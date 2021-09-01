https://ria.ru/20210901/borba-1748250812.html

В Киеве заявили, что США помогут Украине "бороться" с Россией

В Киеве заявили, что США помогут Украине "бороться" с Россией - РИА Новости, 01.09.2021

В Киеве заявили, что США помогут Украине "бороться" с Россией

США вместе с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, говорится в тексте совместного заявления... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:19

2021-09-01T23:19

2021-09-01T23:19

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владимир зеленский

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. США вместе с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, говорится в тексте совместного заявления относительно стратегического партнерства Украины и США, опубликованном на сайте президента страны.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встречается с американским лидером Джо Байденом."В XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты - вместе с Украиной. И будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой", - говорится в тексте заявления.Отмечается, что США поддерживают "Крымскую платформу" для "сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и последствиях для безопасности российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом"."Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - отмечается в совместном заявлении.

https://ria.ru/20210901/gazoprovod-1748248309.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748225074.html

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сша

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, россия