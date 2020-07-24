"Боли очень сильные". Звезда "Папиных дочек" рассказал об операции

"Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. <…> Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать", — сказал артист.