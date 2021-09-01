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ФИПИ разъяснил темы итогового сочинения в 11-х классах
ФИПИ разъяснил темы итогового сочинения в 11-х классах - РИА Новости, 01.09.2021
ФИПИ разъяснил темы итогового сочинения в 11-х классах
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал комментарии, поясняющие тематические направления, в рамках которых школьникам 11-х классов в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:36
2021-09-01T15:40
школа
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
единый государственный экзамен (егэ)
сн_образование
социальный навигатор
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал комментарии, поясняющие тематические направления, в рамках которых школьникам 11-х классов в этом декабре предстоит написать итоговое сочинение, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Итоговое сочинение пройдет 1 декабря."Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал комментарии к открытым направлениям тем итогового сочинения на 2021/22 учебный год, которые были утверждены советом по вопросам проведения итогового сочинения Минпросвещения России", - говорится в сообщении.Первое направление – "Человек путешествующий: дорога в жизни человека". В рамках него выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных перемещениях во времени и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства. Не исключено понимание дороги как пути научных исследований и творческих поисков. Дорога может быть осмыслена не только в конкретном, но и в символическом значении.Второе – "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?". Отмечается, что темы сочинений этого направления будут способствовать раздумьям выпускника о собственном опыте столкновения с технологическими новшествами и экологическими проблемами, дадут импульс к рассуждению о влиянии научно-технического прогресса на человека и окружающий его мир.Выбравшим направление "Преступление и наказание – вечная тема" предстоит анализировать и оценивать поступки человека с правовой и этической точек зрения. По мнению ФИПИ, в рассуждениях можно касаться таких проблем, как ответственность за сделанный выбор, последствия преступления для окружающих и самого преступника, возмездие и муки совести.В рамках направления "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня" автор сочинения сможет высказаться о произведении различных видов искусства (литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), которое является личностно важным для него.Направление "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина" сформулировано с отсылкой к поэме Николая Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 года. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о самом понятии "гражданин", об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях совершенствования общественного и государственного устройства.
https://ria.ru/20210828/ege-1747653898.html
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60
школа, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор, общество
15:36 01.09.2021 (обновлено: 15:40 01.09.2021)
 
ФИПИ разъяснил темы итогового сочинения в 11-х классах

ФИПИ опубликовал комментарии к темам для итогового сочинения в 11-х классах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение в российских школах
Итоговое сочинение в российских школах - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал комментарии, поясняющие тематические направления, в рамках которых школьникам 11-х классов в этом декабре предстоит написать итоговое сочинение, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Итоговое сочинение пройдет 1 декабря.
"Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал комментарии к открытым направлениям тем итогового сочинения на 2021/22 учебный год, которые были утверждены советом по вопросам проведения итогового сочинения Минпросвещения России", - говорится в сообщении.
Первое направление – "Человек путешествующий: дорога в жизни человека". В рамках него выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных перемещениях во времени и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства. Не исключено понимание дороги как пути научных исследований и творческих поисков. Дорога может быть осмыслена не только в конкретном, но и в символическом значении.
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Второе – "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?". Отмечается, что темы сочинений этого направления будут способствовать раздумьям выпускника о собственном опыте столкновения с технологическими новшествами и экологическими проблемами, дадут импульс к рассуждению о влиянии научно-технического прогресса на человека и окружающий его мир.
Выбравшим направление "Преступление и наказание – вечная тема" предстоит анализировать и оценивать поступки человека с правовой и этической точек зрения. По мнению ФИПИ, в рассуждениях можно касаться таких проблем, как ответственность за сделанный выбор, последствия преступления для окружающих и самого преступника, возмездие и муки совести.
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В рамках направления "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня" автор сочинения сможет высказаться о произведении различных видов искусства (литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), которое является личностно важным для него.
Направление "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина" сформулировано с отсылкой к поэме Николая Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 года. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о самом понятии "гражданин", об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях совершенствования общественного и государственного устройства.
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