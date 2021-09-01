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Крепость, драники и Беловежская Пуща: маршрут по Бресту

Достопримечательности Бреста 2021

Крепость, драники и Беловежская Пуща: маршрут по Бресту

В расписание вернулся фирменный поезд Москва — Брест — отличный вариант поездки на выходные. О том, что посмотреть в городе на границе Белоруссии и Польши, где... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

туризм

брест

животные

отдых

белоруссия

дед мороз

белорусская железная дорога

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В расписание вернулся фирменный поезд Москва — Брест — отличный вариант поездки на выходные. О том, что посмотреть в городе на границе Белоруссии и Польши, где встретить колоритного часовщика, зачем засовывать босую ногу в сапог на главной пешеходной улице и куда идти за лучшими драниками, — в материале РИА Новости.В память о мужествеПервым делом, конечно, нужно посетить мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой".Тут несколько музеев, выставка военной техники под открытым небом. И два монумента — "Жажда" и "Мужество".Неподалеку от скульптур — вечный огонь. Его почетный караул — отличники местных школ, лицеев и колледжей. Сменяются каждые 20 минут. У входа в крепость — огромная пятиконечная звезда. "Мы шли мимо, играла музыка, а потом резко все прекратилось — и из колонок послышались звуки бомбежки, — рассказывает туристка Анастасия Иванова. — После началась трансляция сообщения Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз. И — "Вставай страна огромная". Пробирает до мурашек".Холмские ворота испещрены выбоинами от пуль и осколков. Кажется, не осталось ни одного целого кирпича.Это, наверное, главный символ крепости. Некоторое время изображение ворот было на белорусской банкноте номиналом 50 тысяч рублей.Тут же — мост через реку Мухавец, в нескольких сотнях метров — граница с Польшей.Вход бесплатный, но в музеи нужно покупать билет. Посмотреть часы работы или заказать экскурсию можно на официальном сайте комплекса.Сапог на счастьеВ Бресте много уютных кафе с летними верандами, сувенирных лавок и магазинов. Приятно гулять вечером по главной пешеходной улице — Советской, слушая уличных музыкантов.Есть тут и необычный памятник — "Счастливый сапог". Только просить у него нужно не любви и счастья, а вещей более материальных. "По древнему преданию, ведомо ныне, что каждый, кто этот сапог примерит, получит доход неслыханный и в делах денежных везение", — объясняет табличка.Придется снимать обувь, чтобы засунуть ногу в сапог. Он ведь рассчитан практически на Золушек. Так что местные усмехаются, наблюдая за туристами. И предупреждают: если пренебречь правилом и остаться в ботинке или кроссовке, то можно с ними распрощаться — застрянут внутри.А еще на Советской каждый вечер фонарщик в старинной форме приставляет лесенку и вручную зажигает и гасит во всех 17 уличных светильниках керосиновую лампу.Узнать, когда выходит мастер, помогут часы в начале улицы. На них надпись: "Время зажжения фонарей".Включили в составБрестский железнодорожный музей удивит даже тех, кто не увлекается техникой. Под открытым небом стоят паровозы, тепловозы, паровые краны, пассажирские вагоны, дрезина, вокзальные часы, семафор.... Есть также пневматический углеподатчик для паровозов и телеграфный аппарат "Морзе".Но главное — почти по всем поездам можно лазить, разрешается забираться внутрь и фотографировать. Никаких "просьба не трогать руками". Детям — раздолье.Многие экспонаты до сих пор на ходу — их иногда используют в киносъемках и для экскурсионных поездок. Вход в музей — три белорусских рубля (около 90 российских).Заповедная дальПримерно в 70 километрах от Бреста — самый известный заповедник страны, объект из списка ЮНЕСКО — Беловежская Пуща. На поездку в один из древнейших реликтовых лесов Европы стоит выделить целый день: территория большая, 153 тысячи гектаров. Самым старым деревьям уже около 600 лет.Гуляют зубры, медведи, страусы, еноты, лошади, рыси. Причем от посетителей не прячутся, с удовольствием подходят прямо к забору. Можно даже покормить — угощение нужно заранее купить у входа в вольеры.В заповеднике несколько кафе. Перекусив, берите на прокат велосипед или отправляйтесь в пешую прогулку по одному из туристических маршрутов.В Беловежской пуще находится "Поместье белорусского Деда Мороза". Украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры любимых сказочных персонажей, живая новогодняя елка, гирлянды — все это круглый год.От автостанции Бреста до заповедника ходят автобусы. Ехать примерно полтора часа. Прогулка по вольерам обойдется в четыре белорусских рубля (120 российских), а визит к Деду Морозу — в 12 (360).Картофельная странаГлавная кулинарная гордость страны — конечно же, драники. Они есть в меню почти каждого кафе Бреста. И даже фастфуды не исключение: в бургерах вместо привычных хлебных булочек — картофельные котлеты. Вариаций множество: драники с мачанкой по-белорусски, гуляшом из говядины, грибами, луком и чесноком в сливочном соусе… Попробовать хочется все.Самый широкий ассортимент — в заведении с непримечательным названием "Кафе на АЗС6 "Белоруснефть". По словам местных, здесь лучшие драники в городе. А на первое — фирменный борщ с чесночными пампушками или наваристая солянка.Завтракать советуют в кафе Progresso. Порции — огромные. Заказываешь, например, классический завтрак с колбасой (подают до 12:00), а приносят большую яичницу, картофель по-деревенски, листья салата, колбаски гриль и пшенично-ржаные тосты.Столовая "Пит Stop Брест" в торговом комплексе "Корона" тоже очень популярно. В меню — домашние блюда, вкусные десерты и, конечно, драники. Цены — ниже среднего.Как добраться и где остановитьсяПервый поезд отправится из Бреста в Москву 1 сентября в 18:23 и прибудет в 09:23 утра. Обратно — в 23:30 с прибытием в 14:46. Составы будут ходить ежедневно.В пресс-службе "Белорусской железной дороги" уточняют, что билеты продают только гражданам России и Белоруссии.Можно и самолетом. Рейсы в Минск есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Калининграда. Оттуда в Брест ходят автобусы и электрички.Чтобы въехать в Белоруссию, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за трое суток. Информацию проверяют через приложение "Путешествую без COVID-19". Привитым тест не нужен: достаточно показать распечатанный сертификат.Цены на проживание в Бресте невысокие — в среднем 1500 рублей за номер на двоих в сутки, и это в хорошем отеле. Однако лучше везти с собой местную валюту — белорусские рубли, потому что часто принимают только наличные.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html

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беловежская пуща

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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