Крепость, драники и Беловежская Пуща: маршрут по Бресту

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В расписание вернулся фирменный поезд Москва — Брест — отличный вариант поездки на выходные. О том, что посмотреть в городе на границе Белоруссии и Польши, где встретить колоритного часовщика, зачем засовывать босую ногу в сапог на главной пешеходной улице и куда идти за лучшими драниками, — в материале РИА Новости.В память о мужествеПервым делом, конечно, нужно посетить мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".Тут несколько музеев, выставка военной техники под открытым небом. И два монумента — "Жажда" и "Мужество".Неподалеку от скульптур — вечный огонь. Его почетный караул — отличники местных школ, лицеев и колледжей. Сменяются каждые 20 минут. У входа в крепость — огромная пятиконечная звезда. "Мы шли мимо, играла музыка, а потом резко все прекратилось — и из колонок послышались звуки бомбежки, — рассказывает туристка Анастасия Иванова. — После началась трансляция сообщения Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз. И — "Вставай страна огромная". Пробирает до мурашек".Холмские ворота испещрены выбоинами от пуль и осколков. Кажется, не осталось ни одного целого кирпича.Это, наверное, главный символ крепости. Некоторое время изображение ворот было на белорусской банкноте номиналом 50 тысяч рублей.Тут же — мост через реку Мухавец, в нескольких сотнях метров — граница с Польшей.Вход бесплатный, но в музеи нужно покупать билет. Посмотреть часы работы или заказать экскурсию можно на официальном сайте комплекса.Сапог на счастьеВ Бресте много уютных кафе с летними верандами, сувенирных лавок и магазинов. Приятно гулять вечером по главной пешеходной улице — Советской, слушая уличных музыкантов.Есть тут и необычный памятник — "Счастливый сапог". Только просить у него нужно не любви и счастья, а вещей более материальных. "По древнему преданию, ведомо ныне, что каждый, кто этот сапог примерит, получит доход неслыханный и в делах денежных везение", — объясняет табличка.Придется снимать обувь, чтобы засунуть ногу в сапог. Он ведь рассчитан практически на Золушек. Так что местные усмехаются, наблюдая за туристами. И предупреждают: если пренебречь правилом и остаться в ботинке или кроссовке, то можно с ними распрощаться — застрянут внутри.А еще на Советской каждый вечер фонарщик в старинной форме приставляет лесенку и вручную зажигает и гасит во всех 17 уличных светильниках керосиновую лампу.Узнать, когда выходит мастер, помогут часы в начале улицы. На них надпись: "Время зажжения фонарей".Включили в составБрестский железнодорожный музей удивит даже тех, кто не увлекается техникой. Под открытым небом стоят паровозы, тепловозы, паровые краны, пассажирские вагоны, дрезина, вокзальные часы, семафор.... Есть также пневматический углеподатчик для паровозов и телеграфный аппарат "Морзе".Но главное — почти по всем поездам можно лазить, разрешается забираться внутрь и фотографировать. Никаких "просьба не трогать руками". Детям — раздолье.Многие экспонаты до сих пор на ходу — их иногда используют в киносъемках и для экскурсионных поездок. Вход в музей — три белорусских рубля (около 90 российских).Заповедная дальПримерно в 70 километрах от Бреста — самый известный заповедник страны, объект из списка ЮНЕСКО — Беловежская Пуща. На поездку в один из древнейших реликтовых лесов Европы стоит выделить целый день: территория большая, 153 тысячи гектаров. Самым старым деревьям уже около 600 лет.Гуляют зубры, медведи, страусы, еноты, лошади, рыси. Причем от посетителей не прячутся, с удовольствием подходят прямо к забору. Можно даже покормить — угощение нужно заранее купить у входа в вольеры.В заповеднике несколько кафе. Перекусив, берите на прокат велосипед или отправляйтесь в пешую прогулку по одному из туристических маршрутов.В Беловежской пуще находится "Поместье белорусского Деда Мороза". Украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры любимых сказочных персонажей, живая новогодняя елка, гирлянды — все это круглый год.От автостанции Бреста до заповедника ходят автобусы. Ехать примерно полтора часа. Прогулка по вольерам обойдется в четыре белорусских рубля (120 российских), а визит к Деду Морозу — в 12 (360).Картофельная странаГлавная кулинарная гордость страны — конечно же, драники. Они есть в меню почти каждого кафе Бреста. И даже фастфуды не исключение: в бургерах вместо привычных хлебных булочек — картофельные котлеты. Вариаций множество: драники с мачанкой по-белорусски, гуляшом из говядины, грибами, луком и чесноком в сливочном соусе… Попробовать хочется все.Самый широкий ассортимент — в заведении с непримечательным названием "Кафе на АЗС6 "Белоруснефть". По словам местных, здесь лучшие драники в городе. А на первое — фирменный борщ с чесночными пампушками или наваристая солянка.Завтракать советуют в кафе Progresso. Порции — огромные. Заказываешь, например, классический завтрак с колбасой (подают до 12:00), а приносят большую яичницу, картофель по-деревенски, листья салата, колбаски гриль и пшенично-ржаные тосты.Столовая "Пит Stop Брест" в торговом комплексе "Корона" тоже очень популярно. В меню — домашние блюда, вкусные десерты и, конечно, драники. Цены — ниже среднего.Как добраться и где остановитьсяПервый поезд отправится из Бреста в Москву 1 сентября в 18:23 и прибудет в 09:23 утра. Обратно — в 23:30 с прибытием в 14:46. Составы будут ходить ежедневно.В пресс-службе "Белорусской железной дороги" уточняют, что билеты продают только гражданам России и Белоруссии.Можно и самолетом. Рейсы в Минск есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Калининграда. Оттуда в Брест ходят автобусы и электрички.Чтобы въехать в Белоруссию, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за трое суток. Информацию проверяют через приложение "Путешествую без COVID-19". Привитым тест не нужен: достаточно показать распечатанный сертификат.Цены на проживание в Бресте невысокие — в среднем 1500 рублей за номер на двоих в сутки, и это в хорошем отеле. Однако лучше везти с собой местную валюту — белорусские рубли, потому что часто принимают только наличные.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В расписание вернулся фирменный поезд Москва — Брест — отличный вариант поездки на выходные. О том, что посмотреть в городе на границе Белоруссии и Польши, где встретить колоритного часовщика, зачем засовывать босую ногу в сапог на главной пешеходной улице и куда идти за лучшими драниками, — в материале РИА Новости.
В память о мужестве
Первым делом, конечно, нужно посетить мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".
Тут несколько музеев, выставка военной техники под открытым небом. И два монумента — "Жажда" и "Мужество".
Неподалеку от скульптур — вечный огонь. Его почетный караул — отличники местных школ, лицеев и колледжей. Сменяются каждые 20 минут.
У входа в крепость — огромная пятиконечная звезда. "Мы шли мимо, играла музыка, а потом резко все прекратилось — и из колонок послышались звуки бомбежки, — рассказывает туристка Анастасия Иванова. — После началась трансляция сообщения Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз. И — "Вставай страна огромная". Пробирает до мурашек".
Есть тут и необычный памятник — "Счастливый сапог". Только просить у него нужно не любви и счастья, а вещей более материальных. "По древнему преданию, ведомо ныне, что каждый, кто этот сапог примерит, получит доход неслыханный и в делах денежных везение", — объясняет табличка.
Придется снимать обувь, чтобы засунуть ногу в сапог. Он ведь рассчитан практически на Золушек. Так что местные усмехаются, наблюдая за туристами. И предупреждают: если пренебречь правилом и остаться в ботинке или кроссовке, то можно с ними распрощаться — застрянут внутри.
Брестский железнодорожный музей удивит даже тех, кто не увлекается техникой. Под открытым небом стоят паровозы, тепловозы, паровые краны, пассажирские вагоны, дрезина, вокзальные часы, семафор.... Есть также пневматический углеподатчик для паровозов и телеграфный аппарат "Морзе".
Но главное — почти по всем поездам можно лазить, разрешается забираться внутрь и фотографировать. Никаких "просьба не трогать руками". Детям — раздолье.
Многие экспонаты до сих пор на ходу — их иногда используют в киносъемках и для экскурсионных поездок. Вход в музей — три белорусских рубля (около 90 российских).
Заповедная даль
Примерно в 70 километрах от Бреста — самый известный заповедник страны, объект из списка ЮНЕСКО — Беловежская Пуща. На поездку в один из древнейших реликтовых лесов Европы стоит выделить целый день: территория большая, 153 тысячи гектаров. Самым старым деревьям уже около 600 лет.
Гуляют зубры, медведи, страусы, еноты, лошади, рыси. Причем от посетителей не прячутся, с удовольствием подходят прямо к забору. Можно даже покормить — угощение нужно заранее купить у входа в вольеры.
От автостанции Бреста до заповедника ходят автобусы. Ехать примерно полтора часа. Прогулка по вольерам обойдется в четыре белорусских рубля (120 российских), а визит к Деду Морозу — в 12 (360).
Картофельная страна
Главная кулинарная гордость страны — конечно же, драники. Они есть в меню почти каждого кафе Бреста. И даже фастфуды не исключение: в бургерах вместо привычных хлебных булочек — картофельные котлеты. Вариаций множество: драники с мачанкой по-белорусски, гуляшом из говядины, грибами, луком и чесноком в сливочном соусе… Попробовать хочется все.
Самый широкий ассортимент — в заведении с непримечательным названием "Кафе на АЗС6 "Белоруснефть". По словам местных, здесь лучшие драники в городе. А на первое — фирменный борщ с чесночными пампушками или наваристая солянка.
Завтракать советуют в кафе Progresso. Порции — огромные. Заказываешь, например, классический завтрак с колбасой (подают до 12:00), а приносят большую яичницу, картофель по-деревенски, листья салата, колбаски гриль и пшенично-ржаные тосты.
Столовая "Пит Stop Брест" в торговом комплексе "Корона" тоже очень популярно. В меню — домашние блюда, вкусные десерты и, конечно, драники. Цены — ниже среднего.
Как добраться и где остановиться
Первый поезд отправится из Бреста в Москву 1 сентября в 18:23 и прибудет в 09:23 утра. Обратно — в 23:30 с прибытием в 14:46. Составы будут ходить ежедневно.
В пресс-службе "Белорусской железной дороги" уточняют, что билеты продают только гражданам России и Белоруссии.
Можно и самолетом. Рейсы в Минск есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Калининграда. Оттуда в Брест ходят автобусы и электрички.
Чтобы въехать в Белоруссию, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за трое суток. Информацию проверяют через приложение "Путешествую без COVID-19". Привитым тест не нужен: достаточно показать распечатанный сертификат.
Цены на проживание в Бресте невысокие — в среднем 1500 рублей за номер на двоих в сутки, и это в хорошем отеле. Однако лучше везти с собой местную валюту — белорусские рубли, потому что часто принимают только наличные.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.