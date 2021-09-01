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"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева - РИА Новости, 01.09.2021
"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
Представители организации "Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он отреагировал на их обращение по вопросу о... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:50
2021-09-01T14:03
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
офицеры россии
даурен абаев
сергей липовой
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представители организации "Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он отреагировал на их обращение по вопросу о притеснении русскоязычных в центральноазиатской республике, заявил председатель организации генерал-майор Сергей Липовой.Ранее "Офицеры России" направили Токаеву обращение с требованием привлечь к ответственности виновных в нападении на русскоязычных граждан Казахстана и не допустить разжигания национальной розни между двумя народами. Позднее 1 сентября в ежегодном послании народу президент Казахстана особо подчеркнул, что русский язык имеет в стране официальный статус, и препятствовать его использованию нельзя."Мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оперативную и четкую реакцию на националистические выходки в Казахстане. Это совершенно конкретный посыл органам государственной власти и обществу. Наша общая задача – не допустить даже трещины в дружбе и братских отношениях между нашими народами и дать жесткий отпор выходкам провокаторов", - сказал он.Против притеснения русскоязычных также жестко высказался первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, назвавший "пещерным национализмом" "языковые рейды", в рамках которых блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка, и сообщил, что на русском языке разговаривает практически 90% населения страны, а это значит, что данный язык востребован обществом Казахстана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/kazakhstan-1748111918.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, офицеры россии, даурен абаев, сергей липовой
13:50 01.09.2021 (обновлено: 14:03 01.09.2021)
 
"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева

"Офицеры России" поблагодарили главу Казахстана Токаева за реакцию по теме русскоязычных

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представители организации "Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он отреагировал на их обращение по вопросу о притеснении русскоязычных в центральноазиатской республике, заявил председатель организации генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее "Офицеры России" направили Токаеву обращение с требованием привлечь к ответственности виновных в нападении на русскоязычных граждан Казахстана и не допустить разжигания национальной розни между двумя народами. Позднее 1 сентября в ежегодном послании народу президент Казахстана особо подчеркнул, что русский язык имеет в стране официальный статус, и препятствовать его использованию нельзя.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
10:01В мире
Президент Казахстана напомнил о статусе русского языка в стране
"Мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оперативную и четкую реакцию на националистические выходки в Казахстане. Это совершенно конкретный посыл органам государственной власти и обществу. Наша общая задача – не допустить даже трещины в дружбе и братских отношениях между нашими народами и дать жесткий отпор выходкам провокаторов", - сказал он.
Против притеснения русскоязычных также жестко высказался первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, назвавший "пещерным национализмом" "языковые рейды", в рамках которых блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка, и сообщил, что на русском языке разговаривает практически 90% населения страны, а это значит, что данный язык востребован обществом Казахстана.
Генерал-майор Сергей Липовой - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевОфицеры РоссииДаурен АбаевСергей Липовой
 
 
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