги специальные пластины.
https://ria.ru/20200705/1573915614.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_24:0:700:507_1920x0_80_0_0_17ec4ebfd93e2055ddedaab29ca87a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
актеры, знаменитости