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СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом
СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом - РИА Новости, 01.09.2021
СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом
Следователи провели проверку рассекреченных материалов о расстреле мирных жителей нацистами под Орлом в годы Великой Отечественной войны и завели уголовное... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:08
2021-09-01T11:14
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
александр бастрыкин
без срока давности
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи провели проверку рассекреченных материалов о расстреле мирных жителей нацистами под Орлом в годы Великой Отечественной войны и завели уголовное дело, сообщается на сайте СК.По данным, представленным региональным управлением ФСБ, вблизи деревни Пешково Орловской области нашли 28 человеческих скелетов с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на насильственную смерть погибших. Эти земли гитлеровцы оккупировали с октября 1941 года по август 1943-го. За это время убиты свыше 80 тысяч человек, еще более 200 тысяч вывезли на каторгу в Германию.Там действовал немецкий карательный отряд под названием "Украинская компания". Им командовал бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся в плен в 1941 году. В руководство подразделения входили и другие красноармейцы — командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин. В частности, по данным СК, Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района.
https://ria.ru/20210825/shtraf-1747203325.html
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орловская область, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), александр бастрыкин, без срока давности, россия
10:08 01.09.2021 (обновлено: 11:14 01.09.2021)
 
СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом

СК возбудил дело из-за расстрела мирного населения нацистами под Орлом в годы войны

© Фото : СК РФСотрудники СК РФ на месте расстрела и захоронения мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области
Сотрудники СК РФ на месте расстрела и захоронения мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи провели проверку рассекреченных материалов о расстреле мирных жителей нацистами под Орлом в годы Великой Отечественной войны и завели уголовное дело, сообщается на сайте СК.
По данным, представленным региональным управлением ФСБ, вблизи деревни Пешково Орловской области нашли 28 человеческих скелетов с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на насильственную смерть погибших.
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Эти земли гитлеровцы оккупировали с октября 1941 года по август 1943-го. За это время убиты свыше 80 тысяч человек, еще более 200 тысяч вывезли на каторгу в Германию.
Там действовал немецкий карательный отряд под названием "Украинская компания". Им командовал бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся в плен в 1941 году.
В руководство подразделения входили и другие красноармейцы — командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин.
В частности, по данным СК, Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района.
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Орловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Александр БастрыкинБез срока давностиРоссия
 
 
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