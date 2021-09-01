https://ria.ru/20210901/kazakhstan-1748160022.html

"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева

"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева - РИА Новости, 01.09.2021

"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева

Представители организации "Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он отреагировал на их обращение по вопросу о... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:50

2021-09-01T13:50

2021-09-01T14:03

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

офицеры россии

даурен абаев

сергей липовой

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представители организации "Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он отреагировал на их обращение по вопросу о притеснении русскоязычных в центральноазиатской республике, заявил председатель организации генерал-майор Сергей Липовой.Ранее "Офицеры России" направили Токаеву обращение с требованием привлечь к ответственности виновных в нападении на русскоязычных граждан Казахстана и не допустить разжигания национальной розни между двумя народами. Позднее 1 сентября в ежегодном послании народу президент Казахстана особо подчеркнул, что русский язык имеет в стране официальный статус, и препятствовать его использованию нельзя."Мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оперативную и четкую реакцию на националистические выходки в Казахстане. Это совершенно конкретный посыл органам государственной власти и обществу. Наша общая задача – не допустить даже трещины в дружбе и братских отношениях между нашими народами и дать жесткий отпор выходкам провокаторов", - сказал он.Против притеснения русскоязычных также жестко высказался первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, назвавший "пещерным национализмом" "языковые рейды", в рамках которых блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка, и сообщил, что на русском языке разговаривает практически 90% населения страны, а это значит, что данный язык востребован обществом Казахстана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/kazakhstan-1748111918.html

https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1748040546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, офицеры россии, даурен абаев, сергей липовой