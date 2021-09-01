https://ria.ru/20210901/gramotnost-1748069361.html

"Краснею в банке": сколько взрослых россиян не умеют читать и писать

"Краснею в банке": сколько взрослых россиян не умеют читать и писать - РИА Новости, 01.09.2021

"Краснею в банке": сколько взрослых россиян не умеют читать и писать

Несмотря на обязательное среднее образование, в России есть люди, которые не умеют ни читать, ни писать: просят родственников ответить на сообщения, официальные РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T12:31

общество

школа

воронеж

новосибирск

высшая школа экономики (вшэ)

грамотность

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Несмотря на обязательное среднее образование, в России есть люди, которые не умеют ни читать, ни писать: просят родственников ответить на сообщения, официальные заявления срисовывают с образца. РИА Новости разыскало взрослых, не освоивших грамоту, и выяснило, как тридцатилетние проходят программу начальной школы.Цыганская дочьЕлене — 26. Она — самостоятельная дееспособная женщина. Но в банк или поликлинику ходит только со свекровью, потому что неграмотная."На днях сына увезла скорая — резались зубы, — рассказывает она. — Врач напечатал выписку, но я прочитать не смогла, пришлось попросить женщину из регистратуры".Интернетом она не пользуется, а номера телефонов запоминает на слух. Вносить их в память мобильного нет смысла — все равно не сможет найти по алфавиту."Чаще всего краснею в банке, когда надо документы заполнить. Стыдно признаться, даже свое имя не могу написать. Конечно, служащие каждый раз удивляются. Но я рассказываю о себе, и они входят в положение. Иногда даже подпись ставят за меня".Елена — цыганка, родилась и выросла в кочевом таборе. С детства ее окружали примерно те же реалии, что отражены в популярных советских фильмах о народе рома: постоянные скитания, лошади и кибитки."Мы ставили палатки прямо в полях. Месяц в одном месте, месяц — в другом", — вспоминает она.К слову, ее братья ходили в школу, окончили девять классов, даже поступили в колледж. Но саму Елену и ее сестру учиться не отдали. Не потому, что таковы традиции. Просто не повезло.В шестнадцать лет Елена сбежала из табора. Не могла больше выносить кочевую жизнь: "Сложно это, когда нет своего угла. Я хотела как все — иметь дом, огород".Первое время родственники пытались ее вернуть — звонили, писали СМС. Но прочитать сообщения она не могла. В табор возвращаться даже не думала: уже осела в поселке под Воронежем, вышла замуж, родила сына. Правда, грамоту так и не освоила. Считает, "уже поздно".При этом с математикой, по словам Елены, у нее "все в порядке". Пусть и не знает таблицу умножения, деньги считать умеет. "Хоть до десяти миллионов", — гордо сообщает она.Сказки для тридцатилетнихТаких, как Елена, в России — единицы, но все же они есть. Согласно данным, опубликованным в сборнике "Образование в цифрах" (выпущен НИУ ВШЭ в 2021-м), из тысячи опрошенных в возрасте от 25 до 64 лет двое признались, что вообще нигде не учились. Четверо — что окончили только начальные классы.Согласно закону об образовании, получить аттестат можно в любом возрасте. И многие этим пользуются — поступают в вечернюю школу.По словам Екатерины Лактионовой, директора вечерней школы № 15 в Новосибирске, среди воспитанников есть те, кто не знает ни алфавита, ни цифр. Зачастую это люди из мест лишения свободы. "Например, был у нас один мужчина, который никогда раньше не ходил на занятия, — вспоминает директор. — А в изоляторе освоил программу первых трех классов. Решил ли потом продолжить — не знаю, но хотя бы читать и писать мы его научили".Почти всегда взрослые скрывают причины, по которым не получили образование, считают это постыдным. Обычно обходятся фразой "по семейным обстоятельствам". Но все же некоторые рассказывают правду.Так, несколько лет назад в школу к Лактионовой пришла пятнадцатилетняя девушка. Ни читать, ни писать не умела. Сразу после рождения второго ребенка ее мать была вынуждена выйти на работу, а дочь осталась нянькой при малолетнем брате.Лактионова уточняет: таких детей, как правило, выявляет полиция в результате рейдов. Но эта семья скрывалась, меняла место жительства.Взрослые, которые поступают в первый класс, обучаются по той же программе, что и дети. Так же читают сказки, сопереживают Герасиму и Муму, вычисляют скорость поезда, идущего из пункта А в пункт Б. При этом, отмечает директор, ученики 18+ быстрее осваивают знания.Работа в СИЗО и психбольницеДо того как занять должность директора, Екатерина Лактионова преподавала здесь же историю и обществознание. Говорит, со взрослыми учениками наладить контакт легче, чем с детьми."Они задают более интересные вопросы, у них есть мотивация. Плюс жизненный опыт, который они переносят на изучаемый материал. Например, многие экономические и политические понятия из уроков обществознания для них не пустой звук", — объясняет директор.Больше всего взрослых приходят в "вечерку", чтобы восполнить знания десятого-одиннадцатого классов и после поступить в вуз. Коллективу школы запомнилась медсестра, которая в 48 лет записалась на обучение — хотела стать врачом.Один из бывших учеников Лактионовой, окончив педагогический институт, даже собрался устроиться к ней в школу преподавать."Правда, в итоге передумал, — уточняет Екатерина Андреевна. — Не знал, что наши педагоги работают еще и в учебно-консультационных пунктах при СИЗО и психиатрической больнице".Взрослый праздникПервое сентября для большинства взрослых учащихся — обычный рабочий день. Поэтому букеты и парадные костюмы — редкость. Многие из подопечных Лактионовой вообще стесняются своего статуса и не приходят ни на праздничную линейку, ни на торжественное вручение аттестата."Но есть и те, кто, наоборот, хочет испытать чувства, которых были лишены в детстве, поэтому надевают школьную форму, белые банты", — замечает Лактионова.Впрочем, по ее оценке, в последние два года тенденция положительная: даже девятый класс из взрослых в "вечерке" не набирается. "Первоклассников" и вовсе не было уже несколько лет.

https://ria.ru/20210525/avariynoe-1733725616.html

https://ria.ru/20200725/1574801981.html

https://ria.ru/20210119/obrazovanie-1593462601.html

https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578130259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, воронеж, новосибирск, высшая школа экономики (вшэ), грамотность, россия