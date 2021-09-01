01:53 01.09.2021 (обновлено: 07:52 01.09.2021)
Больничные на детей, "гаражная амнистия": что изменится в России с сентября
В России с 1 сентября выросли больничные на детей и вступила в силу "гаражная амнистия"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России с первого сентября вступил в силу ряд нововведений: увеличилась сумма оплаты больничного по уходу за детьми, началась "гаражная амнистия", а автомобилисты получили возможность обжаловать штрафы с камер на "Госуслугах".
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Увеличенные больничные по уходу за детьми
Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с первого сентября будет оплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника.
Соответствующая мера поддержки семей с детьми была предложена президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. В своем выступлении глава государства также предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по десять тысяч рублей к 1 сентября.
По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. По подсчетам министерства труда и социальной защиты, претендовать на увеличенные больничные смогут свыше 1,5 миллиона родителей.
Соответствующая мера поддержки семей с детьми была предложена президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. В своем выступлении глава государства также предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по десять тысяч рублей к 1 сентября.
По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. По подсчетам министерства труда и социальной защиты, претендовать на увеличенные больничные смогут свыше 1,5 миллиона родителей.
"Гаражная амнистия"
Владельцы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, с 1 сентября могут зарегистрировать право владения такими участками в упрощенном порядке.
Воспользоваться "амнистией" смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и их наследники, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника.
Желающим получить амнистию необходимо обратиться в соответствующий госорган или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под гаражом с приложением документа, подтверждающего факт владения им.
Обжалование штрафов
Российские автомобилисты смогут обжаловать на "Госуслугах" штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации.
"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки ... может быть также подана в форме электронного документа ... с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится во вступившем в силу федеральном законе.
Жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью "Госуслуг" можно и передать копию решения по указанной жалобе.
Жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью "Госуслуг" можно и передать копию решения по указанной жалобе.
Кроме того, с сентября появился новый знак "Фотовидеофиксация". Он заменил уже существующий и может применяться самостоятельно, в отличие от своего предшественника, который мог устанавливаться только вместе с другими знаками или со светофорами.
Дистанционная торговля лекарствами, порядок ведения трудовых книжек
Изменились с 1 сентября и правила дистанционной торговли лекарствами, в том числе исключается требование о наличии у аптеки не менее десяти мест осуществления фармдеятельности на территории страны.
С 1 сентября также изменились правила ведения и хранения трудовых книжек. В частности, работодатель сможет сам разрабатывать журналы учета бланков трудовой книжки и учета ее движения. Также не нужно будет под роспись знакомить сотрудников с каждой записью, которая вносится в трудовую. Больше не потребуется заверять подписью увольняемого сотрудника все записи, внесенные в книжку за время работы у соответствующего работодателя.
Приказом отменяется требование заполнять трудовую в присутствии работника, принимаемого на работу впервые, а также закреплена возможность вносить записи в книжку путем переноса красителей или в виде печати.
Также при подаче сотрудником заявления трудовая книжка выдается ему на руки в течение трех рабочих дней.
Приказом отменяется требование заполнять трудовую в присутствии работника, принимаемого на работу впервые, а также закреплена возможность вносить записи в книжку путем переноса красителей или в виде печати.
Также при подаче сотрудником заявления трудовая книжка выдается ему на руки в течение трех рабочих дней.
Приложение для путешественников и новые правила перевозки животных
Использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" стало обязательным при въезде в Россию из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана через воздушные пункты пропуска через границу. Данное приложение позволяет находить лаборатории рядом с пользователем для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами. При пересечении границы нужно показать QR-код с результатом анализа контролеру.
Вступили в силу с 1 сентября и новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, согласно которым некоторых питомцев можно отправлять в грузовых вагонах.
Изменения также затронули и перевозки второй категории животных, относящихся к грузам. Это могут быть крупные и мелкие животные, рыбы, змеи и даже пчелы, для транспортировки которых должны использоваться грузовые вагоны. Характеристики подвижного состава должны предусматривать такие перевозки. Грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.
Перевозчик же обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке.
Перевозчик же обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке.
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