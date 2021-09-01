https://ria.ru/20210901/kazakhstan-1748117488.html
Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма
Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма - РИА Новости, 01.09.2021
Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:38
2021-09-01T10:38
2021-09-01T10:38
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НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике."Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность", - сказал Токаев, озвучивая послание народу на открытии второй сессии парламента седьмого созыва.Он отметил, что для граждан Казахстана "согласие, толерантность - это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков". "Мы, согласно конституции, - единая нация, и в этом наша безусловная сила", - сказал Токаев.В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
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в мире, казахстан, русский язык в мире, касым-жомарт токаев, россия
Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма
Президент Казахстана Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма
НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике.
"Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность", - сказал Токаев, озвучивая послание народу на открытии второй сессии парламента седьмого созыва.
Он отметил, что для граждан Казахстана "согласие, толерантность - это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков". "Мы, согласно конституции, - единая нация, и в этом наша безусловная сила", - сказал Токаев.
В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана
дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров
сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии
и Казахстане.
Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.