13:50 01.09.2021 (обновлено: 14:13 01.09.2021)
Омский губернатор поблагодарил Шойгу за сохранение кадетского корпуса
Глава Омской области Бурков поблагодарил Шойгу за сохранение кадетского корпуса
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОмский губернатор поблагодарил Шойгу за сохранение кадетского корпуса
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков 1 сентября поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за сохранение кадетского корпуса, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На перекрестке улиц Суворова и 60 лет Победы в Омске 1 сентября торжественно открыли учебно-административное трехэтажное здание кадетского корпуса. На открытие нового здания приехали командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подключился к церемонии и поприветствовал присутствующих по закрытой видео-конференц-связи.
"Для нас было принципиально важно, чтобы Омская область и впредь продолжала вносить свой вклад в воспитание достойных граждан страны. Сегодня, по сути, мы отмечаем второе рождение кадетского корпуса. Его новые корпуса были возведены в рекордные для строительства подобных объектов сроки – всего за десять месяцев. Я благодарен министерству обороны России и министру Сергею Кужугетовичу Шойгу за то, что ведомство пошло нам навстречу и сохранило в регионе это прославленное учебное заведение", - заявил на торжественном открытии губернатор Омской области.
Он отметил, что открытие корпуса является знаковым событием для региона. "Омских кадетов всегда отличали высокое качество образования, отличная спортивная подготовка, дисциплинированность. Неудивительно, что большинство выпускников корпуса без особого труда поступают в военные вузы страны. Мы гордимся, что вот уже семь лет наш корпус, будучи под крылом ВДВ, готовит курсантов и для "крылатой пехоты" российской армии", - подчеркнул губернатор.
После торжественной церемонии командующий Воздушно-десантных войск, губернатор Омской области и мэр Омска оценили единственный в довузовских учебных заведениях Минобороны РФ профильный интерактивный класс со симуляторами для совершения прыжка с парашютом и для отработки тактических действий в экипаже боевой машины десанта. Первым лицам показали лаборатории химии, физики и биологии, а также класс автодела, где кадеты будут проходить автомобильную подготовку.
В новом комплексе построены столовая на 620 мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта. Кадеты будут жить в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми и туалетными комнатами.