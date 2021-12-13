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Как научить ребенка читать с нуля: классические и новые способы

Как научить ребенка читать по слогам в домашних условиях: правильно, легко и просто

Как научить ребенка читать с нуля: классические и новые способы

Как правильно в домашних условиях научить ребенка до 6-7 лет читать с нуля – по азбуке, с помощью кубиков или другими способами – обзор методик, а также простые РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:47

2021-12-13T17:47

2021-12-13T18:00

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Как правильно в домашних условиях научить ребенка до 6-7 лет читать с нуля – по азбуке, с помощью кубиков или другими способами – обзор методик, а также простые задания и легкие игры — в материале РИА Новости.Когда учить ребёнка читатьУ специалистов по дошкольному образованию нет единого мнения, в каком возрасте лучше приступать к обучению. Некоторые авторы методик раннего развития настаивают, что начинать нужно с двух-трех лет. Другие считают, что раньше шести-семи лет в этом нет необходимости.Некоторые американские ученые уверены, что не существует единых стандартов. Некоторые дети учатся читать в три-четыре года, другие - в семь лет и позже. Принуждение к обучению до того, как ребенок будет готов, может ему навредить.С этим согласен Владимир Загвоздкин, старший научный сотрудник Федерального института развития образования. В интервью РИА Новости эксперт отметил: "Заставлять читать ребенка, мозговые центры которого, отвечающие за процесс чтения, еще не созрели, не только бессмысленно, но и может нанести существенный вред его развитию".Готов ли ребёнок учиться читатьЭксперты в разных странах выделяют разные признаки, по которым можно понять, что пора начать обучение. К ним можно отнести следующие:С чего начинать обучениеСпециалисты Американской академии педиатрии утверждают, что родители должны читать детям с самого раннего возраста. На то есть веские причины:Не менее важна культура чтения в семье. Если малыш видит, что взрослые любят читать, он тоже начинает интересоваться книгами.Методики обучения чтениюЕсть много способов научить ребенка читать. Не всем детям подходит одна и та же методика.Звуковой методЭтот способ обучения был разработан в XIX веке. Первым этапом было протяжное произношение согласных, после чего переходили к слиянию согласной и гласной. При этом ребенку не предлагали учить названия букв.Звуковой метод широко используется для обучения чтению англоязычных детей. В английском одна и та же буква может читаться по-разному в зависимости от того, какие буквы рядом с ней. Например, в слове ‘cat’ ‘c’ читается как [k], а в ‘cinema’ – как [s].В России звуковой метод был существенно доработан и лёг в основу современного классического способа обучения грамоте.Традиционная методика с азбукой и букваремСамый известный из создателей этой методики – Константин Ушинский, основоположник научной педагогики в России. Ушинский предложил принципиально новый подход – не просто заучивание и соединение элементов языка, а анализ живой речи. Например, в учебнике педагога "Родное слово" были упражнения на сопоставление звуков и их сочетаний друг с другом, деление слов на слоги, выбор из них гласных. По этой методике дети учатся читать буквы и их сочетания, затем – простые тексты по слогам.Букварь Надежды ЖуковойНадежда Жукова, логопед и кандидат педагогических наук, разработала пособие на основе традиционной методики, однако оно не просто обучает ребенка читать, но и предупреждает распространённые ошибки в письме. Отличительная особенность её букваря – использование слога в качестве минимальной единицы чтения.Кубики ЗайцеваСоздатель кубиков российский педагог Николай Зайцев взял за основу метод Льва Толстого. Главная идея – обучение не по буквам или слогам, а по складам. Склады состоят из:Такой метод значительно упрощает освоение чтения: в русском языке слог может состоять из 5-10 букв – например, "горсть", "вдруг", а склад – максимум из двух.В наборе Зайцева 61 кубик. Они различаются:В комплект помимо кубиков входят:Дети на кубиках учатся читать склады, затем показывают их на таблице и пропевают вместе со взрослым. В ходе обучения используется много игр. На занятиях малышу разрешают ходить по комнате, прыгать, бегать.Методика ВоскобовичаНаиболее известные пособия автора – "Складушки" и "Теремки".Складушки"Складушки" – это альбом с картинками и песенками. На первых страницах – инструкция для родителей. К изданию прилагается CD-диск с аудиозаписями. Пособие рассчитано на детей с двух лет. За основу Воскобович взял складовой метод Зайцева.Вначале ребенок учит буквы и их сочетания, а затем пропевает стишки. Согласные изучаются не по алфавиту, а вместе с гласными по парам звонкие – глухие.ТеремкиВ пособии два вида кубиков, сделанных из толстого картона:Когда кубик-вкладыш вставляется в "теремок", одна буква оказывается в окошке рядом с другой – получается склад. Всего в наборе 12 “теремков”, 12 кубиков-вкладышей и руководство для родителей с инструкцией, заданиями и играми. Пособие рассчитано на детей от двух до восьми лет.Методика ЧаплыгинаЕвгений Чаплыгин – детский спортивный тренер по образованию. Он обучал своих детей читать по азбуке Льва Толстого, а позже узнал о методике Зайцева. Ознакомившись с ней, автор пришел к выводу, что взрослому придется потратить немало времени и сил, чтобы научиться применять метод. Тогда Чаплыгин создал свою систему обучения, упростив методику Зайцева.На гранях кубиков Чаплыгина – не склады, а буквы или знаки препинания. Для пробелов есть два кубика без изображений. Кубики соединяются друг с другом с помощью магнитов. При этом поставить символ вверх ногами не получится: магниты не сработают.В пособии Чаплыгина "Я читаю сам":Методика рассчитана на детей от четырех до восьми лет. Из кубиков составляются слова и фразы, а для запоминания и подсказок используются карточки с картинками. После прохождения всех заданий и экзамена ребенку выдаётся диплом.Карточки ДоманаГленн Доман – американский врач-физиотерапевт. Изначально его методика предназначалась для детей с тяжёлыми заболеваниями нервной системы – такими, как церебральный паралич, эпилепсия, аутизм, синдром Дауна и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Однако со временем этот способ стали использовать для обучения здоровых детей.Систему Домана называют методом целых слов. Эта концепция появилась в XVIII веке в Германии, а в XIX-м стала широко известна в США. Суть подхода в том, что сначала дети запоминают слова, а потом буквы и звуки. К изучению алфавита приступают только после того, как ребенок научился читать.Взрослому предлагается несколько раз в день показывать ребенку карточки со словами, одновременно произнося их. На обратной стороне могут быть картинки. Каждой карточке посвящена одна секунда.Длительность сеансов – от 15 до 30 минут. Важно, чтобы ребенку было весело и интересно. Доман также подчеркивал, что для успешного обучения необходимо положительное подкрепление. В конце каждого урока нужно обязательно похвалить маленького ученика.Автор методики утверждал, что обучать можно с шести месяцев, и чем раньше начать, тем быстрее будет результат. Если тянуть до шести лет, дети вряд ли смогут полностью раскрыть свой потенциал.В России метод целых слов применялся в 1918—1931 годах. Опыт показал, что для русского языка этот способ обучения менее эффективен, чем другие. Он работает с английским языком, потому что в нём около 80% лексики – односложные слова и нет склонений и спряжений. Однако даже при изучении английского возникают проблемы. У ребенка не получается произнести новое для него слово, так как он не знает, как читать более мелкие единицы языка.Методика ПоляковаСергей Поляков изначально занимался с детьми по методике Зайцева, однако позже разработал собственную систему обучения детей от двух лет. Автор заимствовал у Зайцева чтение по складам и изучение звуков без названий букв, а у Домана – принцип многократного показа группы символов с их одновременным озвучиванием. В процессе отдельные элементы заменяются на новые. Полученные знания закрепляются специальными играми. Дети не сидят за партами. Они могут свободно ходить и бегать по классу.Обучение происходит с помощью настенных пособий – "домиков для букв". В каждом окошке – склад. Малыши изучают последовательно буквы, склады, слоги, слова и предложения, затем читают книжки, написанные или адаптированные автором, и пересказывают их содержание, после чего переходят к самостоятельному чтению детской литературы.Методика МонтессориМария Монтессори – итальянский доктор и автор методики, используемой педагогами во всём мире. Разрабатывая её, Мария пришла к выводу, что в среде, где занятия направлены на поддержку естественного развития детей, они приобретают способность к самообразованию. Особый акцент делается на уважении к ребенку и отсутствию принуждения.Для обучения используется множество материалов:Принципы методики:Учить ребенка читать по Монтессори дома непросто: придется купить много дорогостоящих материалов, организовать особое пространство для занятий. Эта методика больше подходит для детских садов, однако можно включить некоторые её элементы в домашнюю программу обучения.Методика Ольги СоболевойОльга Соболева – российский педагог и методист. В основе её метода лежит "двуполушарный подход" – одновременное развитие образного и логического мышления. В букваре автора есть задания разных уровней – сюжетные и ассоциативные игры, а также простые упражнения с игровыми элементами. К каждому прилагается комментарий для взрослого. Книга рассчитана на детей от четырех до восьми лет.Принципы методики:По словам Соболевой, методика развивает образное и абстрактное мышление, интуицию, фантазию и воображение, языковое чутье и память – зрительную, слуховую, тактильную и даже обонятельную. Буквы воплощаются в разных образах, танцуют и выполняют другие действия. В букваре можно рисовать, есть много заданий по письму.Соболева настаивает, что для формирования навыка осознанного чтения необязательно учить фонетику, анализировать слово и т. д. Единственный элемент теории, о котором может ненавязчиво сказать взрослый – звонкость и глухость согласных: "В этом слове буква читается твердо, а в этом — мягко". Затем приводит пример: "Выберем букву “М” и возьмём два слова – “мама” и “мишка”".Как пошагово научить ребенка читатьБольшинство методик сводится к изучению элементов языка от мелких к крупным. Многие специалисты подчеркивают необходимость игрового подхода.Шаг 1. Изучение буквНиколай Зайцев отметил, что азбука запутывает ребенка. Изображения букв в его сознании начинают ассоциироваться не со звуками, а с картинками. Малышу трудно понять, как, например, "лось", "индюк", "сокол" и "аист" превращаются в слово "лиса". Лучше использовать букварь, кубики, буквы из пластика, дерева или картона.Кроме того, важно показать малышу, что письменный язык пронизывает всю жизнь. Например, можно искать с ребенком буквы на плакатах, вывесках магазинов, упаковках и т. д.Шаг 2: Соединение букв в склады и короткие словаСуществует множество игр и заданий для овладения этим навыком. Самое простое – складывать слово из кубиков или вырезанных букв. Ещё можно попробовать следующее упражнение:Шаг 3: Расширение словарного запаса в письменной речиЗдесь помогут флеш-карточки. Можно во время чтения указывать на слова в книгах, а через какое-то время попросить малыша сделать это самому. Хорошая идея – наклеить стикеры на предметы в квартире.Шаг 4: Составление словосочетаний и предложенийНа этом этапе можно использовать кубики, буквари, карточки и другие материалы.Шаг 5: Чтение текстовОсновная цель обучения чтению – понимание информации, которая передается с помощью письма, поэтому необходимо не просто учить читать, а вовлекать ребенка в обсуждение историй, просить пересказать их. Будет полезно петь песенки и читать скороговорки.Правила обучения чтениюЕсли обобщить, рекомендации большинства методистов можно свести к следующим правилам.Уроки должны быть короткими. Специалисты советуют заниматься с ребенком не более 20 минут в день пять дней в неделю, но время можно немного сократить или увеличить с учетом возраста.Очень важно, чтобы ребенку было интересно учиться. Если уроки будут скучными, у него может пропасть интерес к чтению. Поможет игровой подход: ребенок будет лучше запоминать информацию, меньше уставать, и у него сохранится мотивация. Книги малыш может выбрать сам.Программа должна соответствовать уровню развития ребенка. Слишком сложные задания могут вызвать чувство неполноценности и стресс.Для эффективного обучения необходим позитивный настрой. Когда ребенок слишком возбужден, капризничает или расстроен, от занятий будет только хуже. В хорошем настроении дети более восприимчивы к новому материалу.Исправлять ошибки нужно мягко и доброжелательно. Лучше предложить малышу найти ошибку самостоятельно. Если у него не получается, можно напомнить, как прочитать правильно.Важно обращать внимание малыша на его успехи, хвалить за каждое достижение, даже небольшое. Когда взрослый акцентирует внимание на неудачах, критикует и сравнивает ребенка с другими детьми, его мотивация снижается.Заканчивать занятие нужно на позитивной ноте. Хорошая идея – приготовить на конец урока интересную игру или упражнение.Упражнения для обучения чтениюЗадания для обучения грамоте строятся по принципу от простого к сложному.1. Составление слов из буквДля этого понадобятся карточки с картинками и материалы с буквами – карточки, кубики или вырезанный алфавит.Нужно показать ребенку картинку, дать ему буквы, из которых состоит слово, и попросить разложить в правильном порядке. Затем можно усложнить задание – дать больше букв и предложить ребенку составить как можно больше слов из имеющихся материалов.2. Составление слов из складовНеобходимо положить на стол:Пусть ребенок соединит элементы.3. "Закончи предложение"Взрослый закрывает рукой или листом бумаги последнее слово в предложении. Ребенку нужно догадаться, какое слово спрятано, или придумать свой вариант, в зависимости от цели упражнения.Игры для обучения чтениюПроцесс обучения в таком возрасте неразрывно связан с игровой деятельностью.Запоминание словИгра 1Можно составить список покупок вместе с ребёнком. План действий:Игра 2Необходимо:Понимание текста

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