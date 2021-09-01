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Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма
Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма - РИА Новости, 01.09.2021
Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:38
2021-09-01T10:38
в мире
казахстан
русский язык в мире
касым-жомарт токаев
россия
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НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике."Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность", - сказал Токаев, озвучивая послание народу на открытии второй сессии парламента седьмого созыва.Он отметил, что для граждан Казахстана "согласие, толерантность - это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков". "Мы, согласно конституции, - единая нация, и в этом наша безусловная сила", - сказал Токаев.В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
https://ria.ru/20210812/kazakhstan-1745462343.html
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в мире, казахстан, русский язык в мире, касым-жомарт токаев, россия
10:38 01.09.2021
 
Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма

Президент Казахстана Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике.
"Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность", - сказал Токаев, озвучивая послание народу на открытии второй сессии парламента седьмого созыва.
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16 августа, 08:00
"Тут вам не Россия". Кто не рад русским в Средней Азии и Казахстане
Он отметил, что для граждан Казахстана "согласие, толерантность - это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков". "Мы, согласно конституции, - единая нация, и в этом наша безусловная сила", - сказал Токаев.
В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
12 августа, 12:32
Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.
Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
09:23
Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране
 
В миреКазахстанРусский язык в миреКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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