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"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции
Актер Михаил Казаков, упавший с большой высоты, рассказал изданию StarHit о перенесенной операции на ногах. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:09
михаил казаков
культура
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кирилл емельянов
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михаил казаков, елизавета арзамасова, кирилл емельянов, борис грачевский, шоу-бизнес

"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции

10:05 24.07.2020 (обновлено: 16:09 24.07.2020)
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© Первый каналСтоп-кадр из передачи "Привет Андрей!"
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей!
© Первый канал
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Актер Михаил Казаков, упавший с большой высоты, рассказал изданию StarHit о перенесенной операции на ногах.

"Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. <…> Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать", — сказал артист.

По его словам, врачи настроены оптимистично, а вот родные и близкие до сих пор в шоке.
"Недавно ко мне смог вырваться Кирилл Емельянов — навестил. Звонят и другие актеры из сериала "Кадетство". Одними из первых связались Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, за что им очень благодарен. А всем, кто за меня беспокоится, скажу так: все хорошо, прихожу в себя", —добавил актер.
В начале июля Казаков оступился и упал с 12-метровой высоты. Он серьезно травмировал ноги, операция длилась шесть часов.
Михаил Казаков известен российскому зрителю по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", также он снимался в "Ералаше" и "Шести кадрах".
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КультураМихаил КазаковЕлизавета АрзамасоваКирилл ЕмельяновБорис ГрачевскийШоу-бизнес
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