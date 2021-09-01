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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210901/brest-1747836754.html
Крепость, драники и Беловежская Пуща: маршрут по Бресту
Достопримечательности Бреста 2021
Крепость, драники и Беловежская Пуща: маршрут по Бресту
В расписание вернулся фирменный поезд Москва — Брест — отличный вариант поездки на выходные. О том, что посмотреть в городе на границе Белоруссии и Польши, где... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:00
2021-09-01T08:00
туризм
брест
животные
отдых
белоруссия
дед мороз
белорусская железная дорога
туристы
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В расписание вернулся фирменный поезд Москва — Брест — отличный вариант поездки на выходные. О том, что посмотреть в городе на границе Белоруссии и Польши, где встретить колоритного часовщика, зачем засовывать босую ногу в сапог на главной пешеходной улице и куда идти за лучшими драниками, — в материале РИА Новости.В память о мужествеПервым делом, конечно, нужно посетить мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".Тут несколько музеев, выставка военной техники под открытым небом. И два монумента — "Жажда" и "Мужество".Неподалеку от скульптур — вечный огонь. Его почетный караул — отличники местных школ, лицеев и колледжей. Сменяются каждые 20 минут. У входа в крепость — огромная пятиконечная звезда. "Мы шли мимо, играла музыка, а потом резко все прекратилось — и из колонок послышались звуки бомбежки, — рассказывает туристка Анастасия Иванова. — После началась трансляция сообщения Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз. И — "Вставай страна огромная". Пробирает до мурашек".Холмские ворота испещрены выбоинами от пуль и осколков. Кажется, не осталось ни одного целого кирпича.Это, наверное, главный символ крепости. Некоторое время изображение ворот было на белорусской банкноте номиналом 50 тысяч рублей.Тут же — мост через реку Мухавец, в нескольких сотнях метров — граница с Польшей.Вход бесплатный, но в музеи нужно покупать билет. Посмотреть часы работы или заказать экскурсию можно на официальном сайте комплекса.Сапог на счастьеВ Бресте много уютных кафе с летними верандами, сувенирных лавок и магазинов. Приятно гулять вечером по главной пешеходной улице — Советской, слушая уличных музыкантов.Есть тут и необычный памятник — "Счастливый сапог". Только просить у него нужно не любви и счастья, а вещей более материальных. "По древнему преданию, ведомо ныне, что каждый, кто этот сапог примерит, получит доход неслыханный и в делах денежных везение", — объясняет табличка.Придется снимать обувь, чтобы засунуть ногу в сапог. Он ведь рассчитан практически на Золушек. Так что местные усмехаются, наблюдая за туристами. И предупреждают: если пренебречь правилом и остаться в ботинке или кроссовке, то можно с ними распрощаться — застрянут внутри.А еще на Советской каждый вечер фонарщик в старинной форме приставляет лесенку и вручную зажигает и гасит во всех 17 уличных светильниках керосиновую лампу.Узнать, когда выходит мастер, помогут часы в начале улицы. На них надпись: "Время зажжения фонарей".Включили в составБрестский железнодорожный музей удивит даже тех, кто не увлекается техникой. Под открытым небом стоят паровозы, тепловозы, паровые краны, пассажирские вагоны, дрезина, вокзальные часы, семафор.... Есть также пневматический углеподатчик для паровозов и телеграфный аппарат "Морзе".Но главное — почти по всем поездам можно лазить, разрешается забираться внутрь и фотографировать. Никаких "просьба не трогать руками". Детям — раздолье.Многие экспонаты до сих пор на ходу — их иногда используют в киносъемках и для экскурсионных поездок. Вход в музей — три белорусских рубля (около 90 российских).Заповедная дальПримерно в 70 километрах от Бреста — самый известный заповедник страны, объект из списка ЮНЕСКО — Беловежская Пуща. На поездку в один из древнейших реликтовых лесов Европы стоит выделить целый день: территория большая, 153 тысячи гектаров. Самым старым деревьям уже около 600 лет.Гуляют зубры, медведи, страусы, еноты, лошади, рыси. Причем от посетителей не прячутся, с удовольствием подходят прямо к забору. Можно даже покормить — угощение нужно заранее купить у входа в вольеры.В заповеднике несколько кафе. Перекусив, берите на прокат велосипед или отправляйтесь в пешую прогулку по одному из туристических маршрутов.В Беловежской пуще находится "Поместье белорусского Деда Мороза". Украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры любимых сказочных персонажей, живая новогодняя елка, гирлянды — все это круглый год.От автостанции Бреста до заповедника ходят автобусы. Ехать примерно полтора часа. Прогулка по вольерам обойдется в четыре белорусских рубля (120 российских), а визит к Деду Морозу — в 12 (360).Картофельная странаГлавная кулинарная гордость страны — конечно же, драники. Они есть в меню почти каждого кафе Бреста. И даже фастфуды не исключение: в бургерах вместо привычных хлебных булочек — картофельные котлеты. Вариаций множество: драники с мачанкой по-белорусски, гуляшом из говядины, грибами, луком и чесноком в сливочном соусе… Попробовать хочется все.Самый широкий ассортимент — в заведении с непримечательным названием "Кафе на АЗС6 "Белоруснефть". По словам местных, здесь лучшие драники в городе. А на первое — фирменный борщ с чесночными пампушками или наваристая солянка.Завтракать советуют в кафе Progresso. Порции — огромные. Заказываешь, например, классический завтрак с колбасой (подают до 12:00), а приносят большую яичницу, картофель по-деревенски, листья салата, колбаски гриль и пшенично-ржаные тосты.Столовая "Пит Stop Брест" в торговом комплексе "Корона" тоже очень популярно. В меню — домашние блюда, вкусные десерты и, конечно, драники. Цены — ниже среднего.Как добраться и где остановитьсяПервый поезд отправится из Бреста в Москву 1 сентября в 18:23 и прибудет в 09:23 утра. Обратно — в 23:30 с прибытием в 14:46. Составы будут ходить ежедневно.В пресс-службе "Белорусской железной дороги" уточняют, что билеты продают только гражданам России и Белоруссии.Можно и самолетом. Рейсы в Минск есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Калининграда. Оттуда в Брест ходят автобусы и электрички.Чтобы въехать в Белоруссию, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за трое суток. Информацию проверяют через приложение "Путешествую без COVID-19". Привитым тест не нужен: достаточно показать распечатанный сертификат.Цены на проживание в Бресте невысокие — в среднем 1500 рублей за номер на двоих в сутки, и это в хорошем отеле. Однако лучше везти с собой местную валюту — белорусские рубли, потому что часто принимают только наличные.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
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08:00 01.09.2021
 

Крепость, драники и Беловежская Пуща: маршрут по Бресту

© Depositphotos / Devin PavelБрест
Брест - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / Devin Pavel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В расписание вернулся фирменный поезд Москва — Брест — отличный вариант поездки на выходные. О том, что посмотреть в городе на границе Белоруссии и Польши, где встретить колоритного часовщика, зачем засовывать босую ногу в сапог на главной пешеходной улице и куда идти за лучшими драниками, — в материале РИА Новости.

В память о мужестве

Первым делом, конечно, нужно посетить мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".
Тут несколько музеев, выставка военной техники под открытым небом. И два монумента — "Жажда" и "Мужество".
CC BY-SA 3.0 / Андрэй Дзмiтрыеў /

Брестская крепость.

 Брестская крепость
1 из 7

Брестская крепость.

CC BY-SA 3.0 / Андрэй Дзмiтрыеў /
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой
2 из 7

Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Участник акции "Беларусь помнит" на митинге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

Участник акции Беларусь помнит на митинге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой
3 из 7

Участник акции "Беларусь помнит" на митинге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© РИА Новости / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Кривобок Руслан / Перейти в фотобанк

Мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".

Мемориал Брестская крепость-герой
4 из 7

Мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".

© РИА Новости / Кривобок Руслан
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Монумент "Жажда" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

Монумент Жажда на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой
5 из 7

Монумент "Жажда" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
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CC BY-SA 3.0 / Vadim Tolbatov /

Музей обороны Брестской крепости.

Музей обороны Брестской крепости
6 из 7

Музей обороны Брестской крепости.

CC BY-SA 3.0 / Vadim Tolbatov /
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Памятник защитникам Брестской крепости.

Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой
7 из 7

Памятник защитникам Брестской крепости.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 7

Брестская крепость.

CC BY-SA 3.0 / Андрэй Дзмiтрыеў /
2 из 7

Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 7

Участник акции "Беларусь помнит" на митинге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 7

Мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".

© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в фотобанк
5 из 7

Монумент "Жажда" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 7

Музей обороны Брестской крепости.

CC BY-SA 3.0 / Vadim Tolbatov /
7 из 7

Памятник защитникам Брестской крепости.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Неподалеку от скульптур — вечный огонь. Его почетный караул — отличники местных школ, лицеев и колледжей. Сменяются каждые 20 минут.
У входа в крепость — огромная пятиконечная звезда. "Мы шли мимо, играла музыка, а потом резко все прекратилось — и из колонок послышались звуки бомбежки, — рассказывает туристка Анастасия Иванова. — После началась трансляция сообщения Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз. И — "Вставай страна огромная". Пробирает до мурашек".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлавный вход на территорию мемориального комплекса "Брестская крепость — герой"
Главный вход на территорию мемориального комплекса Брестская крепость – герой - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Главный вход на территорию мемориального комплекса "Брестская крепость — герой"
Холмские ворота испещрены выбоинами от пуль и осколков. Кажется, не осталось ни одного целого кирпича.
Это, наверное, главный символ крепости. Некоторое время изображение ворот было на белорусской банкноте номиналом 50 тысяч рублей.
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанк

Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

Холмские ворота мемориального комплекса Брестская крепость-герой
1 из 2

Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Брест.

Брест
2 из 2

Брест.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 2

Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость — герой".

© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Брест.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
Тут же — мост через реку Мухавец, в нескольких сотнях метров — граница с Польшей.
Вход бесплатный, но в музеи нужно покупать билет. Посмотреть часы работы или заказать экскурсию можно на официальном сайте комплекса.

Сапог на счастье

В Бресте много уютных кафе с летними верандами, сувенирных лавок и магазинов. Приятно гулять вечером по главной пешеходной улице — Советской, слушая уличных музыкантов.
CC BY-SA 3.0 / Saddy /

Улица Советская в Бресте.

Улица Советская, Брест
1 из 3

Улица Советская в Бресте.

CC BY-SA 3.0 / Saddy /
© Sputnik / Светлана Яценюк

Улица Советская, Брест.

Улица Советская, Брест
2 из 3

Улица Советская, Брест.

© Sputnik / Светлана Яценюк
© Sputnik / Светлана Яценюк

Улица Советская.

Улица Советская, Брест
3 из 3

Улица Советская.

© Sputnik / Светлана Яценюк
1 из 3

Улица Советская в Бресте.

CC BY-SA 3.0 / Saddy /
2 из 3

Улица Советская, Брест.

© Sputnik / Светлана Яценюк
3 из 3

Улица Советская.

© Sputnik / Светлана Яценюк
Есть тут и необычный памятник — "Счастливый сапог". Только просить у него нужно не любви и счастья, а вещей более материальных. "По древнему преданию, ведомо ныне, что каждый, кто этот сапог примерит, получит доход неслыханный и в делах денежных везение", — объясняет табличка.
Придется снимать обувь, чтобы засунуть ногу в сапог. Он ведь рассчитан практически на Золушек. Так что местные усмехаются, наблюдая за туристами. И предупреждают: если пренебречь правилом и остаться в ботинке или кроссовке, то можно с ними распрощаться — застрянут внутри.
А еще на Советской каждый вечер фонарщик в старинной форме приставляет лесенку и вручную зажигает и гасит во всех 17 уличных светильниках керосиновую лампу.
Узнать, когда выходит мастер, помогут часы в начале улицы. На них надпись: "Время зажжения фонарей".

Включили в состав

Брестский железнодорожный музей удивит даже тех, кто не увлекается техникой. Под открытым небом стоят паровозы, тепловозы, паровые краны, пассажирские вагоны, дрезина, вокзальные часы, семафор.... Есть также пневматический углеподатчик для паровозов и телеграфный аппарат "Морзе".
CC BY 2.0 / Adam Jones / Locomotive at Brest Railway Museum - Brest - Belarus - 06

Брестский железнодорожный музей.

Брестский железнодорожный музей
1 из 3

Брестский железнодорожный музей.

CC BY 2.0 / Adam Jones / Locomotive at Brest Railway Museum - Brest - Belarus - 06
CC BY-SA 3.0 / Taikus / Пульт машиниста тепловоза 2тэ109 в Брестком музее жд транспорта

Пульт машиниста тепловоза 2тэ109 в Брестском железнодорожном музее.

Пульт машиниста тепловоза 2тэ109 в Брестском железнодорожном музее
2 из 3

Пульт машиниста тепловоза 2тэ109 в Брестском железнодорожном музее.

CC BY-SA 3.0 / Taikus / Пульт машиниста тепловоза 2тэ109 в Брестком музее жд транспорта
CC BY 2.0 / Adam Jones / Locomotive at Brest Railway Museum - Brest - Belarus - 01

Железнодорожный музей в Бресте.

Брестский железнодорожный музей
3 из 3

Железнодорожный музей в Бресте.

CC BY 2.0 / Adam Jones / Locomotive at Brest Railway Museum - Brest - Belarus - 01
1 из 3

Брестский железнодорожный музей.

CC BY 2.0 / Adam Jones / Locomotive at Brest Railway Museum - Brest - Belarus - 06
2 из 3

Пульт машиниста тепловоза 2тэ109 в Брестском железнодорожном музее.

CC BY-SA 3.0 / Taikus / Пульт машиниста тепловоза 2тэ109 в Брестком музее жд транспорта
3 из 3

Железнодорожный музей в Бресте.

CC BY 2.0 / Adam Jones / Locomotive at Brest Railway Museum - Brest - Belarus - 01
Но главное — почти по всем поездам можно лазить, разрешается забираться внутрь и фотографировать. Никаких "просьба не трогать руками". Детям — раздолье.
Многие экспонаты до сих пор на ходу — их иногда используют в киносъемках и для экскурсионных поездок. Вход в музей — три белорусских рубля (около 90 российских).

Заповедная даль

Примерно в 70 километрах от Бреста — самый известный заповедник страны, объект из списка ЮНЕСКО — Беловежская Пуща. На поездку в один из древнейших реликтовых лесов Европы стоит выделить целый день: территория большая, 153 тысячи гектаров. Самым старым деревьям уже около 600 лет.
Гуляют зубры, медведи, страусы, еноты, лошади, рыси. Причем от посетителей не прячутся, с удовольствием подходят прямо к забору. Можно даже покормить — угощение нужно заранее купить у входа в вольеры.
© РИА Новости / Карина Ивашко

Зубры.

Зубры в Беловежской пуще
1 из 6

Зубры.

© РИА Новости / Карина Ивашко
CC BY-SA 3.0 / Merlin /

Беловежская Пуща.

Беловежская пуща
2 из 6

Беловежская Пуща.

CC BY-SA 3.0 / Merlin /
© РИА Новости / Карина Ивашко

Музей природы национального парка Беловежская Пуща.

Музей природы Национального парка Беловежская пуща
3 из 6

Музей природы национального парка Беловежская Пуща.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© Pixabay / summa

Зубры в Беловежской Пуще.

Зубры в Беловежской пуще
4 из 6

Зубры в Беловежской Пуще.

© Pixabay / summa
© Depositphotos / aleksander

Национальный парк Беловежская Пуща.

Беловежская пуща
5 из 6

Национальный парк Беловежская Пуща.

© Depositphotos / aleksander
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Одной из достопримечательностей Брестчины является Беловежская Пуща. Уникальному реликтовому лесу нет равных в Европе.

Беловежская пуща
6 из 6

Одной из достопримечательностей Брестчины является Беловежская Пуща. Уникальному реликтовому лесу нет равных в Европе.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
1 из 6

Зубры.

© РИА Новости / Карина Ивашко
2 из 6

Беловежская Пуща.

CC BY-SA 3.0 / Merlin /
3 из 6

Музей природы национального парка Беловежская Пуща.

© РИА Новости / Карина Ивашко
4 из 6

Зубры в Беловежской Пуще.

© Pixabay / summa
5 из 6

Национальный парк Беловежская Пуща.

© Depositphotos / aleksander
6 из 6

Одной из достопримечательностей Брестчины является Беловежская Пуща. Уникальному реликтовому лесу нет равных в Европе.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
В заповеднике несколько кафе. Перекусив, берите на прокат велосипед или отправляйтесь в пешую прогулку по одному из туристических маршрутов.
В Беловежской пуще находится "Поместье белорусского Деда Мороза". Украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры любимых сказочных персонажей, живая новогодняя елка, гирлянды — все это круглый год.
© Depositphotos / Strelkov73

Поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще.

Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще
1 из 2

Поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще.

© Depositphotos / Strelkov73
© Depositphotos / Strelkov73

Поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще.

Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще
2 из 2

Поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще.

© Depositphotos / Strelkov73
1 из 2

Поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще.

© Depositphotos / Strelkov73
2 из 2

Поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще.

© Depositphotos / Strelkov73
От автостанции Бреста до заповедника ходят автобусы. Ехать примерно полтора часа. Прогулка по вольерам обойдется в четыре белорусских рубля (120 российских), а визит к Деду Морозу — в 12 (360).

Картофельная страна

Главная кулинарная гордость страны — конечно же, драники. Они есть в меню почти каждого кафе Бреста. И даже фастфуды не исключение: в бургерах вместо привычных хлебных булочек — картофельные котлеты. Вариаций множество: драники с мачанкой по-белорусски, гуляшом из говядины, грибами, луком и чесноком в сливочном соусе… Попробовать хочется все.
Самый широкий ассортимент — в заведении с непримечательным названием "Кафе на АЗС6 "Белоруснефть". По словам местных, здесь лучшие драники в городе. А на первое — фирменный борщ с чесночными пампушками или наваристая солянка.
© РИА Новости / Ирина Толстошеева

Драники с щучьей икрой.

Драники с щучьей икрой
1 из 4

Драники с щучьей икрой.

© РИА Новости / Ирина Толстошеева
© Pixabay / congerdesign

Картофель.

Картофель
2 из 4

Картофель.

© Pixabay / congerdesign
CC BY 2.0 / Daniel Spils / Драники

Драники.

Драники
3 из 4

Драники.

CC BY 2.0 / Daniel Spils / Драники
© Pixabay / Daria-Yakovleva

Вареники с картофелем.

Вареники с картофелем
4 из 4

Вареники с картофелем.

© Pixabay / Daria-Yakovleva
1 из 4

Драники с щучьей икрой.

© РИА Новости / Ирина Толстошеева
2 из 4

Картофель.

© Pixabay / congerdesign
3 из 4

Драники.

CC BY 2.0 / Daniel Spils / Драники
4 из 4

Вареники с картофелем.

© Pixabay / Daria-Yakovleva
Завтракать советуют в кафе Progresso. Порции — огромные. Заказываешь, например, классический завтрак с колбасой (подают до 12:00), а приносят большую яичницу, картофель по-деревенски, листья салата, колбаски гриль и пшенично-ржаные тосты.
Столовая "Пит Stop Брест" в торговом комплексе "Корона" тоже очень популярно. В меню — домашние блюда, вкусные десерты и, конечно, драники. Цены — ниже среднего.

Как добраться и где остановиться

Первый поезд отправится из Бреста в Москву 1 сентября в 18:23 и прибудет в 09:23 утра. Обратно — в 23:30 с прибытием в 14:46. Составы будут ходить ежедневно.
В пресс-службе "Белорусской железной дороги" уточняют, что билеты продают только гражданам России и Белоруссии.
Можно и самолетом. Рейсы в Минск есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Калининграда. Оттуда в Брест ходят автобусы и электрички.
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За границу со "Спутником": какие страны готовы принять привитых россиян
Чтобы въехать в Белоруссию, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за трое суток. Информацию проверяют через приложение "Путешествую без COVID-19". Привитым тест не нужен: достаточно показать распечатанный сертификат.
Цены на проживание в Бресте невысокие — в среднем 1500 рублей за номер на двоих в сутки, и это в хорошем отеле. Однако лучше везти с собой местную валюту — белорусские рубли, потому что часто принимают только наличные.
Виды Хакасии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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