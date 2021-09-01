https://ria.ru/20210901/kazakhstan-1748117488.html

Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма

Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма - РИА Новости, 01.09.2021

Президент Казахстана пообещал жестко пресекать любые формы радикализма

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:38

2021-09-01T10:38

2021-09-01T10:38

в мире

казахстан

русский язык в мире

касым-жомарт токаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:35:2995:1720_1920x0_80_0_0_64a49dddc520dcb167cd341f891815e9.jpg

НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко пресекать любые формы радикализма в республике."Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность", - сказал Токаев, озвучивая послание народу на открытии второй сессии парламента седьмого созыва.Он отметил, что для граждан Казахстана "согласие, толерантность - это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков". "Мы, согласно конституции, - единая нация, и в этом наша безусловная сила", - сказал Токаев.В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы РФ.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.

https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

https://ria.ru/20210812/kazakhstan-1745462343.html

https://ria.ru/20210901/yazyk-1748106886.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, русский язык в мире, касым-жомарт токаев, россия