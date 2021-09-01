https://ria.ru/20210901/ipoteka-1748106704.html

РБК: в Сбербанке разрешили выдавать ипотеку россиянам с 18 лет

РБК: в Сбербанке разрешили выдавать ипотеку россиянам с 18 лет - РИА Новости, 01.09.2021

РБК: в Сбербанке разрешили выдавать ипотеку россиянам с 18 лет

Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки — с 1 сентября россияне в возрасте 18 лет смогут оформить ипотечные кредиты, пишет "РБК". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:21

2021-09-01T09:21

2021-09-01T09:21

экономика

общество

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

ипотека

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки — с 1 сентября россияне в возрасте 18 лет смогут оформить ипотечные кредиты, пишет "РБК".Организация представила две программы, которые будут доступны для молодых клиентов это кредиты на новостройки, а также готовое жилье. Потенциальные заемщики должны иметь стаж работы не менее трех месяцев и оплатить первоначальный взнос —минимум десять процентов от стоимости жилья. Максимальный срок кредита — 30 лет. Подать заявку можно будет как онлайн, так и через отделение.Представители банка отметили, что молодежь стала больше задумываться о займах для покупки недвижимости. Снижение возрастного ценза при выдаче кредитов позволит им начать самостоятельную жизнь и осознанно планировать расходы.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23 процентного пункта — до исторического минимума в 7,07% годовых. При этом средний срок кредита впервые достиг 20,3 года.

https://ria.ru/20210830/ipoteka-1747775824.html

https://ria.ru/20210831/ipoteka-1747919798.html

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2021

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экономика, общество, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, ипотека, россия