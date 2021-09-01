https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html

В Ивановской области благоустроят территории более 180 детских садов

В Ивановской области благоустроят территории более 180 детских садов - РИА Новости, 01.09.2021

В Ивановской области благоустроят территории более 180 детских садов

В Ивановской области приведут в порядок территории 182 детских садов в рамках региональной программы "Территория детства", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T22:16

2021-09-01T22:16

2021-09-01T22:16

ивановская область

общество

тейково

ивановская область

кинешма

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 1 сен – РИА Новости. В Ивановской области приведут в порядок территории 182 детских садов в рамках региональной программы "Территория детства", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства."В рамках первого этапа проекта благоустроены территории 89 дошкольных учреждений. Во второй этап – он завершится 1 ноября – вошли 93 детских сада в Иванове, Кинешме, Тейкове, Кохме, Вичуге и Шуе", – сообщил собеседник агентства.По его словам, в 2022 году проект продолжится, работы по благоустройству территорий охватят поэтапно все нуждающиеся в этом дошкольные учреждения в районах Ивановской области.Программу "Территория детства" поддержал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "У нас много детских садов, я сам в них бываю и вижу, что где-то, может, и ремонта не хватает, но практически во всех детских садах с дорожками беда. Родители жалуются, воспитатели, детям неудобно. Поэтому, давайте начнем это делать", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.

https://ria.ru/20210604/dokhody-1735596031.html

тейково

ивановская область

кинешма

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общество, тейково, ивановская область, кинешма, станислав воскресенский