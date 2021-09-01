https://ria.ru/20210901/izmeneniya-1748090822.html

Больничные на детей, "гаражная амнистия": что изменится в России с сентября

Больничные на детей, "гаражная амнистия": что изменится в России с сентября - РИА Новости, 01.09.2021

Больничные на детей, "гаражная амнистия": что изменится в России с сентября

В России с первого сентября вступил в силу ряд нововведений: увеличилась сумма оплаты больничного по уходу за детьми, началась "гаражная амнистия", а... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T01:53

2021-09-01T01:53

2021-09-01T07:52

общество

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России с первого сентября вступил в силу ряд нововведений: увеличилась сумма оплаты больничного по уходу за детьми, началась "гаражная амнистия", а автомобилисты получили возможность обжаловать штрафы с камер на "Госуслугах".Что изменится в жизни россиян – читайте в подборке РИА Новости.Увеличенные больничные по уходу за детьмиБольничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с первого сентября будет оплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника.Соответствующая мера поддержки семей с детьми была предложена президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. В своем выступлении глава государства также предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по десять тысяч рублей к 1 сентября.По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. По подсчетам министерства труда и социальной защиты, претендовать на увеличенные больничные смогут свыше 1,5 миллиона родителей."Гаражная амнистия"Владельцы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, с 1 сентября могут зарегистрировать право владения такими участками в упрощенном порядке.Воспользоваться "амнистией" смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и их наследники, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника.Желающим получить амнистию необходимо обратиться в соответствующий госорган или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под гаражом с приложением документа, подтверждающего факт владения им.Обжалование штрафовРоссийские автомобилисты смогут обжаловать на "Госуслугах" штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации."Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки ... может быть также подана в форме электронного документа ... с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится во вступившем в силу федеральном законе.Жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью "Госуслуг" можно и передать копию решения по указанной жалобе.Кроме того, с сентября появился новый знак "Фотовидеофиксация". Он заменил уже существующий и может применяться самостоятельно, в отличие от своего предшественника, который мог устанавливаться только вместе с другими знаками или со светофорами.Дистанционная торговля лекарствами, порядок ведения трудовых книжекИзменились с 1 сентября и правила дистанционной торговли лекарствами, в том числе исключается требование о наличии у аптеки не менее десяти мест осуществления фармдеятельности на территории страны.С 1 сентября также изменились правила ведения и хранения трудовых книжек. В частности, работодатель сможет сам разрабатывать журналы учета бланков трудовой книжки и учета ее движения. Также не нужно будет под роспись знакомить сотрудников с каждой записью, которая вносится в трудовую. Больше не потребуется заверять подписью увольняемого сотрудника все записи, внесенные в книжку за время работы у соответствующего работодателя.Приказом отменяется требование заполнять трудовую в присутствии работника, принимаемого на работу впервые, а также закреплена возможность вносить записи в книжку путем переноса красителей или в виде печати.Также при подаче сотрудником заявления трудовая книжка выдается ему на руки в течение трех рабочих дней.Приложение для путешественников и новые правила перевозки животныхИспользование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" стало обязательным при въезде в Россию из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана через воздушные пункты пропуска через границу. Данное приложение позволяет находить лаборатории рядом с пользователем для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами. При пересечении границы нужно показать QR-код с результатом анализа контролеру.Вступили в силу с 1 сентября и новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, согласно которым некоторых питомцев можно отправлять в грузовых вагонах.Изменения также затронули и перевозки второй категории животных, относящихся к грузам. Это могут быть крупные и мелкие животные, рыбы, змеи и даже пчелы, для транспортировки которых должны использоваться грузовые вагоны. Характеристики подвижного состава должны предусматривать такие перевозки. Грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.Перевозчик же обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке.

https://ria.ru/20210825/dokhod-1747189625.html

https://realty.ria.ru/20210804/rosreestr-1744299532.html

https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html

https://ria.ru/20210827/pfr-1747540465.html

https://ria.ru/20210823/bam-1746846632.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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