13:50 01.09.2021 (обновлено: 14:03 01.09.2021)
"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
"Офицеры России" поблагодарили главу Казахстана Токаева за реакцию по теме русскоязычных
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представители организации "Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он отреагировал на их обращение по вопросу о притеснении русскоязычных в центральноазиатской республике, заявил председатель организации генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее "Офицеры России" направили Токаеву обращение с требованием привлечь к ответственности виновных в нападении на русскоязычных граждан Казахстана и не допустить разжигания национальной розни между двумя народами. Позднее 1 сентября в ежегодном послании народу президент Казахстана особо подчеркнул, что русский язык имеет в стране официальный статус, и препятствовать его использованию нельзя.
"Мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оперативную и четкую реакцию на националистические выходки в Казахстане. Это совершенно конкретный посыл органам государственной власти и обществу. Наша общая задача – не допустить даже трещины в дружбе и братских отношениях между нашими народами и дать жесткий отпор выходкам провокаторов", - сказал он.
Против притеснения русскоязычных также жестко высказался первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, назвавший "пещерным национализмом" "языковые рейды", в рамках которых блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка, и сообщил, что на русском языке разговаривает практически 90% населения страны, а это значит, что данный язык востребован обществом Казахстана.