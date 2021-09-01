https://ria.ru/20210901/delo-1748112773.html

СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом

СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом - РИА Новости, 01.09.2021

СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом

Следователи провели проверку рассекреченных материалов о расстреле мирных жителей нацистами под Орлом в годы Великой Отечественной войны и завели уголовное... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:08

2021-09-01T10:08

2021-09-01T11:14

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

александр бастрыкин

без срока давности

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи провели проверку рассекреченных материалов о расстреле мирных жителей нацистами под Орлом в годы Великой Отечественной войны и завели уголовное дело, сообщается на сайте СК.По данным, представленным региональным управлением ФСБ, вблизи деревни Пешково Орловской области нашли 28 человеческих скелетов с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на насильственную смерть погибших. Эти земли гитлеровцы оккупировали с октября 1941 года по август 1943-го. За это время убиты свыше 80 тысяч человек, еще более 200 тысяч вывезли на каторгу в Германию.Там действовал немецкий карательный отряд под названием "Украинская компания". Им командовал бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся в плен в 1941 году. В руководство подразделения входили и другие красноармейцы — командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин. В частности, по данным СК, Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района.

https://ria.ru/20210825/shtraf-1747203325.html

https://ria.ru/20210821/karelin-1746702045.html

орловская область

россия

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орловская область, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), александр бастрыкин, без срока давности, россия