17:47 13.12.2021 (обновлено: 18:00 13.12.2021)
Как научить ребенка читать с нуля: классические и новые способы
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Как правильно в домашних условиях научить ребенка до 6-7 лет читать с нуля – по азбуке, с помощью кубиков или другими способами – обзор методик, а также простые задания и легкие игры — в материале РИА Новости.
Когда учить ребёнка читать
У специалистов по дошкольному образованию нет единого мнения, в каком возрасте лучше приступать к обучению. Некоторые авторы методик раннего развития настаивают, что начинать нужно с двух-трех лет. Другие считают, что раньше шести-семи лет в этом нет необходимости.
Некоторые американские ученые уверены, что не существует единых стандартов. Некоторые дети учатся читать в три-четыре года, другие - в семь лет и позже. Принуждение к обучению до того, как ребенок будет готов, может ему навредить.
С этим согласен Владимир Загвоздкин, старший научный сотрудник Федерального института развития образования. В интервью РИА Новости эксперт отметил: "Заставлять читать ребенка, мозговые центры которого, отвечающие за процесс чтения, еще не созрели, не только бессмысленно, но и может нанести существенный вред его развитию".
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Готов ли ребёнок учиться читать
Эксперты в разных странах выделяют разные признаки, по которым можно понять, что пора начать обучение. К ним можно отнести следующие:
- —малыш проявляет интерес к книгам и чтению;
- —он умеет правильно держать книги и знает, как с ними обращаться;
- —у ребенка развит фонематический слух – способность распознавать отдельные звуки в слове (фонемы) и разбивать на них слова;
- —ребенок свободно владеет устной речью и имеет достаточно большой словарный запас.
С чего начинать обучение
Специалисты Американской академии педиатрии утверждают, что родители должны читать детям с самого раннего возраста. На то есть веские причины:
- 1Чтение малышу вслух способствует развитию мозга.
- 2Прививает ребенку любовь к чтению, что повышает общую грамотность. Дети, которые читают для удовольствия, лучше учатся в школе.
- 3Совместное чтение помогает ребенку и родителям сблизиться.
Не менее важна культура чтения в семье. Если малыш видит, что взрослые любят читать, он тоже начинает интересоваться книгами.
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Методики обучения чтению
Есть много способов научить ребенка читать. Не всем детям подходит одна и та же методика.
Звуковой метод
Этот способ обучения был разработан в XIX веке. Первым этапом было протяжное произношение согласных, после чего переходили к слиянию согласной и гласной. При этом ребенку не предлагали учить названия букв.
Звуковой метод широко используется для обучения чтению англоязычных детей. В английском одна и та же буква может читаться по-разному в зависимости от того, какие буквы рядом с ней. Например, в слове ‘cat’ ‘c’ читается как [k], а в ‘cinema’ – как [s].
В России звуковой метод был существенно доработан и лёг в основу современного классического способа обучения грамоте.
Традиционная методика с азбукой и букварем
Самый известный из создателей этой методики – Константин Ушинский, основоположник научной педагогики в России. Ушинский предложил принципиально новый подход – не просто заучивание и соединение элементов языка, а анализ живой речи. Например, в учебнике педагога "Родное слово" были упражнения на сопоставление звуков и их сочетаний друг с другом, деление слов на слоги, выбор из них гласных. По этой методике дети учатся читать буквы и их сочетания, затем – простые тексты по слогам.
Букварь Надежды Жуковой
Надежда Жукова, логопед и кандидат педагогических наук, разработала пособие на основе традиционной методики, однако оно не просто обучает ребенка читать, но и предупреждает распространённые ошибки в письме. Отличительная особенность её букваря – использование слога в качестве минимальной единицы чтения.
Кубики Зайцева
Создатель кубиков российский педагог Николай Зайцев взял за основу метод Льва Толстого. Главная идея – обучение не по буквам или слогам, а по складам. Склады состоят из:
- —пары "согласная и гласная" (СО-БА-КА),
- —сочетания согласной и мягкого или твёрдого знака (ЛО-СЬ),
- —одной буквы (А-И-С-Т).
Такой метод значительно упрощает освоение чтения: в русском языке слог может состоять из 5-10 букв – например, "горсть", "вдруг", а склад – максимум из двух.
В наборе Зайцева 61 кубик. Они различаются:
- —по объёму: на больших – твёрдые согласные, на маленьких – мягкие, на двойных – шипящие;
- —по цвету и звуку при встряхивании: на серых с железным наполнителем – звонкие согласные, на оранжевых с деревянным наполнителем – глухие, а на жёлтых с бубенцами внутри – гласные.
В комплект помимо кубиков входят:
- —таблица со складами,
- —пособие для родителей и учителей,
- —аудиодиск, где на мотив популярных мелодий распеваются склады из таблицы и алфавит.
Дети на кубиках учатся читать склады, затем показывают их на таблице и пропевают вместе со взрослым. В ходе обучения используется много игр. На занятиях малышу разрешают ходить по комнате, прыгать, бегать.
Методика Воскобовича
Наиболее известные пособия автора – "Складушки" и "Теремки".
Складушки
"Складушки" – это альбом с картинками и песенками. На первых страницах – инструкция для родителей. К изданию прилагается CD-диск с аудиозаписями. Пособие рассчитано на детей с двух лет. За основу Воскобович взял складовой метод Зайцева.
Вначале ребенок учит буквы и их сочетания, а затем пропевает стишки. Согласные изучаются не по алфавиту, а вместе с гласными по парам звонкие – глухие.
Теремки
В пособии два вида кубиков, сделанных из толстого картона:
- 1полые без верхней грани – “теремки”, на плоскостях которых изображена согласная буква, а рядом с ней вырезано окошко;
- 2обычные картонные кубики; на их гранях – гласные, твёрдый и мягкий знаки, картинки.
Когда кубик-вкладыш вставляется в "теремок", одна буква оказывается в окошке рядом с другой – получается склад. Всего в наборе 12 “теремков”, 12 кубиков-вкладышей и руководство для родителей с инструкцией, заданиями и играми. Пособие рассчитано на детей от двух до восьми лет.
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Методика Чаплыгина
Евгений Чаплыгин – детский спортивный тренер по образованию. Он обучал своих детей читать по азбуке Льва Толстого, а позже узнал о методике Зайцева. Ознакомившись с ней, автор пришел к выводу, что взрослому придется потратить немало времени и сил, чтобы научиться применять метод. Тогда Чаплыгин создал свою систему обучения, упростив методику Зайцева.
На гранях кубиков Чаплыгина – не склады, а буквы или знаки препинания. Для пробелов есть два кубика без изображений. Кубики соединяются друг с другом с помощью магнитов. При этом поставить символ вверх ногами не получится: магниты не сработают.
В пособии Чаплыгина "Я читаю сам":
- —16 деревянных кубиков,
- —методички для родителей,
- —игровые материалы.
Методика рассчитана на детей от четырех до восьми лет. Из кубиков составляются слова и фразы, а для запоминания и подсказок используются карточки с картинками. После прохождения всех заданий и экзамена ребенку выдаётся диплом.
Карточки Домана
Гленн Доман – американский врач-физиотерапевт. Изначально его методика предназначалась для детей с тяжёлыми заболеваниями нервной системы – такими, как церебральный паралич, эпилепсия, аутизм, синдром Дауна и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Однако со временем этот способ стали использовать для обучения здоровых детей.
Систему Домана называют методом целых слов. Эта концепция появилась в XVIII веке в Германии, а в XIX-м стала широко известна в США. Суть подхода в том, что сначала дети запоминают слова, а потом буквы и звуки. К изучению алфавита приступают только после того, как ребенок научился читать.
Взрослому предлагается несколько раз в день показывать ребенку карточки со словами, одновременно произнося их. На обратной стороне могут быть картинки. Каждой карточке посвящена одна секунда.
Длительность сеансов – от 15 до 30 минут. Важно, чтобы ребенку было весело и интересно. Доман также подчеркивал, что для успешного обучения необходимо положительное подкрепление. В конце каждого урока нужно обязательно похвалить маленького ученика.
Автор методики утверждал, что обучать можно с шести месяцев, и чем раньше начать, тем быстрее будет результат. Если тянуть до шести лет, дети вряд ли смогут полностью раскрыть свой потенциал.
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В России метод целых слов применялся в 1918—1931 годах. Опыт показал, что для русского языка этот способ обучения менее эффективен, чем другие. Он работает с английским языком, потому что в нём около 80% лексики – односложные слова и нет склонений и спряжений. Однако даже при изучении английского возникают проблемы. У ребенка не получается произнести новое для него слово, так как он не знает, как читать более мелкие единицы языка.
Методика Полякова
Сергей Поляков изначально занимался с детьми по методике Зайцева, однако позже разработал собственную систему обучения детей от двух лет. Автор заимствовал у Зайцева чтение по складам и изучение звуков без названий букв, а у Домана – принцип многократного показа группы символов с их одновременным озвучиванием. В процессе отдельные элементы заменяются на новые. Полученные знания закрепляются специальными играми. Дети не сидят за партами. Они могут свободно ходить и бегать по классу.
Обучение происходит с помощью настенных пособий – "домиков для букв". В каждом окошке – склад. Малыши изучают последовательно буквы, склады, слоги, слова и предложения, затем читают книжки, написанные или адаптированные автором, и пересказывают их содержание, после чего переходят к самостоятельному чтению детской литературы.
Азбука и букет цветов на парте
Методика Монтессори
Мария Монтессори – итальянский доктор и автор методики, используемой педагогами во всём мире. Разрабатывая её, Мария пришла к выводу, что в среде, где занятия направлены на поддержку естественного развития детей, они приобретают способность к самообразованию. Особый акцент делается на уважении к ребенку и отсутствию принуждения.
Для обучения используется множество материалов:
- —книги;
- —карточки со словами или шероховатыми буквами;
- —подвижный алфавит – набор вырезанных букв из пластика, дерева или мягкого полиэтилена;
- —наборы игрушек с предметами обихода – для кухни, ванной, уборки, инструменты для сада и т. д.;
- —материалы для творчества и развития сенсорики.
Принципы методики:
- 1Основное внимание уделяется развитию двигательных навыков и восприятия. Тренировка мышц рук позволяет быстрее научиться писать буквы и цифры.
- 2Вначале осваивают письмо, затем – чтение. Малышу предлагают обводить пальчиком буквы из шероховатой бумаги на карточках. После ребенок учится собирать из букв слова. Взрослые не исправляют ошибки. Считается, что со временем они уйдут без какого-либо вмешательства. Основная цель на начальном этапе - чтобы ребенок научился выражать свои мысли в письменной форме, а не изучать правила грамматики.
- 3Запоминание происходит через реальный опыт. Одна из игр выглядит следующим образом: ребенок берет из коробки карточку со словом. Если это глагол, ему предлагают выполнить соответствующее действие, а другие угадывают, какое слово он увидел. Если попадается существительное, надо найти нужный предмет и наклеить на него карточку.
Учить ребенка читать по Монтессори дома непросто: придется купить много дорогостоящих материалов, организовать особое пространство для занятий. Эта методика больше подходит для детских садов, однако можно включить некоторые её элементы в домашнюю программу обучения.
Методика Ольги Соболевой
Ольга Соболева – российский педагог и методист. В основе её метода лежит "двуполушарный подход" – одновременное развитие образного и логического мышления. В букваре автора есть задания разных уровней – сюжетные и ассоциативные игры, а также простые упражнения с игровыми элементами. К каждому прилагается комментарий для взрослого. Книга рассчитана на детей от четырех до восьми лет.
Принципы методики:
- 1Движущей силой обучения должен быть интерес, удовольствие от чтения. При малейших признаках скуки внимание ребенка сразу переключают на другое задание или заканчивают урок.
- 2Не должно быть принуждения, проверок и закрепления навыков. Обучение ориентировано на процесс, а не на результат.
- 3Необходимо, чтобы инициатива исходила от ребенка. Можно положить книгу на видное место и дождаться, пока он сам её откроет.
- 4Активное участие взрослого не менее важно. Он должен поощрять интерес ребенка, помогать, вовлекать его эмоционально.
По словам Соболевой, методика развивает образное и абстрактное мышление, интуицию, фантазию и воображение, языковое чутье и память – зрительную, слуховую, тактильную и даже обонятельную. Буквы воплощаются в разных образах, танцуют и выполняют другие действия. В букваре можно рисовать, есть много заданий по письму.
Соболева настаивает, что для формирования навыка осознанного чтения необязательно учить фонетику, анализировать слово и т. д. Единственный элемент теории, о котором может ненавязчиво сказать взрослый – звонкость и глухость согласных: "В этом слове буква читается твердо, а в этом — мягко". Затем приводит пример: "Выберем букву “М” и возьмём два слова – “мама” и “мишка”".
Как пошагово научить ребенка читать
Большинство методик сводится к изучению элементов языка от мелких к крупным. Многие специалисты подчеркивают необходимость игрового подхода.
Шаг 1. Изучение букв
Николай Зайцев отметил, что азбука запутывает ребенка. Изображения букв в его сознании начинают ассоциироваться не со звуками, а с картинками. Малышу трудно понять, как, например, "лось", "индюк", "сокол" и "аист" превращаются в слово "лиса". Лучше использовать букварь, кубики, буквы из пластика, дерева или картона.
Кроме того, важно показать малышу, что письменный язык пронизывает всю жизнь. Например, можно искать с ребенком буквы на плакатах, вывесках магазинов, упаковках и т. д.
Шаг 2: Соединение букв в склады и короткие слова
Существует множество игр и заданий для овладения этим навыком. Самое простое – складывать слово из кубиков или вырезанных букв. Ещё можно попробовать следующее упражнение:
- 1Взять короткое слово и произнести каждый звук отдельно.
- 2Прочитать по складам, растягивая звуки, а затем и слово целиком.
- 3Предложить ребенку повторить.
Мама с ребенком в книжном магазине
Шаг 3: Расширение словарного запаса в письменной речи
Здесь помогут флеш-карточки. Можно во время чтения указывать на слова в книгах, а через какое-то время попросить малыша сделать это самому. Хорошая идея – наклеить стикеры на предметы в квартире.
Шаг 4: Составление словосочетаний и предложений
На этом этапе можно использовать кубики, буквари, карточки и другие материалы.
Шаг 5: Чтение текстов
Основная цель обучения чтению – понимание информации, которая передается с помощью письма, поэтому необходимо не просто учить читать, а вовлекать ребенка в обсуждение историй, просить пересказать их. Будет полезно петь песенки и читать скороговорки.
Правила обучения чтению
Если обобщить, рекомендации большинства методистов можно свести к следующим правилам.
Уроки должны быть короткими. Специалисты советуют заниматься с ребенком не более 20 минут в день пять дней в неделю, но время можно немного сократить или увеличить с учетом возраста.
Очень важно, чтобы ребенку было интересно учиться. Если уроки будут скучными, у него может пропасть интерес к чтению. Поможет игровой подход: ребенок будет лучше запоминать информацию, меньше уставать, и у него сохранится мотивация. Книги малыш может выбрать сам.
Программа должна соответствовать уровню развития ребенка. Слишком сложные задания могут вызвать чувство неполноценности и стресс.
Женщина и ребенок читают книгу
Для эффективного обучения необходим позитивный настрой. Когда ребенок слишком возбужден, капризничает или расстроен, от занятий будет только хуже. В хорошем настроении дети более восприимчивы к новому материалу.
Исправлять ошибки нужно мягко и доброжелательно. Лучше предложить малышу найти ошибку самостоятельно. Если у него не получается, можно напомнить, как прочитать правильно.
Важно обращать внимание малыша на его успехи, хвалить за каждое достижение, даже небольшое. Когда взрослый акцентирует внимание на неудачах, критикует и сравнивает ребенка с другими детьми, его мотивация снижается.
Заканчивать занятие нужно на позитивной ноте. Хорошая идея – приготовить на конец урока интересную игру или упражнение.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Упражнения для обучения чтению
Задания для обучения грамоте строятся по принципу от простого к сложному.
1. Составление слов из букв
Для этого понадобятся карточки с картинками и материалы с буквами – карточки, кубики или вырезанный алфавит.
Нужно показать ребенку картинку, дать ему буквы, из которых состоит слово, и попросить разложить в правильном порядке. Затем можно усложнить задание – дать больше букв и предложить ребенку составить как можно больше слов из имеющихся материалов.
2. Составление слов из складов
Необходимо положить на стол:
- —несколько картинок,
- —материалы со складами, с которых начинаются слова,
- —несколько вариантов со складами, которыми слова оканчиваются; можно добавить лишние склады.
Пусть ребенок соединит элементы.
3. "Закончи предложение"
Взрослый закрывает рукой или листом бумаги последнее слово в предложении. Ребенку нужно догадаться, какое слово спрятано, или придумать свой вариант, в зависимости от цели упражнения.
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУчащийся 1 "А" кадетского класса под патронажем МЧС России во время урока в школе №226 в городе Заречном
Игры для обучения чтению
Процесс обучения в таком возрасте неразрывно связан с игровой деятельностью.
Запоминание слов
Игра 1
Можно составить список покупок вместе с ребёнком. План действий:
- —открыть холодильник и шкафы, где хранятся продукты;
- —спросить малыша, что нужно купить;
- —записать названия продуктов на листочке и попросить прочитать.
Игра 2
Необходимо:
- —на прогулке вместе с ребенком сфотографировать пять вещей, которые ему понравились;
- —по возвращении домой записать их названия;
- —предложить ребенку прочитать и рассказать о них.
Понимание текста
- 1выбрать простую сказку или историю, записать её на листе бумаги крупными буквами;
- 2предложить ребенку прочитать текст, помочь, если возникнут сложности;
- 3разрезать лист на предложения;
- 4перетасовать и попросить ребенка разложить карточки в правильном порядке.
Посетительница в библиотеке