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РБК: в Сбербанке разрешили выдавать ипотеку россиянам с 18 лет
РБК: в Сбербанке разрешили выдавать ипотеку россиянам с 18 лет - РИА Новости, 01.09.2021
РБК: в Сбербанке разрешили выдавать ипотеку россиянам с 18 лет
Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки — с 1 сентября россияне в возрасте 18 лет смогут оформить ипотечные кредиты, пишет "РБК". РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:21
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экономика
общество
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
ипотека
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки — с 1 сентября россияне в возрасте 18 лет смогут оформить ипотечные кредиты, пишет "РБК".Организация представила две программы, которые будут доступны для молодых клиентов это кредиты на новостройки, а также готовое жилье. Потенциальные заемщики должны иметь стаж работы не менее трех месяцев и оплатить первоначальный взнос —минимум десять процентов от стоимости жилья. Максимальный срок кредита — 30 лет. Подать заявку можно будет как онлайн, так и через отделение.Представители банка отметили, что молодежь стала больше задумываться о займах для покупки недвижимости. Снижение возрастного ценза при выдаче кредитов позволит им начать самостоятельную жизнь и осознанно планировать расходы.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23 процентного пункта — до исторического минимума в 7,07% годовых. При этом средний срок кредита впервые достиг 20,3 года.
https://ria.ru/20210830/ipoteka-1747775824.html
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экономика, общество, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, ипотека, россия
09:21 01.09.2021
 
РБК: в Сбербанке разрешили выдавать ипотеку россиянам с 18 лет

РБК: Сбербанк снизит минимальный возраст заемщиков до 18 лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО "Сбербанк"
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки — с 1 сентября россияне в возрасте 18 лет смогут оформить ипотечные кредиты, пишет "РБК".
Организация представила две программы, которые будут доступны для молодых клиентов это кредиты на новостройки, а также готовое жилье. Потенциальные заемщики должны иметь стаж работы не менее трех месяцев и оплатить первоначальный взнос —минимум десять процентов от стоимости жилья. Максимальный срок кредита — 30 лет. Подать заявку можно будет как онлайн, так и через отделение.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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Представители банка отметили, что молодежь стала больше задумываться о займах для покупки недвижимости. Снижение возрастного ценза при выдаче кредитов позволит им начать самостоятельную жизнь и осознанно планировать расходы.

"Портрет клиента, по нашей оценке, действительно молодеет. В этом играют роль в том числе меры господдержки плюс растущая финансовая грамотность населения", — подытожила управляющий директор группы ипотечного кредитования банка "Санкт-Петербург" Ирина Петрова.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23 процентного пункта — до исторического минимума в 7,07% годовых. При этом средний срок кредита впервые достиг 20,3 года.
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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ЭкономикаОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииИпотекаРоссия
 
 
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